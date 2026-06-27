Με εξωτικά γαλαζοπράσινα νερά και ψιλή, χρυσαφένια άμμο, η πιο διάσημη παραλία στο Άνω Κουφονήσι μαγνητίζει κάθε χρόνο ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο που αναζητούν την απόλυτη χαλάρωση. Ο λόγος για την Πλατιά Πούντα, την οποία όλοι γνωρίζουν ως Ιταλίδα!

Πρόκειται για μια ανοργάνωτη και παρθένα παραλία, πράγμα που σημαίνει ότι εδώ δεν θα βρείτε ξαπλώστρες, ομπρέλες, beach bars ή κάποια άλλη ανθρώπινη παρέμβαση. Το όνομα «Ιταλίδα» το πήρε από τη γυναίκα από την Ιταλία, που ήταν ιδιοκτήτρια μαγαζιού πάνω από την παραλία. Οι ντόπιοι συνήθιζαν να λένε: «πάμε στης Ιταλίδας» και από αυτούς το πήραν και οι επισκέπτες.

Η πρόσβαση στην απόμερη αυτή παραλία γίνεται κυρίως μέσω του παραθαλάσσιου μονοπατιού, που ξεκινάει από το λιμάνι και καταλήγει στο Πορί στα βόρεια του νησιού. Εναλλακτικά, μπορείτε να φτάσετε στην παραλία με τα παραδοσιακά καΐκια που ξεκινούν από το λιμάνι. Επειδή δεν είναι οργανωμένη, θα πρέπει να έχετε εφοδιαστεί με όλα τα απαραίτητα.

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