Καθώς οι διασώστες συνεχίζουν αδιάκοπα να δίνουν μάχη με τον χρόνο στα συντρίμμια που άφησαν πίσω τους οι καταστροφικοί σεισμοί στη Βενεζουέλα, μια ιστορία επιβίωσης έδωσε ξανά ελπίδα σε μια χώρα που μετρά χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες.

Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα χαλάσματα, περισσότερες από τρεις ημέρες μετά τη φονική δόνηση.

Ο 11χρονος Μοϊσές εντοπίστηκε εγκλωβισμένος κάτω από τα ερείπια στην περιοχή Καραμπαγέδα και απεγκλωβίστηκε ύστερα από πολύωρη και ιδιαίτερα δύσκολη επιχείρηση των σωστικών συνεργείων.

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, διακρίνονται διασώστες να μεταφέρουν το παιδί πάνω σε φορείο, έπειτα από περισσότερες από 70 ώρες εγκλωβισμού.

«Πριν από μερικά λεπτά, ένα αγόρι έντεκα ετών διασώθηκε στην Καραμπαγέδα. Αυτήν την ώρα, κάθε ζωή είναι πηγή ελπίδας για τη Βενεζουέλα», ανέφερε η Ροδρίγκες σε ανάρτησή της στο X, συνοδεύοντας το μήνυμά της με το σχετικό βίντεο.

Hace pocos minutos fue rescatado con vida un niño de 11 años en Caraballeda. En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela. pic.twitter.com/Pjj5ETaaYe — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 28, 2026

Διεθνής συνδρομή στις επιχειρήσεις διάσωσης

Στην επιχείρηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, στελέχη της εξειδικευμένης ομάδας USAR Colombia 1, καθώς και πυροσβέστες από την Μπογκοτά της Κολομβίας, οι οποίοι βρίσκονται στη Βενεζουέλα προκειμένου να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Ο δήμαρχος της Μπογκοτά, Κάρλος Φερνάντο Γκαλάν, χαρακτήρισε τη διάσωση του μικρού Μοϊσές ως μια «καλή είδηση μέσα στην τραγωδία», επισημαίνοντας ότι αρκετοί πυροσβέστες της πόλης συμμετείχαν ενεργά στον απεγκλωβισμό του παιδιού.

«Έχω την πίστη ότι η ομάδα της Κολομβίας θα συνεχίσει να βρίσκει ανθρώπους ζωντανούς στη Λα Γκουάιρα της Βενεζουέλας. Μας κάνουν όλους υπερήφανους. Σας ευχαριστούμε», έγραψε στην ανάρτησή του.

Buenas noticias en medio de esta tragedia.



Varios uniformados de @BomberosBogota participaron, junto al resto del equipo USAR Colombia 1, en el rescate de Moisés, un niño de 11 años que estaba atrapado entre los escombros y fue encontrado con vida.



Tengo fe en que el equipo… pic.twitter.com/kBTBp7nlov — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) June 27, 2026

Συνεχίζεται η αγωνία για χιλιάδες αγνοούμενους

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται χωρίς διακοπή στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, με τις αρχές και τα σωστικά συνεργεία να εξακολουθούν να ελπίζουν πως, παρά το πέρασμα των ημερών, υπάρχουν ακόμη εγκλωβισμένοι που μπορούν να διασωθούν.

Σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 1.430 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και άλλοι 3.238 έχουν τραυματιστεί από τους δύο σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκαν στη Βενεζουέλα με διαφορά λίγων δευτερολέπτων την Τετάρτη.

Την ίδια ώρα, εντείνονται οι φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Τεράστιο το οικονομικό κόστος της καταστροφής

Εκτός από τη βαριά ανθρώπινη απώλεια, οι σεισμοί έχουν προκαλέσει και τεράστιες υλικές καταστροφές. Σύμφωνα με την προκαταρκτική αξιολόγηση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP), οι ζημιές από τον διπλό σεισμό εκτιμώνται στα περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 6% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της χώρας.

Η πρώτη αυτή εκτίμηση βασίστηκε κυρίως σε δορυφορικές εικόνες και δημογραφικά δεδομένα που συλλέχθηκαν αμέσως μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου.

Το UNDP διευκρινίζει, πάντως, ότι η συγκεκριμένη αξιολόγηση «δεν περιλαμβάνει τις ζημιές που προκλήθηκαν στις υποδομές, τις συνολικές οικονομικές συνέπειες ή το μακροπρόθεσμο κόστος της ανοικοδόμησης», επισημαίνοντας παράλληλα ότι ο συνολικός αντίκτυπος μιας τόσο μεγάλης φυσικής καταστροφής μπορεί να αποδειχθεί έως και τρεις φορές μεγαλύτερος από την αρχική εκτίμηση.