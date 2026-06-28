Ένα απίστευτο περιστατικό προκάλεσε οργή και αγανάκτηση σε παραλία της Νοτίου Εύβοιας με πρωταγωνιστή έναν 48χρονο ρασοφόρο Υoutuber που παριστάνει τον μοναχό.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο ρασοφόρος, ο οποίος στο παρελθόν αντιμετώπιζε αρκετά θέματα με τη δικαιοσύνη, τέλεσε αγιασμό και εξορκισμό σε παραλία της Εύβοιας όπου υπήρχαν λαγοκέφαλοι μπροστά στα έκπληκτα μάτια ενός 12χρονου κοριτσιού, της μητέρας της και του 14χρονου αδερφού της.

Μετά τον… εξορκισμό ο ρασοφόρος προέτρεψε την 12χρονη να μπει στη θάλασσα και να πιάσει τον λαγοκέφαλο λέγοντας της «δεν χρειάζεται να φοβάσαι, πλέον έχω τελέσει εξορκισμό είναι άκακος με τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού έφυγε το δαιμόνιο».

Όπως αναφέρει το ekklisiaonline τα λόγια αυτά εξόργισαν τη μητέρα των παιδιών η οποία άρχισε να τραβάει βίντεο τον ρασοφόρο ο οποιος είχε βγει εκτός εαυτού. Εκείνος της άρπαξε το κινητό και το πέταξε, ενώ η μητέρα του είπε πως θα τον καταγγείλει στην αστυνομία. Τοτε ο 48χρονος την έβρισε χυδαία μπροστά στα παιδιά της και άρχισε να απομακρύνεται τρέχοντας από το σημείο.