Η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, οι δυνατότητες για νέες παροχές, η κριτική προς τον Αλέξη Τσίπρα, οι εσωκομματικές ισορροπίες στη Νέα Δημοκρατία και οι προσδοκίες για τις ανακοινώσεις της ΔΕΘ βρέθηκαν στο επίκεντρο των δηλώσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη.

Μιλώντας στο MEGA, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση κινείται εντός των δημοσιονομικών ορίων που επιβάλλουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων φοροελαφρύνσεων το προσεχές διάστημα.

«Όσα επιτρέπουν οι κανόνες»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι, παρά τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας και την υπεραπόδοση των δημόσιων εσόδων, η κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε πρόσθετες παροχές πέραν ενός συγκεκριμένου ορίου, καθώς δεσμεύεται από τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες και τις οροφές δαπανών.

«Η κυβέρνηση δίνει όσα περισσότερα μπορεί, με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες των οροφών δαπανών. Μάλιστα, δημιουργεί τις συνθήκες, με την πολιτική που εφαρμόζει και ως προς την αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ώστε ενώ μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές, να αυξάνουμε τα φορολογικά έσοδα με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη της οικονομίας, ούτως ώστε να έχουμε αυτά τα παραπάνω έσοδα, το μέγιστο των οποίων –όσα δηλαδή παραπάνω μπορούμε από αυτά τα έσοδα– να τα δίνουμε πίσω στον κόσμο», τόνισε.

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι τυχόν υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων θα είχε συνέπειες για τη χώρα.

«Άρα δεν μπορούμε να δώσουμε παραπάνω. Αν δώσουμε παραπάνω, θα παραβιάσουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες και θα επιστρέψουμε σε συνθήκες επιτήρησης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται: Μέτρα λιτότητας και τα λοιπά», προσέθεσε.

Η επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα

Ο Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού, σχολιάζοντας τις πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις του για την οικονομία. Μάλιστα, χρησιμοποίησε έναν κινηματογραφικό παραλληλισμό, παρομοιάζοντας τον Αλέξη Τσίπρα με τον ρόλο που είχε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στην ταινία «Ο Τρελοπενηντάρης», λέγοντας πως «κάνει τον κιμπάρη, τον γαλαντόμο, με τα λεφτά των άλλων, των Ελλήνων φορολογουμένων».

Παράλληλα, επανέλαβε την κριτική της κυβέρνησης για την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός «επέβαλε 29 φόρους, κορόιδεψε τον κόσμο, τον έβαλε στις ουρές στα ATM, έκλεισε τις τράπεζες και είπε μάλιστα ότι έπρεπε να τις είχε κλείσει από την πρώτη μέρα».

Σχολιάζοντας τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη των πολιτών, ενώ χαρακτήρισε τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα ως «χιλιοειπωμένα συνθήματα που δεν συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε ακόμη ότι «ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να αυξήσει τον ΕΝΦΙΑ, να φορολογήσει τη μεσαία τάξη, να αυξήσει την προκαταβολή φόρου και να στραγγαλίσει και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, να αυξήσει τους φόρους για την υγεία. Επέλεξε να τα κάνει όλα αυτά».

Επενδύσεις, εξαγωγές και φοροελαφρύνσεις

Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η κυβερνητική στρατηγική βασίζεται στη μείωση των φορολογικών βαρών, την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

«Για εμένα, οι φόροι πρέπει να μειώνονται για όλους τους πολίτες, ειδικά για τη μεσαία τάξη και για τα χαμηλότερα εισοδήματα, και αυτό κάνουμε. Και ο στόχος ποιος είναι; Οι μεγάλες επιχειρήσεις να αντιμετωπίζονται με έναν τρόπο δίκαιο, ούτως ώστε να συνεχίσουν να δημιουργούν θέσεις εργασίας», τόνισε.

Όπως ανέφερε, η ενίσχυση των επενδύσεων και των εξαγωγών εξηγεί γιατί η οικονομία εμφανίζει καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με το 2019.

«Είναι προτιμότερο να προκαλείς με την πολιτική σου τη δημιουργία θέσεων εργασίας, να επιστρέφει δηλαδή στην οικονομία αυτό το πλεόνασμα και να πολλαπλασιάζεται το όφελός του, παρά να κινείσαι εκδικητικά. Αυτά τα 4,5 χρόνια (της διακυβέρνησης Τσίπρα) είδαμε φόρους στη μεσαία τάξη και στα χαμηλότερα εισοδήματα.

Τα λεφτά αυτά δεν φύτρωσαν, τα οποία δίνουμε τώρα –και φαίνεται ότι έχουμε πάλι κι ένα περιθώριο, για τη ΔΕΘ– να δώσουμε κι άλλα λεφτά. Πώς δημιουργήθηκαν λοιπόν αυτές οι συνθήκες; Το 2019, η Ελλάδα ήταν ως προς το ΑΕΠ, στο 10% του ΑΕΠ για τις επενδύσεις. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν 20% του ΑΕΠ. Αυτή την απόσταση την έχουμε καλύψει και έχουμε φτάσει στο 18-19%. Στις εξαγωγές, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 50% του ΑΕΠ. Η Ελλάδα ήταν στο 20%, τώρα έχει πάει στο 40%», συμπλήρωσε.

Οι αναφορές σε Καραμανλή και Σαμαρά

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στις δημόσιες παρεμβάσεις των πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, επιχειρώντας να διαχωρίσει τις δύο περιπτώσεις.

Όπως είπε, «δεν νομίζω ότι απουσίασε ποτέ από την παράταξη ο Κώστας Καραμανλής, ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρός μας. Είναι ένας άνθρωπος με αυξημένη παραταξιακή συνείδηση. Το αν θα επιλέξει να έρθει σε μία μάχη, είναι δική του απόφαση».

Παράλληλα σημείωσε ότι «είναι πολύ προσβλητικό για έναν άνθρωπο με τη διαδρομή του Κώστα Καραμανλή, να ετεροπροσδιορίζεται από έναν άλλον –χωρίς να τον υποτιμώ και αυτόν– πρώην πρωθυπουργό, πρώην αρχηγό (τον Αντώνη Σαμαρά). Έχει τη δική του πολιτική οντότητα, τη δική του διαδρομή, δίνει τις δικές του απαντήσεις».

Αναφερόμενος στον Αντώνη Σαμαρά, υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία υπήρξε διαχρονικά η παράταξη που τον ανέδειξε στην ηγεσία και αργότερα στην πρωθυπουργία.

«Ο κύριος Σαμαράς θεωρώ ότι θα σταθμίσει το εξής πάρα πολύ σημαντικό. Η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας τον τίμησε, τον εξέλεξε πρόεδρο και στη συνέχεια πρωθυπουργό, οι Έλληνες πολίτες και όλοι μαζί τρέξαμε γι’ αυτό, και δεν το μετανιώσαμε στιγμή.

Είναι θεμιτό, λογικό να υπάρχουν αντιρρήσεις, πικρίες, ενστάσεις. Αλλά μία μεγάλη παράταξη, η μόνη που παρέμεινε μεγάλη καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης, έχει μάθει αυτά να τα λύνει στο εσωτερικό της. Γιατί στο τέλος της ημέρας, το όποιο εκλογικό αποτέλεσμα δεν έχει επίδραση στον όποιον κομματικό συσχετισμό, έχει επίδραση για την κοινωνία», επεσήμανε.

Η υπόθεση Αβραμόπουλου και οι ανακοινώσεις της ΔΕΘ

Ερωτηθείς για την υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «φαίνεται ότι ο κύριος Αβραμόπουλος έχει πειστικές απαντήσεις. Θεωρώ ότι υπήρξε μια φόρτιση από τον ίδιο. Έχει δώσει δείγματα γραφής και ευπρέπειας και παρουσίας. Μπορεί κάποιες εκφράσεις να ενόχλησαν, γι’ αυτό και δεν κρύψαμε τα λόγια μας. Θεωρώ όταν οι Αρχές μας καλούν πρέπει να ανταποκρινόμαστε».

Κλείνοντας τη συνέντευξή του, ο Παύλος Μαρινάκης προανήγγειλε ότι στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αναμένεται να παρουσιαστεί νέο πακέτο μέτρων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων φοροελαφρύνσεων με βασικούς αποδέκτες τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα.