Τα συγχαρητήριά του στον Μίλτο Τεντόγλου για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο άλμα εις μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Πολλά συγχαρητήρια στον Μίλτο Τεντόγλου για τη σπουδαία επιτυχία του! Με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο άλμα εις μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου αποδεικνύει ότι δικαίως κατατάσσεται στους κορυφαίους αθλητές του αγωνίσματός του», σημείωσε ο κ. Τασούλας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήρε τη σταθερότητα και τις κορυφαίες επιδόσεις του Έλληνα πρωταθλητή, υπογραμμίζοντας τη σημασία αυτής της νέας διεθνούς διάκρισης για τον ελληνικό αθλητισμό.