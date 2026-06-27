Συνάντηση με το Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Κυρανάκη είχε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επαφών μου με ηγέτες από όλο το πολιτικό φάσμα της Ελλάδας, συναντήθηκα πρόσφατα με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη», ανέφερε η ίδια σε ανάρτησή της στο «Χ». «Τον συγχάρηκα για το νέο του ρόλο ως Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και συζητήσαμε για το πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα μπορούν να συνεχίσουν να επεκτείνουν τις αμερικανικές επενδύσεις, να ενισχύουν την καινοτομία και να δημιουργούν θέσεις εργασίας και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού».