Τη ζωή της έχασε μια 52χρονη Ιταλίδα στη Λευκάδα, όταν χτυπήθηκε στον αυχένα από τη μάτσα ιστιοπλοϊκού σκάφους.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κολπίσκο ανάμεσα στον δίαυλο της Λευκάδας και την περιοχή της Πλαγιάς, όπου έπλεε ιστιοπλοϊκό σκάφος με επιβαίνοντες δύο ζευγάρια Ιταλών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilefkada.gr, κατά τη διάρκεια της πλεύσης η μάτσα του ιστιοπλοϊκού, το οριζόντιο εξάρτημα που συγκρατεί και χειρίζεται το πανί, μετακινήθηκε απότομα λόγω των συνθηκών και χτύπησε τη 52χρονη γυναίκα στον αυχένα.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι λιμενικές αρχές και το ΕΚΑΒ, ενώ η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στη μαρίνα προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών να την επαναφέρουν, η 52χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος τους συνεπιβάτες και τους οικείους της.