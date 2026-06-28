Με μια ανατρεπτική κίνηση που συνδυάζει τη νοσταλγία με το απόλυτο σοκ, η Warner Bros. επέλεξε να γιορτάσει τα 46 χρόνια της μυθικής καριέρας του Τομ Κρουζ, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα την πιο ακραία μεταμόρφωση της ζωής του.

Η εταιρεία κυκλοφόρησε ένα εντυπωσιακό retrospective trailer διάρκειας τριών λεπτών, το οποίο, αφού ταξιδέψει το κοινό σε ταινίες-σταθμούς του Κρουζ, όπως τα «Risky Business», «Top Gun», «Jerry Maguire» και «Γεννημένος την 4η Ιουλίου», προσφέρει την πρώτη γεύση από τη νέα του ταινία με τίτλο Digger.

Το τελευταίο μισό λεπτό του τρέιλερ κλέβει την παράσταση. Ο Τομ Κρουζ εμφανίζεται κυριολεκτικά αγνώριστος στον ρόλο του Digger Rockwell, ενός πανίσχυρου και εκκεντρικού μεγιστάνα του πετρελαίου από το Τέξας, έχοντας υιοθετήσει μια εμφάνιση με προσθετική μύτη, αραιωμένα μαλλιά και εμφανή κοιλιά.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ Αλεχάνδρο Γκονσάλες Ινιάριτου, περιγράφεται ως μια κωμωδία καταστροφικών διαστάσεων. Η πλοκή ακολουθεί τον Rockwell στην προσπάθειά του να πείσει την ανθρωπότητα ότι είναι ο σωτήρας της, αμέσως μετά την πρόκληση μιας τεράστιας οικολογικής καταστροφής από την εταιρεία του.

Στο πλευρό του Τομ Κρουζ εμφανίζεται ένα εξαιρετικό καστ, το οποίο περιλαμβάνει τους Riz Ahmed, Aetheria Angel, Robert John Burke. Η ταινία είναι μια συμπαραγωγή των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Μεξικού. Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του Digger έχει οριστεί για την 1η Οκτωβρίου 2026.

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