Η «Σάντα Μουέρτε» αποτελεί ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα θρησκευτικά κινήματα των τελευταίων δεκαετιών, με εκατομμύρια πιστούς σε όλο τον κόσμο. Αν και για πολλούς λειτουργεί ως πηγή προστασίας και παρηγοριάς, η λατρεία της έχει συνδεθεί επανειλημμένα με ακραία εγκλήματα, ανθρωποθυσίες και μέλη ισχυρών καρτέλ ναρκωτικών, δημιουργώντας έντονες αντιδράσεις από την Καθολική Εκκλησία και τις Aρχές.

Η ανθρωποθυσία που συγκλόνισε το Μεξικό

Μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις σημειώθηκε το 2012, όταν ένα 10χρονο αγόρι δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια νυχτερινής τελετουργίας υπό το φως κεριών. Σύμφωνα με την υπόθεση, το παιδί σφαγιάστηκε μπροστά σε άλλα παιδιά που είχαν συγκεντρωθεί γύρω από έναν βωμό.

Στο κέντρο της τελετής βρισκόταν ένας γυναικείος σκελετός που κρατούσε δρεπάνι, το χαρακτηριστικό σύμβολο της Σάντα Μουέρτε, μέσα σε λίμνη αίματος. Η δολοφονία οργανώθηκε από τη κατά συρροή δολοφόνο και αρχηγό αίρεσης Σίλβια Μεράζ, η οποία πραγματοποίησε την ανθρωποθυσία ως προσφορά προς τη λεγόμενη «Σάντα Μουέρτε».

Η Μεράζ κρίθηκε επίσης ένοχη για δύο ακόμη ανθρωποκτονίες: τη δολοφονία του 10χρονου θετού γιου της το 2009 και μιας 55χρονης φίλης της το 2010.

Από μυστική αίρεση σε παγκόσμιο θρησκευτικό κίνημα

Ο Δρ Άντριου Τσέσνατ, ένας από τους σημαντικότερους μελετητές της Σάντα Μουέρτε, υποστηρίζει ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο και ταχύτερα αναπτυσσόμενο νέο θρησκευτικό κίνημα των τελευταίων 20 ετών.

Αρχικά, η λατρεία περιοριζόταν σε μια μικρή υπόγεια κοινότητα στο Μεξικό. Ωστόσο, το 2001 απέκτησε ευρύτερη δημοσιότητα όταν δημιουργήθηκε το πρώτο δημόσιο προσκυνητάρι στην περιοχή Τεπίτο της Πόλης του Μεξικού.

Σήμερα, το κίνημα αριθμεί εκατομμύρια πιστούς σε Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με τη Sun.

Οι βωμοί στα σύνορα και η σύνδεση με τα καρτέλ

Σύμφωνα με τον Δρ Τσέσνατ, κατά μήκος των συνόρων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Μεξικού υπάρχουν πολλοί βωμοί αφιερωμένοι στη Σάντα Μουέρτε, ιδιαίτερα στην περιοχή της Αριζόνα.

Όπως αναφέρει, σχεδόν κάθε εβδομάδα εγκαταλείπονται εκεί πτώματα δολοφονημένων ανθρώπων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μέλη καρτέλ φέρονται να προσφέρουν τα θύματα ως ανθρωποθυσίες. Ο ίδιος σημειώνει ότι μεταξύ των πιστών που συνδέονται με τα καρτέλ πραγματοποιούνται ιδιαίτερα σκοτεινές τελετουργίες, ακόμη και ανθρωποθυσίες.

Η λατρεία της Σάντα Μουέρτε έχει συνδεθεί με σειρά φρικιαστικών εγκλημάτων.

Τον Απρίλιο, ο 21χρονος Άαρον Αρότσα συνελήφθη και κατηγορήθηκε για τη δολοφονία της 44χρονης Σέρι Τολόσα στο σπίτι της, στο Σαν Αντόνιο του Τέξας. Σύμφωνα με ένορκη κατάθεση, ο ίδιος είχε εκμυστηρευτεί σε συγγενικό του πρόσωπο ότι «η Σάντα Μουέρτε με έκανε να το κάνω».

Γιατί προσελκύει εγκληματίες αλλά και περιθωριοποιημένες ομάδες

Ο Δρ Τσέσνατ εξηγεί ότι η απήχηση της Σάντα Μουέρτε οφείλεται στην πεποίθηση των πιστών πως δεν κάνει διακρίσεις. Έτσι, έμποροι ναρκωτικών, δολοφόνοι και κρατούμενοι θεωρούν ότι μπορούν να βρουν προστασία στη λατρεία της.

Παράλληλα, άνθρωποι που αισθάνονται αποκλεισμένοι από την Καθολική Εκκλησία, όπως εργαζόμενοι στο σεξ και μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+, στρέφονται επίσης στη λεγόμενη «Αδύνατη Κυρία» αναζητώντας αποδοχή.

Το Βατικανό χαρακτήρισε τη Σάντα Μουέρτε βλάσφημη το 2013. Ο Δρ Τσέσνατ αναφέρει ότι σχεδόν κάθε εβδομάδα, τα τελευταία 15 χρόνια, κάποιος καθολικός ιερέας ή επίσκοπος την καταγγέλλει ως σατανική, ενώ πολλοί Μεξικανοί φοβούνται ακόμη και να προφέρουν το όνομά της, λόγω της σύνδεσής της με τα καρτέλ.

Σχεδόν 15 εκατομμύρια πιστοί

Παρά τις αντιδράσεις, εκτιμάται ότι το κίνημα αριθμεί σχεδόν 15 εκατομμύρια πιστούς.

Ο Δρ Τσέσνατ επισημαίνει ότι, μόλις 25 χρόνια μετά τη δημόσια εμφάνισή του στην Πόλη του Μεξικού το 2001, η Σάντα Μουέρτε έχει πλέον περίπου 13 έως 14 εκατομμύρια αφοσιωμένους πιστούς, αριθμός που προσεγγίζει τον συνολικό εβραϊκό πληθυσμό παγκοσμίως.

Ο ίδιος, ο οποίος έγραψε το πρώτο βιβλίο αφιερωμένο στο κίνημα, υποστηρίζει ότι οι δύο ευρωπαϊκές χώρες με τη μεγαλύτερη παρουσία πιστών είναι η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στη Βρετανία υπάρχουν χιλιάδες πιστοί και δεν πρόκειται μόνο για Μεξικανούς ή Κολομβιανούς μετανάστες, αλλά και για ανθρώπους που γεννήθηκαν στην Αγγλία, τη Σκωτία και την Ιρλανδία.

Η «Γυναίκα-Χάρος» και η υπόσχεση για κάθε θαύμα

Ο Δρ Τσέσνατ αναφέρει ότι η δημοτικότητα της Σάντα Μουέρτε μεταξύ των μελών των μεξικανικών καρτέλ δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Όπως εξηγεί, η εικονογραφία της παραπέμπει σε μια γυναικεία εκδοχή του Χάρου.

Οι πιστοί θεωρούν ότι μπορούν να της ζητήσουν οποιοδήποτε θαύμα. Πολλά μέλη των καρτέλ προσεύχονται για προστασία, για παράταση της ζωής τους ή ακόμη και για να επέλθει ο θάνατος σε αντίπαλα καρτέλ ή σε στελέχη των διωκτικών αρχών.

Ο ίδιος σημειώνει ότι, θεωρητικά, οι πιστοί πιστεύουν πως μπορούν να ζητήσουν οποιαδήποτε χάρη ή θαύμα, ακόμη και την ασφαλή μεταφορά φορτίων φαιντανύλης.

Θρησκευτικό κίνημα χωρίς ιεραρχία

Παρότι πολλοί χαρακτηρίζουν τη Σάντα Μουέρτε ως αίρεση, ο Δρ Τσέσνατ υποστηρίζει ότι πρόκειται για θρησκευτικό κίνημα, καθώς δεν διαθέτει οργανωμένη ιεραρχία ή κεντρική δομή.

Ωστόσο, επισημαίνει ότι ορισμένοι πιστοί οδηγούν τις πεποιθήσεις τους στα άκρα, πραγματοποιώντας ακόμη και ανθρωποθυσίες, ενώ εκτιμά πως τα εγκλήματα που συνδέονται με το κίνημα αυξάνονται, πιθανότατα λόγω της συνεχούς διεύρυνσης του αριθμού των πιστών.

Ο ερευνητής περιγράφει επίσης την περίπτωση ενός ανθρώπου που γνώρισε προσωπικά και ο οποίος στράφηκε στη Σάντα Μουέρτε αφού απήχθη από μέλη βίαιου καρτέλ ναρκωτικών. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι απαγωγείς τον άφησαν ελεύθερο αφού προσευχήθηκε στη «Σάντα Μουέρτε», γεγονός που ο ίδιος θεώρησε θαυματουργική παρέμβαση.

Παρά τις έντονες αντιδράσεις που προκαλεί η λατρεία της και τη σύνδεσή της με εγκληματικές οργανώσεις, το κίνημα της Σάντα Μουέρτε συνεχίζει να επεκτείνεται διεθνώς, χωρίς να παρουσιάζει σημάδια επιβράδυνσης. Για εκατομμύρια ανθρώπους αποτελεί χώρο αποδοχής και προστασίας, ενώ για άλλους παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με τη βία, τα καρτέλ και ορισμένα από τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα των τελευταίων ετών.