Η φάση των ομίλων ολοκληρώθηκε και το παζλ των νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 πήρε την τελική του μορφή.

Οι 32 ομάδες που συνεχίζουν στη διοργάνωση γνωρίζουν πλέον τη διαδρομή που θα χρειαστεί να ακολουθήσουν μέχρι τον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου στη Νέα Υόρκη, με το ταμπλό να προμηνύει σπουδαίες αναμετρήσεις από τα πρώτα κιόλας παιχνίδια.

Το πάνω μέρος του ταμπλό συγκεντρώνει αρκετές από τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές δυνάμεις, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Ισπανία και το Βέλγιο, ενώ εκεί βρίσκεται και το Μαρόκο, που φιλοδοξεί να συνεχίσει τις εντυπωσιακές του πορείες σε μεγάλες διοργανώσεις.

Η σύνθεση αυτής της πλευράς έχει ήδη χαρακτηριστεί από πολλούς ως το «ευρωπαϊκό μονοπάτι», καθώς φιλοξενεί τις περισσότερες ομάδες της UEFA που συγκαταλέγονται στα φαβορί.

Στο κάτω μέρος του ταμπλό δεσπόζουν οι δύο μεγάλες δυνάμεις της Νότιας Αμερικής, η Βραζιλία και η Αργεντινή, οι οποίες ενδέχεται να διασταυρώσουν την πορεία τους με ισχυρούς ευρωπαϊκούς αντιπάλους, όπως η Αγγλία και η Νορβηγία, δημιουργώντας ένα εξίσου απαιτητικό μονοπάτι μέχρι τον τελικό.

Αναλυτικά τα ζευγάρια των 32, οι ημερομηνίες και οι ώρες:

Γερμανία – Παραγουάη 29 Ιουνίου – 23:30

Γαλλία – Σουηδία 1 Ιουλίου – 00:00

Νότια Αφρική – Καναδάς 28 Ιουνίου – 22:00

Ολλανδία – Μαρόκο 30 Ιουνίου – 04:00

Πορτογαλία – Κροατία 3 Ιουλίου – 02:00

Ισπανία – Αυστρία 2 Ιουλίου – 22:00

ΗΠΑ – Βοσνία 2 Ιουλίου – 03:00

Βέλγιο – Σενεγάλη 1 Ιουλίου – 23:00

Βραζιλία – Ιαπωνία 29 Ιουνίου – 20:00

Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία 30 Ιουνίου – 20:00

Μεξικό – Εκουαδόρ 1 Ιουλίου – 04:00

Αγγλία – Κονγκό 1 Ιουλίου – 19:00

Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι 4 Ιουλίου – 01:00

Αυστραλία – Αίγυπτος 3 Ιουλίου – 21:00

Ελβετία – Αλγερία 3 Ιουλίου – 06:00

Κολομβία – Γκάνα 4 Ιουλίου – 04:30

Ο δρόμος προς τον τελικό