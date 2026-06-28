Ιστορικές στιγμές ζει η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς προκρίθηκε για πρώτη φορά στην επόμενη φάση του Μουντιάλ του 2026. Οι Αφρικανοί, επικράτησαν με 3-1 του Ουζμπεκιστάν και πέρασαν ως καλύτεροι τρίτοι με 4 βαθμούς.

Το Ουζμπεκιστάν ήταν αυτό που μπήκε καλύτερα και σκόραρε στο 10′ με ωραίο τελείωμα του Σομουρόντοβ για το 0-1.

Στο 17′ ο Εμπουκού σκόραρε για τους Αφρικανούς για το 1-1, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ μετά από χρήση του VAR.

Στοι δεύτερο ημίχρονο το Κονγκό έκανε την μεγάλη ανατροπή. Αρχικά στο 68′ μετά από σέντρα του Εμποκού, ο Γουίσα ανατράπηκε μέσα στην περιοχή και πήρε πέναλτι. Ο ίδιος ανέλαβε την εκτέλεση και ισοφάρισε σε 1-1.

Στο 78′ ο Ελία έπιασε ένα δυνατό σουτ, ο Μαγιέλε επενέβη στη φάση και σκόραρε από κοντά για το 2-1 του Κονγκό.

Το τελικό 3-1 διαμόρφωσε στο 90+1′ ο Γουίσα με ωραίο μακρινό σουτ και έστειλε την ομάδα του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Λ.Δ. ΚΟΝΓΚΟ: Εμπασί, Φαν-Μπισάκα, Τουανζέμπε, Μπεμπά, Μαζουακού, Εμπούκου, Μουτουσάμι, Σαντίκι, Σιπενγκά, Μπακαμπού, Βισά.

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ: Νεμάτοβ, Κουσάνοβ, Αλιγιόνοβ, Ασουρμάτοβ, Νασρουλάεβ, Ουρόζοβ, Μοζγκοβόι, Σουκούροφ, Καμντάμοβ, Φαγζουλάεβ, Σομουρόντοβ.