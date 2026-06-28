Δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα στην περιοχή Πευκάλη Σοφικού Κορινθίας, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρότατες επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Χάρη στην ακαριαία και πλήρως συντονισμένη επέμβαση των δυνάμεων, το μέτωπο παρουσιάζει πλέον αισθητή ύφεση μέσα σε μόλις 45 λεπτά από την έναρξη της επιχείρ ησης.

​Προληπτική εκκένωση μέσω του 112

​Λόγω της εγγύτητας της φωτιάς σε σπίτια, οι αρχές έδρασαν αμέσως για την ασφάλεια των κατοίκων. Για προληπτικούς λόγους, ενεργοποιήθηκε η γραμμή έκτακτης ανάγκης 112, εκδίδοντας μήνυμα για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών από την περιοχή Αμόνι με κατεύθυνση προς το Σοφικό.

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣



🆘 Wildfire in #Ammoni of the regional unit of #Korinthia



‼️ If you are in the area, move away via road Korinthou Epidavrou to #Sofiko



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/S63M24Fq0V@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 28, 2026

​Η επιχείρηση κατάσβεσης πραγματοποιήθηκε κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, καθώς ο δείκτης επικινδυνότητας στην περιοχή ήταν ιδιαίτερα υψηλός. Το έργο των πυροσβεστών δυσχέρανε σημαντικά το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής, σε συνδυασμό με τους θυελλώδεις ανέμους που έπνεαν στο σημείο, οι ριπές των οποίων έφταναν τα 7 μποφόρ.

​Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς επιστρατεύτηκαν ​62 πυροσβέστες με 18 οχήματα, ​3 ομάδες δασοκομάντος της 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε, ​7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα που πραγματοποίησαν συνεχείς ρίψεις από αέρος, πολυάριθμοι εθελοντές καθώς και υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

​Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας ξεκίνησε ήδη την προανάκριση για τη διερεύνηση των ακριβών αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς.