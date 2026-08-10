Το check-in έχει ολοκληρωθεί, η πόρτα του δωματίου κλείνει πίσω σας και, σχεδόν ενστικτωδώς, αφήνετε τη βαλίτσα στο πάτωμα πριν αρχίσετε να εξερευνάτε το δωμάτιό σας. Είναι μια κίνηση που κάνουν οι περισσότεροι ταξιδιώτες χωρίς δεύτερη σκέψη.

Κι όμως, σύμφωνα με ειδικούς στον χώρο των ταξιδιών και της φιλοξενίας, αυτή η μικρή συνήθεια μπορεί να αποδειχθεί ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που θα κάνετε κατά τη διάρκεια της διαμονής σας.

Από ανεπιθύμητους «λαθρεπιβάτες», όπως οι κοριοί, μέχρι βακτήρια και βρωμιά που συσσωρεύονται στα δάπεδα των ξενοδοχείων, οι λόγοι για να κρατήσετε τις αποσκευές σας μακριά από το πάτωμα είναι περισσότεροι απ’ όσους φαντάζεστε.

Το σημείο όπου θα τοποθετήσετε τη βαλίτσα σας μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο την καθαριότητα των προσωπικών σας αντικειμένων, αλλά και να σας γλιτώσει από μια δυσάρεστη έκπληξη που κανείς δεν θέλει να πάρει μαζί του στο σπίτι: τους κοριούς.

Η LaDell Carter, ιδρύτρια της ταξιδιωτικής εταιρείας Royal Expression Travels, δηλώνει στο Travel + Leisure, ότι δεν αφήνει ποτέ τις αποσκευές της στο πάτωμα. Προτιμά να τις τοποθετεί στη σχάρα αποσκευών του δωματίου και, μόλις ολοκληρώσει το ξεπακετάρισμα, να τις αποθηκεύει στην ντουλάπα. Όπως εξηγεί, ο λόγος δεν είναι μόνο η τάξη, αλλά κυρίως η αποφυγή ανεπιθύμητων «επισκεπτών».

Μάλιστα, θυμάται ένα ταξίδι στην Τζαμάικα, όπου άφησε για λίγο τη βαλίτσα της στο πάτωμα του δωματίου. Όταν επέστρεψε στο σπίτι, ανακάλυψε ότι μικρές σαύρες είχαν βρει καταφύγιο στο εσωτερικό της, ταξιδεύοντας μαζί της απρόσκλητες!

Την ίδια πρακτική ακολουθεί και η Kelly Tolliday, ειδική στα ταξίδια ευεξίας και συνιδρύτρια της Rising Nature Retreats, έχοντας ταξιδέψει σε περισσότερες από 45 χώρες. Όπως επισημαίνει, οι κοριοί παραμένουν ένας από τους μεγαλύτερους εφιάλτες των ταξιδιωτών, καθώς μπορούν εύκολα να κρυφτούν στις ραφές μιας βαλίτσας ή ανάμεσα στα ρούχα και να μεταφερθούν στο σπίτι, όπου η εξόντωσή τους είναι ιδιαίτερα δύσκολη και δαπανηρή.

Δεν είναι όμως μόνο τα παράσιτα που προβληματίζουν τους ειδικούς. Ακόμη και τα πιο προσεγμένα ξενοδοχεία δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι τα δάπεδα -ιδιαίτερα οι μοκέτες- είναι απολύτως καθαρά. Σκόνη, μικρόβια, υπολείμματα από παπούτσια, χυμένα υγρά ή χημικά καθαρισμού μπορούν να καταλήξουν εύκολα στη βάση της βαλίτσας και, στη συνέχεια, στο σπίτι σας.

Η καλύτερη λύση είναι απλή: χρησιμοποιήστε την ειδική βάση αποσκευών που διαθέτει το δωμάτιο ή φυλάξτε τη βαλίτσα μέσα στην ντουλάπα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Αν δεν υπάρχει ειδική βάση, αρκετοί έμπειροι ταξιδιώτες προτιμούν ακόμη και την μπανιέρα, καθώς η λεία επιφάνειά της θεωρείται από τα πιο ασφαλή σημεία για να μειωθεί ο κίνδυνος μεταφοράς κοριών.