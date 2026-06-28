Η Βενεζουέλα συνεχίζει να μετρά τις πληγές της από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που σημειώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε κρίσιμο στάδιο, καθώς έχουν περάσει πλέον περισσότερες από 72 ώρες από την καταστροφή. Παρά τη σταδιακή μείωση του αριθμού των αγνοουμένων και τις επιτυχείς διασώσεις, χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ η διεθνής βοήθεια ενισχύεται συνεχώς. Οι νεκροί μέχρι στιγμή ξεπερνούν τους 1.400.

Περίπου 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται

Σύμφωνα με ειδική ιστοσελίδα για αγνοούμενους, περίπου 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να δηλώνονται ως αγνοούμενοι στη Βενεζουέλα, περισσότερες από τρεις ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς.

Η πλατφόρμα επιτρέπει στους πολίτες να καταχωρούν στοιχεία και την τελευταία γνωστή τοποθεσία των αγαπημένων τους προσώπων, με στόχο να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο αριθμός παρουσιάζει βελτίωση σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες, καθώς χθες ξεπερνούσε τις 55.000 περιπτώσεις. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι 14.400 άνθρωποι που είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενοι έχουν πλέον εντοπιστεί.

Συνολικά, από τη στιγμή που εκδηλώθηκαν οι σεισμοί το βράδυ της Τετάρτης έχουν δηλωθεί περίπου 64.000 αγνοούμενοι, αριθμός που επίσης έχει μειωθεί σε σύγκριση με την προηγούμενη ημέρα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε δορυφορική υποστήριξη και παρείχε έκτακτη βοήθεια

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη διαθέσει έκτακτη βοήθεια ύψους 5 εκατ. ευρώ προς τις πληγείσες κοινότητες στη Βενεζουέλα.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, γνωστοποίησε ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, εκφράζοντας τα βαθύτατα συλλυπητήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα θύματα της καταστροφής.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, έχει ενεργοποιηθεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, με αρκετά κράτη-μέλη να αποστέλλουν άμεσα ομάδες έρευνας και διάσωσης, πυροσβέστες και ιατρικό προσωπικό.

Παράλληλα, το ευρωπαϊκό δορυφορικό σύστημα Copernicus υποστηρίζει τις επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης, χαρτογραφώντας τις ζημιές και συμβάλλοντας στον καλύτερο συντονισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Από την πλευρά της, η Ντέλσι Ροντρίγκες ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι περισσότεροι από 2.700 διασώστες και στελέχη υποστήριξης από 24 χώρες βρίσκονται ήδη στη Βενεζουέλα συμμετέχοντας στις επιχειρήσεις.

Αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη συμμετέχουν στην αποστολή βοήθειας

Την ίδια ώρα, δημοσιοποιήθηκαν εικόνες που δείχνουν αμερικανικά αεροσκάφη τύπου Osprey να επιχειρούν στη Βενεζουέλα στο πλαίσιο της διεθνούς ανθρωπιστικής αποστολής.

Η Νότια Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι τα συγκεκριμένα αεροσκάφη θα συνεχίσουν να μεταφέρουν προσωπικό και κρίσιμους πόρους στη χώρα, υποστηρίζοντας τη διεθνή βοήθεια που ζητήθηκε από τις αρχές της Βενεζουέλας.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι θα αποσταλούν επιπλέον στρατιωτικά μέσα στην περιοχή.

Οι πρώτες 72 ώρες θεωρούνται καθοριστικές για τον εντοπισμό επιζώντων

Έχουν πλέον συμπληρωθεί ακριβώς τρεις ημέρες από τον πρώτο από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα το βράδυ της Τετάρτης.

Το όριο των 72 ωρών θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, καθώς αποτελεί το σημαντικότερο χρονικό διάστημα για τον απεγκλωβισμό επιζώντων, αν και αυτό μπορεί να παραταθεί σε περιπτώσεις όπου οι εγκλωβισμένοι έχουν πρόσβαση σε νερό και τροφή.

Ζωντανός ανασύρθηκε 11χρονος έπειτα από εξάωρη επιχείρηση

Μία ακόμη επιτυχημένη διάσωση καταγράφηκε στη Λα Γκουάιρα, όπου ομάδα αστικής έρευνας και διάσωσης από την Κολομβία απεγκλώβισε έναν 11χρονο έπειτα από έξι ώρες ιδιαίτερα απαιτητικών επιχειρήσεων.

Η Εθνική Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών της Κολομβίας ανακοίνωσε ότι ο 11χρονος, ονόματι Μόισες, ανασύρθηκε ζωντανός και είναι ασφαλής.

Σύμφωνα με την ανάρτηση της υπηρεσίας στην πλατφόρμα Χ, το παιδί βρισκόταν εγκλωβισμένο κάτω από τα ερείπια σε βάθος περίπου 9 ποδιών (περίπου 6 μέτρων) πριν απεγκλωβιστεί.

Hace pocos minutos fue rescatado con vida un niño de 11 años en Caraballeda. En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela. pic.twitter.com/Pjj5ETaaYe — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 28, 2026

Η διάσωση σημειώθηκε λίγο μετά την ανακοίνωση Ισπανών διασωστών ότι εντόπισαν και διέσωσαν ακόμη έναν επιζώντα στην ίδια οικιστική περιοχή όπου είχε προηγηθεί άλλη επιτυχημένη επιχείρηση.

Ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας και αδελφός της υπηρεσιακής προέδρου, Χόρχε Ροντρίγκες, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Κάθε άνθρωπος που σώζεται είναι ένα θαύμα».

Παρότι οι διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι το χρονικό περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων περιορίζεται, η άφιξη νέων διασωστικών ομάδων και βαρέος εξοπλισμού από διάφορες χώρες ενδέχεται να οδηγήσει σε νέες επιτυχημένες διασώσεις.

Προειδοποίηση για ψεύτικες εκκλήσεις βοήθειας από τους «Τόπος»

Η εθελοντική ομάδα πολιτικής προστασίας από το Μεξικό, γνωστή ως «Τόπος» («Οι Τυφλοπόντικες»), εξέδωσε προειδοποίηση για απατηλές αναρτήσεις που χρησιμοποιούν το όνομά της.

Σε ανακοίνωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ομάδα ανέφερε ότι ορισμένοι ζητούν εξοπλισμό Starlink και άλλα εργαλεία δήθεν εκ μέρους της, κάνοντας λόγο για απόπειρες εξαπάτησης.

Σε μήνυμά της στην πλατφόρμα Χ, κάλεσε τους πολίτες να μην παραπλανώνται, τονίζοντας ότι η ίδια είναι πλήρως αυτάρκης.

«Στους Τόπος είμαστε 100% αυτάρκεις. Διαθέτουμε τη δική μας ηλεκτροδότηση, τα τρόφιμά μας και τον βασικό εξοπλισμό μας. Ποτέ μην εμπιστεύεστε διασωστική ομάδα που μεταβαίνει σε χώρα που έχει πληγεί από καταστροφή και ζητά προμήθειες για τον εαυτό της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι «Τόπος» είναι εθελοντική ομάδα που ειδικεύεται στον εντοπισμό ανθρώπων παγιδευμένων σε κτίρια που έχουν καταρρεύσει και δημιουργήθηκε μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την Πόλη του Μεξικού το 1985.

Η ομάδα δημοσίευσε επίσης σειρά φωτογραφιών στην πλατφόρμα Χ από την άφιξή της στη Βενεζουέλα, όπου συμμετέχει στις επιχειρήσεις διάσωσης.