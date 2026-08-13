Την άποψη ότι «η Πλεύση Ελευθερίας έχει την πιο συγκροτημένη και συνεπή στάση, μέσα και έξω από τη Βουλή, σε όλα τα θέματα, στην εξωτερική και στην εσωτερική πολιτική», εκφράζει η πρόεδρος του κόμματος, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με σημερινή της ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, υπενθυμίζει ότι «αύριο είναι η Επέτειος του 3ου Μνημονίου» και «κάποιοι επέλεξαν καρέκλες κι εξουσία. Κάποιοι άλλοι επιλέξαμε τον λαό, την κοινωνία, τη συνέπεια, την αξιοπρέπεια, τη μάχη».