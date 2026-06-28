Οι συνεχείς προειδοποιήσεις των αρχών για τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που επικράτησαν το τελευταίο διήμερο, δεν στάθηκαν αρκετές για να αποτρέψουν επικίνδυνες συμπεριφορές.

Σε διάφορες περιοχές της χώρας καταγράφηκαν παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας, με αποτέλεσμα πέντε άτομα να συλληφθούν και να βρεθούν αντιμέτωπα με τη Δικαιοσύνη.

Παρά τις εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ορισμένοι προχώρησαν σε εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες, όπως χρήση τροχού και ηλεκτροκόλλησης, ενώ δεν έλειψαν ακόμη και περιπτώσεις υπαίθριου ψησίματος. Οι ενέργειες αυτές ενεργοποίησαν άμεσα τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του Πυροσβεστικού Σώματος και οδήγησαν στην εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.

Συνολικά, τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) προχώρησαν σε πέντε συλλήψεις, στο πλαίσιο της διερεύνησης πυρκαγιών και παραβάσεων της αντιπυρικής νομοθεσίας που σημειώθηκαν μέσα στο τελευταίο 24ωρο σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας.

Συλλήψεις σε Φθιώτιδα και Σέρρες

Η πρώτη υπόθεση αφορά τη Φθιώτιδα, όπου το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Φθιώτιδας συνέλαβε έναν 63χρονο για πυρκαγιά από αμέλεια, η οποία εκδηλώθηκε σήμερα στις 10:10 στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας. Από την προανάκριση προέκυψε ότι η φωτιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα και καταστροφέα, με τον άνδρα να συλλαμβάνεται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ανάλογη ήταν η εξέλιξη και στις Σέρρες, όπου το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Σερρών πέρασε χειροπέδες σε αλλοδαπό για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε χθες σε αγροτική περιοχή του Δήμου Σιντικής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η φωτιά προκλήθηκε κατά τη χρήση θεριζοαλωνιστικής μηχανής. Από το περιστατικό κάηκαν περίπου 20 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης, υπολείμματα καλλιεργειών, γεωργικές εκτάσεις με περίπου 100 ελαιόδεντρα, καθώς και χορτολιβαδικές εκτάσεις. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Πρόστιμα και αυτόφωρο σε Κερατέα και Μαρκόπουλο

Στην Ανατολική Αττική σημειώθηκαν δύο ακόμη παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Στην πρώτη περίπτωση, που καταγράφηκε σήμερα στις 12:56 στην Κερατέα, συνελήφθη 39χρονος επειδή πραγματοποιούσε θερμές εργασίες με τροχό και ηλεκτροκόλληση. Εκτός από τη σύλληψή του, του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Λίγη ώρα αργότερα, στις 13:34, στο Μαρκόπουλο και συγκεκριμένα στην οδό Αρτέμιδος, συνελήφθη 52χρονος επειδή έκανε χρήση υπαίθριας ψησταριάς (μπάρμπεκιου), παραβιάζοντας τα έκτακτα μέτρα πυροπροστασίας που ίσχυαν λόγω του πολύ υψηλού δείκτη επικινδυνότητας. Και σε αυτή την περίπτωση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ, ενώ ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.

Περιστατικό και στη Ρόδο

Παρέμβαση των ανακριτικών υπαλλήλων υπήρξε και στη Ρόδο. Το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Δωδεκανήσου συνέλαβε έναν 56χρονο για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα στην περιοχή Θεολόγος, στη Δημοτική Ενότητα Πεταλούδων. Η προανάκριση έδειξε ότι ο άνδρας άφησε σε λειτουργία βενζινοκίνητη αντλία άρδευσης και απομακρύνθηκε από το σημείο, με αποτέλεσμα η φωτιά να επεκταθεί σε γειτονική αγροτική και δασική έκταση. Η πυρκαγιά κατέκαψε περίπου ένα στρέμμα και, ύστερα από επικοινωνία με τον αρμόδιο εισαγγελέα Ρόδου, σχηματίστηκε δικογραφία και ο 56χρονος συνελήφθη.

Την ίδια στιγμή, τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνεχίζουν να διερευνούν τα αίτια και άλλων πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν σήμερα σε διάφορα σημεία της χώρας.

484 πρόστιμα και 128 συλλήψεις μέσα στο 2026

Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Πυροσβεστική καταδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος. Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 27 Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 484 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 552.267,29 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 128 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 120, δηλαδή το 93,75%, αφορούσαν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια, ενώ οι υπόλοιπες οκτώ, ποσοστό 6,25%, σχετίζονται με εμπρησμό από πρόθεση.