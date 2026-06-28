Μακριά από τον μαζικό τουρισμό, η Κάσος, ένας γαλήνιος τόπος με άγρια ομορφιά, καλωσορίζει τους επισκέπτες με μια σπάνια, αρχέγονη φιλοξενία. Από τα γραφικά καπετανόσπιτα και τα ζωντανά παραδοσιακά πανηγύρια, μέχρι τις ερημικές παραλίες με τα κρυστάλλινα νερά και τις μοναδικές γαστρονομικές γεύσεις, η Κάσος δεν είναι απλώς ένας προορισμός, αλλά μια αυθεντική εμπειρία ζωής.

Βρίσκεται στο Καρπάθιο πέλαγος δίπλα στην Κάρπαθο και την Κρήτη, και η πρώτη εντύπωση που σου δίνει είναι πως πρόκειται για έναν άγριο και αφιλόξενο τόπο. Όμως, όταν βρεθείτε στο νησί, θα καταλάβετε πως στην πραγματικότητα πρόκειται για έναν φιλόξενο τόπο, με ζεστούς ανθρώπους που θα ανοίξουν την αγκαλιά τους για να σας φιλοξενήσουν και να σας συστήσουν το άγνωστο νησάκι τους.

Η Κάσος έχει πέντε χωριά: το Φρυ που είναι το λιμάνι, η Αγία Μαρίνα, το μεγαλύτερο χωριό απλωμένο στις κορυφές του λόφου με θέα το ηλιοβασίλεμα, το Αρβανιτοχώρι στις ρίζες των βουνών, το Πόλι που είναι το παλιό χωριό χτισμένο γύρω από το λόφο με το ερειπωμένο κάστρο, και η Παναγία πάνω από το παλιό λιμάνι του Εμπορειού. Η πρωτεύουσα Φρυ είναι και το μοναδικό λιμάνι του νησιού. Πλάι στο λιμάνι για τα καράβια είναι το μικρό λιμανάκι της Μπούκας, σπάνιο δείγμα παλιού πειρατικού καταφυγίου, όπου αράζουν οι ψαρόβαρκες και οι ψαράδες πίνουν τον καφέ τους στο παραδοσιακό καφενείο πουλώντας τα ψάρια τους. Κοντά στο Φρυ βρίσκεται ο Εμπορειός, όπως λέγεται το παλιό λιμάνι με τα ωραία παλιά πετρόχτιστα σπίτια και την εκκλησία της Γέννησης της Θεοτόκου.

Τα σπίτια είναι κάτασπρα και τα σοκάκια πλακόστρωτα. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ποιμενικές κατοικίες, τα «μητάτα», που κουβαλούν μια μακρόχρονη παράδοση ποιμενικής ζωής. Μέσα σ’ αυτά παράγονται τα εκλεκτά γαλακτοκομικά προϊόντα του νησιού. Εννοείται πως το νησί διαθέτει υπέροχες παραλίες για όλα τα γούστα. Άλλες απότομες με βράχια, ιδανικές για βουτιές, άλλες με άμμο, άλλες με βότσαλα, μικρές ή μεγάλες, οργανωμένες ή ερημικές. Στον Εμπορειό υπάρχει οργανωμένη παραλία, ενώ στη δυτική πλευρά του νησιού βρίσκεται η παραλία Αμμούα, στην περιοχή του Αντιπεράτου.

Στο νότιο μέρος, πιο γνωστή είναι η παραλία της Χελάτρου, με το φυσικό λιμάνι, που χρησιμοποιήθηκε στην αρχαιότητα από τους Μινωίτες ναυτικούς. Ενώ σίγουρα, η παραλία που ξεχωρίζει είναι η Αρμάθια, με τη θέα που καθηλώνει. Η πρόσβαση σε αυτήν γίνεται μόνο από τη θάλασσα.