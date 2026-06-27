Την ανάγκη η Ευρώπη να «επενδύσει στον εαυτό της» και να κινηθεί πιο γρήγορα απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής, θέτει στο επίκεντρο Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στο ιταλικό περιοδικό L’Espresso.

Ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών συνδέει την ενεργειακή ασφάλεια, τη βιομηχανική πολιτική, το ψηφιακό ευρώ και την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων σε μια ενιαία στρατηγική που, όπως υποστηρίζει, πρέπει να περάσει «από τη συζήτηση στην πράξη».

Ευρώπη σε μετάβαση

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Την περιγράφει ως εργαλείο για να κατευθυνθούν αδρανείς αποταμιεύσεις προς παραγωγικές επενδύσεις και να δημιουργηθούν ισχυρότερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και οικοσυστήματα.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσει και το ψηφιακό ευρώ, το οποίο χαρακτηρίζει ως δημόσια υποδομή με στρατηγική σημασία για την Ευρώπη, ιδίως σε μια περίοδο κατά την οποία το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα ψηφιοποιείται ταχύτατα και η κυριαρχία του δολαρίου στα stablecoins παραμένει συντριπτική.

Αντίστοιχα και για την ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική, επισημαίνει ότι «η κυριαρχία δεν πρέπει να ταυτίζεται με την αυτάρκεια», απλώς και μόνον. Υποστηρίζει πως η Ευρώπη οφείλει να αναγνωρίσει σε ποιους τομείς μπορεί να χτίσει πραγματικούς «πρωταθλητές» και πού χρειάζεται κυρίως έξυπνη ρύθμιση, ισχυρό πλαίσιο και καλύτερη λειτουργία της ενιαίας αγοράς.

Αλλαγή μοντέλου

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα φέρνει το cloud, όπου η ευρωπαϊκή αγορά παραμένει σε μεγάλο βαθμό υπό αμερικανικό έλεγχο, αλλά και το 5G, όπου η ήπειρος είχε τη δυνατότητα να αξιοποιήσει καλύτερα τη θέση εταιρειών όπως η Ericsson και η Nokia.

Σε αυτό το σημείο ο Κυριάκος Πιερρακάκης επικαλείται και το ελληνικό παράδειγμα. Θυμίζει ότι η Ελλάδα διέθεσε το 25% των εσόδων από τις δημοπρασίες φάσματος σε επενδυτικό ταμείο που στήριξε νεοφυείς επιχειρήσεις στο οικοσύστημα του 5G, αλλά τονίζει ότι η χώρα από μόνη της δεν έχει την απαιτούμενη κλίμακα για να αποδώσει στο μέγιστο μια τέτοια πολιτική. Κατά συνέπεια, όπως αφήνει να εννοηθεί, ένα πιο ενιαίο ευρωπαϊκό μοντέλο θα μπορούσε να παράγει πολύ ισχυρότερα αποτελέσματα, εφόσον συνδυαζόταν με κοινή στρατηγική και ευρύτερο επενδυτικό σχεδιασμό.

«Εξακολουθούμε να έχουμε 27 διαφορετικές εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Ο διευθύνων σύμβουλος της DeutscheTelekom πρέπει να συνεργάζεται με πολλές διαφορετικές ρυθμιστικές αρχές σε όλη την Ευρώπη, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες η T-Mobile έχει να συνομιλήσει μόνο με μία ομοσπονδιακή ρυθμιστική αρχή. Αυτός ο κατακερματισμός αποτελεί σημαντικό εμπόδιο» τονίζει.

Ως παράδειγμα μετάβασης πάντως, ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρει στην συνέντευξή του και την εμπειρία του στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Θυμίζει ότι, όταν ανέλαβε το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, η Ελλάδα ήταν πιθανότατα η πιο γραφειοκρατική χώρα της Ευρώπης, όμως σήμερα έχει ψηφιοποιήσει περισσότερες από 2.200 δημόσιες υπηρεσίες. Όπως αναφέρει, όταν τον ρωτούσαν πώς θα πείσει τους πολίτες για την αξία του ψηφιακού μετασχηματισμού, απαντούσε ότι «ο μόνος τρόπος να τους πείσεις είναι να το κάνεις πράξη». «Όταν οι πολίτες βλέπουν απτά αποτελέσματα, τότε η αλλαγή γίνεται αποδεκτή» τονίζει, συμπυκνώνοντας και τη λογική με την οποία θέλει να δει να κινείται και η Ευρώπη: λιγότερες διακηρύξεις, περισσότερα απτά αποτελέσματα για τον πολίτη.