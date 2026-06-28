Στο μεταγραφικό «στόχαστρο» του ΠΑΟΚ φέρεται να βρίσκεται ο Βίτορ Καρβάλιο της Μπράγκα σύμφωνα με την Πορτογαλική εφημερίδα «O Jogo».

Το συμβόλαιο του 29χρονου χαφ με την Πορτογαλική ομάδα είναι σε ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2028 και σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Μπράγκα κοστολογεί τον ποδοσφαιριστή στα έξι εκατομμύρια ευρώ.

Εκτός από τον ΠΑΟΚ για την απόκτησή του φέρονται να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον η Τορίνο και η Αλ Σαμπάμπ.

Την περασμένη περίοδο ο 29χρονος μέσος κατέγραψε 31 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Μπράγκα.