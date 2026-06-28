Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του νέου πακέτου μόνιμων φορολογικών παρεμβάσεων που προετοιμάζει η κυβέρνηση για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με οδηγό τον πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, ο οποίος σήμερα ανέρχεται σε 1 δισ. ευρώ και ενδέχεται να διευρυνθεί έως το τέλος του καλοκαιριού, το οικονομικό επιτελείο καταρτίζει ένα σχέδιο μειώσεων φόρων και ασφαλιστικών βαρών με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της μεσαίας τάξης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πακέτο που θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός θα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αυξημένο λειτουργικό κόστος και περιορισμένη ρευστότητα.

Στις βασικές παρεμβάσεις που εξετάζονται περιλαμβάνονται:

-η σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις,

-η μείωση της προκαταβολής φόρου,

-διορθωτικές αλλαγές στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών.

Νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών

Ξεχωριστή θέση στο πακέτο της ΔΕΘ αναμένεται να έχει και η περαιτέρω μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών. Το σχέδιο, το οποίο βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας, προβλέπει μείωση από 0,5 έως 1 ποσοστιαία μονάδα, με εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Το τελικό ύψος της παρέμβασης θα εξαρτηθεί από τον δημοσιονομικό χώρο που θα έχει διαμορφωθεί. Στο οικονομικό επιτελείο εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση του μη μισθολογικού κόστους θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και θα δημιουργήσει πρόσθετα κίνητρα για επενδύσεις και νέες προσλήψεις.

Η νέα παρέμβαση θα αποτελέσει συνέχεια των μειώσεων που εφαρμόστηκαν το 2025. Από την 1η Ιανουαρίου 2025 οι ασφαλιστικές εισφορές μειώθηκαν κατά μία ποσοστιαία μονάδα, με την επιβάρυνση να περιορίζεται κατά 0,5 μονάδα για τους εργαζόμενους και κατά 0,5 μονάδα για τους εργοδότες. Ακολούθησε, από τον Μάρτιο του ίδιου έτους, η κατάργηση των ασφαλιστικών εισφορών στην προσαύξηση των αμοιβών για υπερωριακή απασχόληση.

Το στίγμα των κυβερνητικών δηλώσεων

Το πλαίσιο των παρεμβάσεων έχουν ήδη προαναγγείλει κορυφαία κυβερνητικά στελέχη.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης έχει δηλώσει ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να επιστρέφει στην κοινωνία τα οφέλη της καλύτερης πορείας της οικονομίας μέσω μόνιμων μειώσεων φόρων και αυξήσεων εισοδημάτων, διευκρινίζοντας ότι οι τελικές αποφάσεις για τη ΔΕΘ θα ληφθούν όταν θα υπάρχει πλήρης εικόνα των δημοσιονομικών δεδομένων.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, επισημαίνοντας ότι στη ΔΕΘ θα παρουσιαστεί νέο πακέτο φοροελαφρύνσεων, αξιοποιώντας τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο ενώ από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έχει ξεκαθαρίσει ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις θα επικεντρωθούν στη μείωση των άμεσων φόρων, διατηρώντας παράλληλα τη στήριξη προς τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά.

Το τελικό μείγμα των μέτρων αναμένεται να οριστικοποιηθεί στα τέλη Αυγούστου καθώς θα αξιολογούνται η πορεία των φορολογικών εσόδων, η εκτέλεση του προϋπολογισμού και οι δυνατότητες που θα δημιουργεί ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος.