Την πεποίθηση ότι ο Πασχάλης Τερζής πήρε τη σωστή απόφαση όταν αποχώρησε από τη νυχτερινή διασκέδαση εξέφρασε ο Χρήστος Νικολόπουλος, τονίζοντας ότι ο αγαπημένος τραγουδιστής δεν έχει μετανιώσει ποτέ για την επιλογή του.

Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ο σπουδαίος συνθέτης ανέφερε πως ο Πασχάλης Τερζής απολαμβάνει τη ζωή μακριά από τις πίστες και δεν του λείπει καθόλου η καθημερινότητα των νυχτερινών εμφανίσεων.

Ο Χρήστος Νικολόπουλος υποστήριξε ότι η αποχώρηση του τραγουδιστή έγινε την κατάλληλη χρονική στιγμή, εκφράζοντας παράλληλα την άποψή του για τις αλλαγές που ακολούθησαν στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης.

«Δεν του λείπει καθόλου η νύχτα. Δεν μετάνιωσε που έφυγε από τη δουλειά. Νομίζω πως έφυγε την κατάλληλη στιγμή, γιατί από τότε άρχισε λίγο και η κατρακύλα στον χώρο μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είναι μια χαρά, τον βλέπω συχνά»

Ο γνωστός δημιουργός αναφέρθηκε και στην κατάσταση της υγείας του Πασχάλη Τερζή, καθησυχάζοντας όσους ανησύχησαν μετά τη νοσηλεία του στις αρχές της χρονιάς. Όπως αποκάλυψε, οι δυο τους διατηρούν στενή επικοινωνία και συναντιούνται συχνά. «Είναι μια χαρά, τον βλέπω συχνά. Πριν από λίγο καιρό πήγαμε μαζί με τη Γιώτα Νέγκα και τον επισκεφθήκαμε. Βγάλαμε και φωτογραφίες», είπε.