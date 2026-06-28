Μια ανείπωτη τραγωδία ζει ο Λούκας Τρέχο. Ο 38χρονος Αργεντινός αμυντικός ο οποίος έχει περάσει στο παρελθόν από την Ελλάδα αγωνιζόμενος σε Ατρόμητο, Εθνικό Αστέρα και Αιγάλεω, έχασε την γυναίκα του και τα δυο του παιδιά στους φονικούς σεισμούς της Βενεζουέλας.

Ο Τρέχο αγωνίζεται στην Βενεζουέλα και αμέσως μετά τους σεισμούς αναζητούσε απεγνωσμένα τη σύζυγό του και τα δύο ανήλικα παιδιά τους, τα ίχνη των οποίων είχαν χαθεί.

«Ζητώ βοήθεια, παρακαλώ. Δεν ξέρω τίποτα για την οικογένειά μου, παρακαλώ προσευχηθείτε γι’ αυτούς. Θέλω να πιστεύω ότι δεν ήταν εκεί», είχε γράψει ο 38χρονος Αργεντίνος κεντρικός αμυντικός.

Μετά από 74 ώρες ερευνών, εντοπίστηκαν τα μέλη της οικογένειάς του, από τους διασώστες ωστόσο ήταν αργά.