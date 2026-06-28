Η καθημερινότητα των εργαζομένων στις τράπεζες χαρακτηρίζεται από αυξημένες απαιτήσεις, πίεση για την επίτευξη στόχων και προβληματισμό γύρω από τις αποδοχές και τις συνθήκες εργασίας. Αυτή είναι η γενική εικόνα που αποτυπώνει έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ και της ΟΤΟΕ, η οποία καταγράφει τις απόψεις 4.452 τραπεζοϋπαλλήλων για την ποιότητα της εργασίας στον κλάδο.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή περίπου του 15% των εργαζομένων στις τράπεζες και εξετάζει ζητήματα όπως ο φόρτος εργασίας, οι αμοιβές, το εργασιακό περιβάλλον, η επαγγελματική εξουθένωση και η συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων.

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα είναι ότι η εντατικοποίηση της εργασίας αποτελεί πλέον καθημερινότητα για μεγάλο μέρος του προσωπικού. Το 84,3% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι ο φόρτος εργασίας έχει αυξηθεί σημαντικά, κυρίως λόγω της μείωσης του προσωπικού και των οργανωτικών αλλαγών που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια. Αντίστοιχα, το 83,8% αναφέρει ότι εργάζεται συχνά υπό αυστηρές προθεσμίες και έντονη χρονική πίεση.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι συνεχείς αναδιαρθρώσεις, η ανάληψη περισσότερων αρμοδιοτήτων και οι αυξημένες απαιτήσεις αποτελούν πλέον βασικά χαρακτηριστικά της εργασίας στον τραπεζικό κλάδο.

Παράλληλα, σημαντικό ποσοστό εργαζομένων εκφράζει επιφυλάξεις για το επίπεδο των αποδοχών. Περίπου επτά στους δέκα θεωρούν ότι οι αμοιβές δεν ανταποκρίνονται στις ευθύνες που αναλαμβάνουν, ενώ τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων εκτιμούν ότι δεν υπάρχει επαρκής διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται τα μπόνους και οι πρόσθετες αμοιβές.

Επιπλέον, περισσότεροι από έξι στους δέκα δηλώνουν ότι δεν αμείβονται δίκαια σε σύγκριση με συναδέλφους που κατέχουν αντίστοιχες θέσεις, ενώ περισσότεροι από τους μισούς αναφέρουν ότι οι αποδοχές τους δυσκολεύονται να καλύψουν τις βασικές ανάγκες διαβίωσης.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της μελέτης, η δυσαρέσκεια δεν συνδέεται μόνο με το ύψος των μισθών, αλλά και με την αίσθηση ότι η προσπάθεια, η αυξημένη ευθύνη και η υπέρβαση του συμβατικού ωραρίου δεν αναγνωρίζονται επαρκώς. Η έρευνα επισημαίνει ακόμη ότι, παρά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, αρκετοί εργαζόμενοι θεωρούν πως εξακολουθούν να υπάρχουν περιπτώσεις πρόσθετης εργασίας που δεν αποζημιώνεται.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία που αφορούν το εργασιακό περιβάλλον. Το 69,2% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι οι τράπεζες δεν εφαρμόζουν επαρκείς πολιτικές για την πρόληψη της επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout), ενώ μόλις το 7,2% εκτιμά ότι λαμβάνονται ενεργά μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση.

Ταυτόχρονα, το 45,1% δηλώνει ότι έχει γίνει μάρτυρας περιστατικών αποκλεισμού, παρενόχλησης ή άλλων συμπεριφορών που επηρεάζουν αρνητικά το εργασιακό κλίμα. Ωστόσο, η έρευνα καταγράφει και θετικά στοιχεία, καθώς οι σχέσεις μεταξύ συναδέλφων αξιολογούνται γενικά ως υποστηρικτικές, γεγονός που λειτουργεί ως σημαντικός παράγοντας συνοχής μέσα στο απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον.

Ένα ακόμη ζήτημα που αναδεικνύεται είναι η συμμετοχή των εργαζομένων στις αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία των τραπεζών. Το 77,5% θεωρεί ότι η γνώμη του δεν λαμβάνεται ουσιαστικά υπόψη στις αποφάσεις που αφορούν την εργασία του, ενώ περισσότεροι από τους μισούς δηλώνουν ότι δεν συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για θέματα που επηρεάζουν άμεσα το αντικείμενό τους.

Τα συμπεράσματα της έρευνας σκιαγραφούν έναν κλάδο που βρίσκεται σε φάση συνεχούς μετασχηματισμού, με τους εργαζόμενους να καλούνται να προσαρμόζονται σε νέες απαιτήσεις και οργανωτικές αλλαγές. Παράλληλα, αναδεικνύουν την ανάγκη για παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την ποιότητα της εργασίας, θα βελτιώσουν τις συνθήκες απασχόλησης και θα ενισχύσουν τη συμμετοχή του προσωπικού στις αλλαγές που συντελούνται στον τραπεζικό τομέα.