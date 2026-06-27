Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι εικόνες από την προπόνηση της Σουηδίας στο υπό κατεδάφιση Toyota Stadium του Ντάλας, καθώς προετοιμάζεται για το ματς με τη Γαλλία στους «32» του Μουντιάλ 2026.

Οι Σκανδιναβοί θα προσπαθήσουν για το καλύτερο δυνατό κόντρα σε ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου και αυτό που έχει κερδίσει την προσοχή όλων, είναι το γήπεδο στο οποίο προπονούνται.

Οι Σουηδοί επέλεξαν το Toyota Stadium του Ντάλας, το οποίο είναι υπό κατεδάφιση καθώς το 2028 θα ξεκινήσει η ανακατασκευή του. Η απόφαση για κατεδάφιση και ανακατασκευή πάρθηκε όταν κατέρρευσε μία από τις κερκίδες, γεγονός πάντως που δεν επηρέασε τους Σκανδιναβούς.

Αντιθέτως, αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν αυτό το γήπεδο σαν βάση τους ενόψει της αναμέτρησης με τη Γαλλία, με τους ανθρώπους της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Σουηδίας να τονίζουν πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν κανονικά όλοι οι χώροι του γηπέδου.