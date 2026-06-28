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Σημαντική κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής σε δασική περιοχή του Πευκαλίου, στον δήμο Κορινθίων, με επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό της εξάπλωσής της.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ενεργοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι καιρικές συνθήκες αυξάνουν τον κίνδυνο επέκτασης των πύρινων μετώπων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην επιχείρηση συμμετέχουν 62 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 18 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές.

Παράλληλα, από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού επτά πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, με στόχο να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να ενισχύσουν τις επίγειες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους του παρκείμενου οικισμού Αμμώνι να εκκενώσουν την περιοχή προς το Σοφικό.

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς αναμένεται να διερευνηθούν μετά την ολοκλήρωση της κατάσβεσης.