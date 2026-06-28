Σε μια κατά μέτωπο αντιπαράθεση με τους πολιτικούς της αντιπάλους προχωρά η κυβέρνηση απαντώντας σε κάθε κριτική που της γίνεται αλλά και σε κάθε εξαγγελία που γίνεται από ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ και είναι ακοστολόγητη.

Στο Μέγαρο Μαξίμου παράλληλα διαπιστώνουν ότι η εξωστρέφεια που έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα από τον πρωθυπουργό και κορυφαίους υπουργούς με περιοδείες και επισκέψεις σε πολλές περιοχές της χώρας δείχνει να αποδίδει καρπούς τουλάχιστον όπως καταδεικνύουν οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις.

Το πολιτικό τοπίο δημοσκοπικά δείχνει ότι η κυβερνώσα παράταξη διατηρεί το προβάδισμα και ανεβάζει σταδιακά τα ποσοστά της, ανοδικά όμως κινείται και η Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.

Το δίλημμα

Αναλύοντας την πιο πρόσφατη δημοσκόπηση της GPO κυβερνητικά στελέχη «διαβάζουν» ότι δεν αποτυπώνει μόνο τη διατήρηση του προβαδίσματος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αναδεικνύει και το δίλημμα που επιχειρεί να θέσει η κυβέρνηση ενόψει της πολιτικής αναμέτρησης του 2027: απέναντι σε ποιον θα κριθεί και με ποια ατζέντα.

Όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη «δεν συγκρινόμαστε με τον κ. Τσίπρα, η σύγκριση είναι με τον στόχο και την προσδοκία που πρέπει να έχουν οι Έλληνες για μια καλύτερη πατρίδα».

Παρόλα αυτά δε μένουν απαθείς σε όσα εξαγγέλλει διαρκώς ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ παραπέμποντας στην εξειδίκευση όσων τάζει στη ΔΕΘ. «Δεν μπορεί να κάνεις σπόιλερ στις εξαγγελίες σου», έλεγε χαρακτηριστικά συνεργάτης του πρωθυπουργού.

Για παράδειγμα ειδικά όσα ακούγονται για νέους φόρους και μάλιστα με το πατριωτικό πρόσημο μπροστά από τον κ. Τσίπρα λένε: «Δεν υπάρχουν πατριωτικοί φόροι, υπάρχουν φόροι που πρέπει να μειώνονται». Και αυτή θεωρούν ότι είναι η διαχωριστική γραμμή μεταξύ της φιλελεύθερης οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης και της φορολογικής προσέγγισης που αποδίδει στην αριστερά.

Ωστόσο, η πραγματικότητα της ακρίβειας παραμένει η μεγαλύτερη πρόκληση για το κυβερνητικό αφήγημα. Αναγνωρίζουν ότι το πρόβλημα δεν εξαφανίζεται με «μαγικές συνταγές», αλλά υποστηρίζουν ότι οι συνέπειές του μπορούν να περιοριστούν μέσα από αυξήσεις εισοδημάτων, μειώσεις φόρων και ενίσχυση της απασχόλησης και όχι με επίκαιρες ερωτήσεις για στη Βουλή από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ο οποίος επιχειρεί να προκαλέσει μικρά debate με τον πρωθυπουργό.

Η μάχη της αξιοπιστίας

Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι το μεγάλο πολιτικό διακύβευμα δεν είναι οι εξαγγελίες αλλά η αξιοπιστία. Γι’ αυτό και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επαναφέρει διαρκώς τη σύγκριση με την περίοδο διακυβέρνησης Τσίπρα, υπενθυμίζοντας τις φορολογικές επιβαρύνσεις σε μεσαία τάξη, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: οι πολίτες καλούνται να συγκρίνουν δύο διαφορετικά μοντέλα διακυβέρνησης και όχι απλώς δύο πολιτικούς αρχηγούς.

Το κεφάλαιο Καραμανλής και η ενότητα της παράταξης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου για τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή. Απέρριψε τα σενάρια περί αποστασιοποίησής του, υπογραμμίζοντας ότι «δεν απουσίασε ποτέ από την παράταξη» και μάλιστα χαρακτήρισε προσβλητικές τις συζητήσεις που επιχειρούν να τον συνδέσουν ή να τον αντιπαραθέσουν με άλλους πρώην πρωθυπουργούς.

Άλλωστε στο κυβερνητικό στρατόπεδο γνωρίζουν ότι η εικόνα εσωκομματικής συνοχής αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τη διατήρηση της πολιτικής κυριαρχίας.

Και λένε ότι τα διακυβεύματα της κάλπης του 2027 είναι πολύ μεγαλύτερα από προσωπικές διαφωνίες ή εσωτερικές ισορροπίες.