Το πρακτορείο ειδήσεων ANI του Λιβάνου ανέφερε ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε νέα ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο νότιο τμήμα της χώρας, μόλις δύο ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, η οποία αποσκοπεί στην επίτευξη «ειρήνης με διάρκεια». Ωστόσο, σύμφωνα με βουλευτή της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, η συμφωνία «δεν θα εφαρμοστεί».

Σύμφωνα με το ANI, ισραηλινό μαχητικό αεροσκάφος έπληξε περιοχές κοντά στις κοινότητες Ντέιρ Σερίαν και Ταϊμπέχ. Η νέα επιδρομή σημειώθηκε μία ημέρα μετά από ισραηλινά πλήγματα στην ίδια περιοχή, τα οποία, σύμφωνα με τις αρχές της Βηρυτού, προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου.

Ο βουλευτής της Χεζμπολάχ Χάσαν Φαντάλαχ υποστήριξε σήμερα ότι η συμφωνία-πλαίσιο, η οποία υπεγράφη την Παρασκευή υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, «δεν θα εφαρμοστεί», εκφράζοντας παράλληλα ανησυχία για τον κίνδυνο «εσωτερικής σύγκρουσης».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντάς τον ότι το λιβανικό κράτος «θα αναλάβει τις ευθύνες του» σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας. Το σχέδιο προβλέπει ότι η αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον Λίβανο θα συνδεθεί με τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Η σιιτική οργάνωση αντιτίθεται έντονα στη συμφωνία, η οποία θέτει ως στόχο την «ειρήνη και ασφάλεια με διάρκεια» μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες παραμένουν τεχνικά σε εμπόλεμη κατάσταση εδώ και πολλές δεκαετίες.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, χαρακτήρισε το Σάββατο τη συμφωνία ως «μεγάλο λάθος», κάνοντας λόγο για ένα κείμενο «ταπεινωτικό, επαίσχυντο, που αντιπροσωπεύει εγκατάλειψη της εθνικής κυριαρχίας», ενώ κατηγόρησε τις λιβανικές αρχές ότι «νομιμοποιούν με αυτόν τον τρόπο τη συνέχιση της ισραηλινής κατοχής».

Στην ίδια τελετή, ο Χάσαν Φαντάλαχ επανέλαβε ότι η συμφωνία «δεν θα δει ποτέ το φως της μέρας και δεν θα εφαρμοστεί. Το δάκτυλό μας θα παραμείνει στην σκανδάλη, θα συνεχίσουμε τον δρόμο της αντίστασης ώστε να επιτύχουμε τους στόχους μας και θα ασκήσουμε το νόμιμο δικαίωμά μας να υπερασπιστούμε τον λαό μας».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι ενέργειες της λιβανικής ηγεσίας «ισοδυναμεί με παράδοση που έχει στόχο να βυθίσει τη χώρα στο χάος και να μετατοπίσει τη σύγκρουση, από μια σύγκρουση με έναν εχθρό σε μια εσωτερική σύγκρουση».

Την ίδια στιγμή, ο Ισραηλινός υπουργός, Ισραέλ Κατζ, ανακοίνωσε το Σάββατο ότι έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ να προετοιμαστούν για «παρατεταμένη παραμονή» στη ζώνη του νοτίου Λιβάνου, όπου έχουν αναπτυχθεί μετά την έναρξη της νέας σύγκρουσης με τη Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται ότι χθες το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του έπειτα από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στην κοινότητα Ναμπατίγε αλ-Φάουκα, ενώ το ANI ανέφερε ότι στη διάρκεια της ίδιας ημέρας σημειώθηκαν και άλλα ισραηλινά πλήγματα στην ευρύτερη περιοχή.