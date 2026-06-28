Σε νέα φάση έντασης εισέρχονται οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και να προχωρούν σε σκληρές δηλώσεις σχετικά με την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση στη διαχείριση των Στενών από τρίτες χώρες, πέραν όσων προβλέπονται στο πρωτόκολλο συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα κλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή.

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν την εφαρμογή πρόσθετων μέτρων ελέγχου της ναυσιπλοΐας, τονίζοντας ότι από εδώ και στο εξής κάθε πλοίο που παραβιάζει τους ισχύοντες κανόνες θα αντιμετωπίζεται με αυξημένη αυστηρότητα.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών τάχθηκε επίσης υπέρ της δημιουργίας ενός περιφερειακού μηχανισμού ασφάλειας με τη συμμετοχή όλων των χωρών της περιοχής, χωρίς την παρουσία ή την παρέμβαση εξωτερικών δυνάμεων.

Οι δηλώσεις του έρχονται μετά από τρεις ημέρες αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών, με Ουάσινγκτον και Τεχεράνη να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της συμφωνίας της 17ης Ιουνίου σχετικά με τη ναυσιπλοΐα και τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Η ένταση αυξήθηκε εκ νέου όταν το Ομάν ανακοίνωσε τη δημιουργία εναλλακτικής θαλάσσιας διαδρομής για την απομάκρυνση πλοίων και πληρωμάτων που είχαν εγκλωβιστεί στην περιοχή. Λίγο αργότερα, φορτηγό πλοίο που κινήθηκε εκτός του προβλεπόμενου πλαισίου επλήγη από βλήμα αγνώστου προέλευσης, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδίδουν την επίθεση στο Ιράν.

Ακολούθησαν αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα σε ιρανικούς στόχους και απαντητικές επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον αμερικανικών θέσεων, κυρίως στο Μπαχρέιν, ενώ παρόμοια περιστατικά σημειώθηκαν και τις επόμενες ημέρες με επιθέσεις κατά πλοίων και στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Οι απειλές Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν αποθήκες ιρανικών πυραύλων και drones, καθώς και θέσεις παράκτιων ραντάρ, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση σε νέα παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από την Τεχεράνη.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε σε νέες απειλές κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Μπορεί να έρθει κάποια στιγμή που θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε με μεγάλη επιτυχία», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι εάν συμβεί αυτό, «το Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον στρατιωτικά».