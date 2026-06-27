Εντυπωσιακές εικόνες κατέκλυσαν το πρωί του Σαββάτου το κέντρο της Ρώμης, καθώς χιλιάδες Vespa πλημμύρισαν τους δρόμους της ιταλικής πρωτεύουσας για τον εορτασμό των 80 χρόνων από τη γέννηση του θρυλικού σκούτερ που ταυτίστηκε με το ιταλικό στιλ και τη «Dolce Vita».

Σύμφωνα με το Associated Press, φίλοι της Vespa από κάθε γωνιά του κόσμου βρέθηκαν στην Αιώνια Πόλη για να τιμήσουν ένα από τα πιο εμβληματικά δίκυκλα όλων των εποχών, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα στα ιστορικά σημεία της Ρώμης.

Thousands of Vespa enthusiasts take to the streets of Rome to celebrate 80 years of the iconic Italian scooter. 🛵 pic.twitter.com/tKxAnUNaox — Wanted in Rome (@wantedinrome) June 27, 2026

Οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν πορείες γύρω από το Κολοσσαίο και τη Ρωμαϊκή Αγορά, ενώ οι εικόνες από τα λιθόστρωτα δρομάκια της πόλης θύμιζαν μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στην ιστορία και την κουλτούρα της Vespa.

La Vespa compie 80 anni e festeggia a Roma con una grande parata: oltre 25mila appassionati provenienti da 67 Paesi hanno invaso le strade della Capitale per celebrare uno dei simboli del Made in Italy. La festa, iniziata due giorni fa, proseguirà fino a domenica tra raduni,… pic.twitter.com/qdLBnRNwrZ — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) June 27, 2026

Πολλοί ιδιοκτήτες είχαν διακοσμήσει τα σκούτερ τους με λουλούδια, λούτρινα παιχνίδια και σημαίες των χωρών τους, ενώ δεν έλειψαν εκείνοι που μετέφεραν κατοικίδια ή ακόμη και τα παιδιά τους στις πίσω θέσεις των δικύκλων. Άλλοι αντάλλασσαν αυτοκόλλητα και αναμνηστικά, ενώ ξεχώρισε ένας Γερμανός φίλος της Vespa που είχε χαραγμένο στη γάμπα του το λογότυπο της εταιρείας μαζί με τη φράση «La Dolce Vita».

La #Vespa compie 80 anni, in 25mila sfilano a Roma.

La parata chiude tre giorni di celebrazioni per lo scooter #Piaggio pic.twitter.com/cbFIlOyWKY — askanews (@askanews_ita) June 27, 2026

Οι πρώτοι επισκέπτες είχαν αρχίσει να καταφθάνουν στη Ρώμη ήδη από την Πέμπτη, με τον χώρο στάθμευσης έξω από το Στάδιο των Μαρμάρων να μετατρέπεται σε μια υπαίθρια έκθεση με δεκάδες μοντέλα Vespa από όλες τις δεκαετίες της ιστορίας της.

Οι λάτρεις του ιστορικού σκούτερ μιλούσαν για τη νοσταλγία που εξακολουθεί να προκαλεί η Vespa, ακόμη και σε ανθρώπους που δεν έζησαν την εποχή της μεγάλης της ακμής, ενώ αρκετοί ανέφεραν ότι εγκατέλειψαν μεγαλύτερες μοτοσικλέτες υπέρ της ευελιξίας και της ευκολίας που προσφέρει το ιταλικό δίκυκλο.

«Ανεβαίνεις, ανοίγεις το γκάζι και φεύγεις. Είναι πανεύκολη», δήλωσε χαρακτηριστικά ένας 59χρονος οδηγός φορτηγού, ο οποίος απέκτησε την πρώτη του Vespa πριν από σχεδόν είκοσι χρόνια.

Από την πλευρά της, μία 61χρονη Γαλλίδα τόνισε ότι «το πάθος για τη Vespa συνδέεται με το ιταλικό στιλ, την ελευθερία και την ατμόσφαιρα της δεκαετίας του ’60».

Η Vespa έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από την κλασική ταινία «Ρωμαϊκές Διακοπές» του 1953, όταν ο Γκρέγκορι Πεκ και η Όντρεϊ Χέπμπορν πραγματοποίησαν τη διάσημη βόλτα τους στους δρόμους της Ρώμης, ενώ έκτοτε έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές ακόμη κινηματογραφικές παραγωγές.

Το διάσημο σκούτερ δημιουργήθηκε στα δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν η Piaggio, της οποίας οι εγκαταστάσεις είχαν καταστραφεί από τους βομβαρδισμούς, στράφηκε στην παραγωγή ενός προσιτού και πρακτικού μέσου μεταφοράς για την ανασυγκρότηση της μεταπολεμικής Ιταλίας.

Σύμφωνα με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο μάρκετινγκ της Piaggio, Davide Zanolini, οι πρώτες Vespa σχεδιάστηκαν έχοντας ως βασικό κοινό τις γυναίκες, καθώς μπορούσαν να τις οδηγούν εύκολα ακόμη και φορώντας μακριές φούστες.

🇮🇹 🛵 An icon of the Italian way of life, the Vespa was celebrating its 80th birthday on Saturday, as thousands of riders paraded through Rome on the legendary scooters.

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Σήμερα, σχεδόν οκτώ δεκαετίες μετά την πρώτη της εμφάνιση, η Vespa συνεχίζει να αποτελεί σύμβολο του ιταλικού τρόπου ζωής, με περισσότερες από 20 εκατομμύρια πωλήσεις σε 110 χώρες σε όλο τον κόσμο.

«Κανείς δεν λέει ποτέ κάτι κακό για μια Vespa», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός έμπορος Burke Sandman, ο οποίος έχει πουλήσει περίπου 1.000 Vespa στις Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία χρόνια.

«Όσοι επιλέγουν μια Vespa δύσκολα επιστρέφουν σε κάτι άλλο. Έχει κάτι μοναδικό και ξεχωριστό που συνεχίζει να γοητεύει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε.