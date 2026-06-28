Σημαντική κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής σε δασική περιοχή του Πευκαλίου, στον δήμο Κορινθίων, με επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό της εξάπλωσής της.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ενεργοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι καιρικές συνθήκες αυξάνουν τον κίνδυνο επέκτασης των πύρινων μετώπων.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλι του δήμου Κορινθίων. Κινητοποιήθηκαν 62 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, εθελοντές, 7 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 28, 2026

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην επιχείρηση συμμετέχουν 62 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 18 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές.

Παράλληλα, από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού επτά πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, με στόχο να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να ενισχύσουν τις επίγειες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους του παρκείμενου οικισμού Αμμώνι να εκκενώσουν την περιοχή προς το Σοφικό.

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣



🆘 Wildfire in #Ammoni of the regional unit of #Korinthia



‼️ If you are in the area, move away via road Korinthou Epidavrou to #Sofiko



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/S63M24Fq0V@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 28, 2026

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς αναμένεται να διερευνηθούν μετά την ολοκλήρωση της κατάσβεσης.