Η εποχή που η έκδοση ενός διπλώματος οδήγησης συνδεόταν με ατελείωτες ουρές στις υπηρεσίες, πολύμηνες καθυστερήσεις και καταγγελίες για «φακελάκια» φαίνεται να περνά οριστικά στο παρελθόν.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχωρά σε έναν εκτεταμένο ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών του, φέρνοντας κάμερες και μικρόφωνα στις εξετάσεις οδήγησης, ηλεκτρονική παρακολούθηση κάθε σταδίου της διαδικασίας, πλατφόρμα καταγγελιών για περιστατικά διαφθοράς και πλήρως ψηφιακή διαχείριση των αδειών οδήγησης και των πινακίδων κυκλοφορίας.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές που έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες στον τρόπο με τον οποίο αποκτάται και διαχειρίζεται μια άδεια οδήγησης στην Ελλάδα, με στόχο τη διαφάνεια, την ταχύτερη εξυπηρέτηση και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας.

Η μετάβαση από τις χειρόγραφες διαδικασίες στα ψηφιακά εργαλεία αποτέλεσε βασική προτεραιότητα κατά την περίοδο που την πολιτική ευθύνη του χαρτοφυλακίου Μεταφορών είχε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Το πρόγραμμα ψηφιακού εκσυγχρονισμού σχεδιάστηκε με σκοπό να αντιμετωπίσει χρόνιες δυσλειτουργίες που ταλαιπωρούσαν πολίτες και επαγγελματίες, ενώ σήμερα συνεχίζεται και διευρύνεται από τη νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου, με τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα να προωθεί την ολοκλήρωση των αλλαγών. Οι παρεμβάσεις δεν περιορίζονται μόνο στις εξετάσεις για την απόκτηση διπλώματος, αλλά επεκτείνονται συνολικά στις υπηρεσίες Μεταφορών, εντάσσοντας ολοένα και περισσότερες διαδικασίες στο ψηφιακό περιβάλλον.

Κάμερες και μικρόφωνα στις εξετάσεις οδήγησης

Κεντρικό σημείο της μεταρρύθμισης αποτελεί η ενίσχυση του αδιάβλητου των πρακτικών εξετάσεων. Το νέο σύστημα προβλέπει ότι κάθε εξέταση θα καταγράφεται ηλεκτρονικά, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα όλων όσων συμβαίνουν κατά τη διάρκειά της.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου, σε όλα τα οχήματα εξέτασης θα τοποθετηθούν κάμερες και σύστημα καταγραφής ήχου, σε συνεργασία με τις σχολές οδηγών. Με τον τρόπο αυτό κάθε στάδιο της διαδικασίας θα μπορεί να ελεγχθεί εκ των υστέρων, περιορίζοντας δραστικά τα περιθώρια αυθαίρετων παρεμβάσεων ή αμφισβητήσεων του αποτελέσματος.

Η διαδικασία θα ενεργοποιείται ψηφιακά. Ο εξεταστής θα σαρώνει έναν μοναδικό QR κωδικό μέσω tablet, ο οποίος θα ταυτοποιεί τόσο το όχημα όσο και τη συγκεκριμένη εξέταση, ενεργοποιώντας αυτόματα την καταγραφή εικόνας και ήχου. Όλο το υλικό θα αποθηκεύεται ηλεκτρονικά, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να επισημαίνουν ότι θα τηρούνται πλήρως οι προβλέψεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και τα διεθνή πρότυπα κυβερνοασφάλειας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων.

Νέο ψηφιακό σύστημα για τις θεωρητικές εξετάσεις

Παράλληλα, εκσυγχρονίζεται πλήρως και η διαδικασία των θεωρητικών εξετάσεων. Δημιουργείται μία ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία θα συγκεντρώνει όλες τις εξεταστικές διαδικασίες και θα επιτρέπει την άμεση παρακολούθηση των αποτελεσμάτων, αλλά και τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων.

Το νέο πληροφοριακό σύστημα ενσωματώνει προηγμένους μηχανισμούς ταυτοποίησης των υποψηφίων και εργαλεία εσωτερικού ελέγχου, τα οποία θα μπορούν να εντοπίζουν ύποπτα μοτίβα ή ασυνήθιστες αποκλίσεις στα αποτελέσματα, προσφέροντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα προληπτικής αντιμετώπισης φαινομένων διαφθοράς. Η πιλοτική εφαρμογή λειτουργεί ήδη στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Ηρακλείου, με στόχο την πανελλαδική επέκταση μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών.

Η πλατφόρμα καταγγελιών για τα «φακελάκια»

Μία ακόμη σημαντική καινοτομία αποτελεί η λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας report-diplomata.gov.gr, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να καταγγέλλουν περιστατικά διαφθοράς στις διαδικασίες έκδοσης αδειών οδήγησης. Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα υποβολής τόσο επώνυμων όσο και ανώνυμων αναφορών, ενώ οι καταγγελίες αφορούν απαιτήσεις για χρηματισμό, πιέσεις προς υποψηφίους, αιτήματα για «φακελάκι», αθέμιτες πρακτικές ή ακόμη και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση υποθέσεων.

Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει ηλεκτρονική φόρμα με στοιχεία όπως η περιφέρεια, η ημερομηνία, το εξεταστικό κέντρο και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Στη συνέχεια, οι αναφορές αξιολογούνται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό και, όπου απαιτείται, διαβιβάζονται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στο Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου για περαιτέρω διερεύνηση. Οι πληροφορίες παραμένουν εμπιστευτικές και δεν δημοσιοποιούνται.

Οριστικό τέλος στις χειρόγραφες διαδικασίες

Ο εκσυγχρονισμός δεν περιορίζεται στις εξετάσεις. Το υπουργείο προχωρά στη συνολική ψηφιοποίηση των υπηρεσιών Μεταφορών, καταργώντας σταδιακά τις χειρόγραφες διαδικασίες που απαιτούσαν φυσική παρουσία των πολιτών στις υπηρεσίες.

Σήμερα, ένα μεγάλο μέρος των αιτήσεων για άδειες οδήγησης, μεταβιβάσεις οχημάτων, ανανεώσεις και επεκτάσεις διπλωμάτων ολοκληρώνεται πλέον ηλεκτρονικά μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, έχουν ήδη διεκπεραιωθεί περισσότερες από 2,1 εκατομμύρια ψηφιακές αιτήσεις, ενώ καθημερινά καταχωρούνται περίπου 8.000 νέα αιτήματα, γεγονός που αποτυπώνει τη σταδιακή μετάβαση των πολιτών στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Αυτόματη έκδοση διπλώματος μέσω Gov.gr Wallet

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην επιτάχυνση της έκδοσης των αδειών οδήγησης. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πρακτικής εξέτασης, η διαδικασία έκδοσης πραγματοποιείται πλέον αυτόματα, χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση υπαλλήλων.

Ο νέος οδηγός μπορεί να δει την ψηφιακή άδεια οδήγησής του στο Gov.gr Wallet μέσα σε περίπου μία εβδομάδα, ενώ στη συνέχεια αποστέλλεται και η έντυπη μορφή της άδειας. Παράλληλα, περίπου 40.000 εκκρεμείς άδειες που είχαν παραμείνει στο παλαιό σύστημα εντάσσονται πλέον στη νέα ψηφιακή διαδικασία, επιταχύνοντας σημαντικά την αποσυμφόρηση των υπηρεσιών.

Ψηφιακές και οι πινακίδες κυκλοφορίας

Στον ίδιο άξονα κινείται και η νέα διαδικασία έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας. Ο πολίτης ολοκληρώνει ηλεκτρονικά όλα τα στάδια, από την υποβολή της αίτησης και την επιλογή αριθμού κυκλοφορίας έως την πληρωμή και την τελική παραλαβή.

Το σύστημα αναθέτει αυτόματα την κατασκευή των πινακίδων σε πιστοποιημένο κατασκευαστή, ενώ ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται ηλεκτρονικά για κάθε στάδιο της διαδικασίας μέχρι την ολοκλήρωσή της. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η ιχνηλασιμότητα, περιορίζεται η γραφειοκρατία και μειώνονται τα περιθώρια αδιαφανών παρεμβάσεων.

Συνολικά, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα πλήρως ψηφιακό οικοσύστημα για τις άδειες οδήγησης και τις υπηρεσίες Μεταφορών, όπου οι περισσότερες διαδικασίες θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, με διαφάνεια, ταχύτητα και δυνατότητα ελέγχου σε κάθε στάδιο. Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στη γενικότερη στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης, με στόχο να περιοριστούν οριστικά τα φαινόμενα διαφθοράς και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες.