Μια νέα διεθνής κατάταξη παρουσιάζει τις πιο φιλικές πόλεις στον κόσμο, με βάση χιλιάδες κριτικές ταξιδιωτών για την εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία που συνάντησαν σε κάθε προορισμό.

Η η νέα διεθνής έρευνα της MoneySuperMarket, ανέλυσε περισσότερες από 100.000 διαδικτυακές κριτικές ταξιδιωτών σε 107 πόλεις παγκοσμίως, αναζητώντας εκείνους τους προορισμούς όπου η εξυπηρέτηση και η φιλοξενία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ταξιδιωτικής εμπειρίας. Το αποτέλεσμα; Η Ευρώπη κυριαρχεί και το Εδιμβούργο αναδεικνύεται επισήμως ως η πιο φιλική πόλη στον κόσμο.

Η πρωτεύουσα της Σκωτίας κατέκτησε την πρώτη θέση, με το 59% των αναλυθέντων σχολίων να αναφέρονται θετικά στη συμπεριφορά του προσωπικού και στην ποιότητα της εξυπηρέτησης. Και ίσως αυτό να μην αποτελεί έκπληξη για όσους έχουν περιπλανηθεί στα πλακόστρωτα δρομάκια της Old Town, έχουν συνομιλήσει με τους ιδιοκτήτες των παραδοσιακών pubs ή έχουν απολαύσει τη χαρακτηριστική σκωτσέζικη φιλοξενία με φόντο το επιβλητικό κάστρο της πόλης.

Η μελέτη της MoneySuperMarket βασίστηκε σε μια εκτενή ανάλυση δεδομένων από το Google Maps. Οι ερευνητές αξιολόγησαν μεταξύ 30 και 50 κορυφαίων εστιατορίων, μπαρ, δραστηριοτήτων και αξιοθέατων σε κάθε πόλη, εξετάζοντας συνολικά περίπου 1.000 κριτικές ανά προορισμό για ενδείξεις εξαιρετικής εξυπηρέτησης και φιλικής συμπεριφοράς.

Όπως αναφέρει το Conde Nast Traveller, η κυριαρχία του Ηνωμένου Βασιλείου στην κατάταξη είναι εντυπωσιακή, καθώς εκτός από το Εδιμβούργο, τέσσερις ακόμη βρετανικές πόλεις καταλαμβάνουν θέσεις στην πρώτη δεκάδα: το Λίβερπουλ στην τρίτη θέση, το Μπέρμιγχαμ στην ένατη και το Μπρίστολ στη δέκατη.

Στη δεύτερη θέση συναντάμε το Ανόι, με τη βιετναμέζικη πρωτεύουσα να συγκεντρώνει ποσοστό 58,6%, αποδεικνύοντας ότι η ασιατική φιλοξενία παραμένει σημείο αναφοράς για τους διεθνείς επισκέπτες. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν το Λίβερπουλ, το Παρίσι και το Δουβλίνο, με τη γαλλική πρωτεύουσα να καταρρίπτει στερεότυπα περί ψυχρής εξυπηρέτησης και την ιρλανδική πρωτεύουσα να επιβεβαιώνει τη φήμη της για τη ζεστή, ανεπιτήδευτη φιλοξενία της.

Η πλήρης δεκάδα περιλαμβάνει, επίσης, το Μόντρεαλ, τη Βιέννη και το Αμπού Ντάμπι, αποτυπώνοντας μια ενδιαφέρουσα παγκόσμια τάση: οι ταξιδιώτες δεν αξιολογούν πλέον μόνο τα αξιοθέατα ή τα πολυτελή ξενοδοχεία, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο τους κάνει να αισθάνονται ένας προορισμός.

Οι πιο φιλικές πόλεις στον κόσμο: