Ο Σακίλ ΜακΚίσικ μετά από επτά χρόνια με την φανέλα του Ολυμπιακού, αποχώρησε και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία και την Τουρκ Τέλεκομ.

Με αφορμή την αποχώρηση του Αμερικανού, η σύζυγός του, Μπερίλ ΜακΚίσικ, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στα social media, είπε το δικό της «αντίο» στον Ολυμπιακό και τους φιλάθλους του.

Αναλυτικά όσα έγραψε η Μπέριλ ΜακΚίσικ:

«Έξι χρόνια. Επτά αξέχαστες σεζόν.

Αυτό που ξεκίνησε ως ένα ταξίδι μπάσκετ έγινε πολύ περισσότερο. Η Ελλάδα έγινε το σπίτι μας. Χτίσαμε μια ζωή εδώ, καλωσορίσαμε δύο όμορφα παιδιά εδώ και με κάποιο τρόπο το αγοράκι μας μεγάλωσε μιλώντας ελληνικά.

Ευχαριστούμε κάθε οπαδό που μας στήριξε, γιόρτασε μαζί μας και μας έκανε να νιώσουμε ότι ανήκουμε κάπου. Οι αναμνήσεις, οι φιλίες, τα πρωταθλήματα και η αγάπη που βιώσαμε εδώ θα μείνουν για πάντα στην οικογένειά μας.

Αυτό το κεφάλαιο μπορεί να τελειώνει, αλλά ένα κομμάτι της καρδιάς μας θα παραμείνει πάντα στον Πειραιά.

Σας ευχαριστούμε για όλα. Ολυμπιακός για πάντα».