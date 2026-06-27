Συνάντηση με το Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Κυρανάκη είχε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.
«Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επαφών μου με ηγέτες από όλο το πολιτικό φάσμα της Ελλάδας, συναντήθηκα πρόσφατα με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη», ανέφερε η ίδια σε ανάρτησή της στο «Χ». «Τον συγχάρηκα για το νέο του ρόλο ως Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και συζητήσαμε για το πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα μπορούν να συνεχίσουν να επεκτείνουν τις αμερικανικές επενδύσεις, να ενισχύουν την καινοτομία και να δημιουργούν θέσεις εργασίας και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού».
As part of my ongoing engagements with leaders across Greece's political spectrum, I recently met with Konstantinos Kyranakis. I congratulated him on his new role leading @neademokratia's Political Committee and we discussed how the United States and Greece can continue expanding… pic.twitter.com/qYc15A77Cx— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) June 27, 2026