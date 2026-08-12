Η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί στρατηγική επιλογή του υπουργείου Ανάπτυξης. Όπως επισημαίνει το υπουργείο, η πολιτική αυτή αποσκοπεί παράλληλα στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων.

Με αυτό το πλαίσιο απαντά το υπουργείο στην κριτική της ΕΛΑΣ σχετικά με τη χρηματοδότηση της έρευνας και των προγραμμάτων καινοτομίας, παραθέτοντας στοιχεία για τους διαθέσιμους και ήδη απορροφημένους πόρους.

Σύμφωνα με το υπουργείο, από τα συνολικά 348,5 εκατ. ευρώ που έχουν δεσμευτεί από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για ερευνητικές δράσεις την περίοδο 2016-2030, έως τις 30 Ιουνίου 2026 είχαν απορροφηθεί 278 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, περισσότερα από 232 εκατ. ευρώ αφορούν την περίοδο 2019-2026.

Στα παραπάνω περιλαμβάνονται περίπου 68,3 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία εγκρίθηκαν το 2022 και έχουν κατευθυνθεί σε 279 ερευνητικά έργα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου.

Το υπουργείο αναφέρει ακόμη ότι, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, έχουν επενδυθεί επιπλέον 370 εκατ. ευρώ για έργα υποδομών και εξοπλισμού ερευνητικών φορέων σε ολόκληρη τη χώρα, τα οποία ολοκληρώνονται αυτές τις ημέρες.

Στους πόρους αυτούς προστίθενται, σύμφωνα με το υπουργείο, τα ερευνητικά προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, καθώς και η τακτική χρηματοδότηση πανεπιστημίων και ερευνητικών φορέων από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ο σχεδιασμός για την επόμενη τετραετία

Σε ό,τι αφορά την επόμενη ημέρα της χρηματοδότησης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος συμφώνησε με τη διοίκηση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την πλήρη ένταξη του προϋπολογισμού των ερευνητικών δραστηριοτήτων του στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την επόμενη τετραετία.

Όπως υπογραμμίζει το υπουργείο, στόχος είναι να διασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι με όρους διαφάνειας, λογοδοσίας και αξιολόγησης, περιορίζοντας παράλληλα το δημοσιονομικό κόστος που προκύπτει από την εξυπηρέτηση δανείων για τη χρηματοδότηση της έρευνας.

Η κριτική της ΕΛΑΣ

Νωρίτερα, η ΕΛΑΣ είχε ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι έχουν γίνει δύο εξαγγελίες το τελευταίο διάστημα για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων Έρευνας και Καινοτομίας, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν υλοποιηθεί.

Η πρώτη αφορά την ένταξη του προγραμματισμού του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030. Η ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι η σχετική εξαγγελία έγινε «χωρίς κανένα ποσό και χωρίς χρονοδιάγραμμα».

Η δεύτερη αφορά την παράταση της δανειακής σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για το πρόγραμμα «ΕΛΙΔΕΚ-2», με την αποδέσμευση πόρων που, μαζί με την εθνική συμμετοχή, ανέρχονται σε περίπου 286 εκατ. ευρώ έως το 2028. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ούτε για αυτή την εξαγγελία έχει δημοσιευθεί σχετική διοικητική πράξη.

«Το ερώτημα που οφείλει να απαντηθεί δημόσια: Τα 286 εκατ. του Ιουνίου και η ένταξη στο ΤΠΑ του Αυγούστου είναι πρόσθετοι πόροι ή το ίδιο ποσό σε δύο εξαγγελίες;», ανέφερε η ΕΛΑΣ.

Η ανακοίνωση καταλήγει με την επισήμανση ότι «η έρευνα χρηματοδοτείται με αποφάσεις και εγγραφές στον προϋπολογισμό — όχι με ανακοινώσεις».