Ξέχνα τον βαρύ ευρωπαϊκό χειμώνα: Το καλοκαίρι, το Βρότσλαβ «φοράει» το μαγιό του και μεταμορφώνεται σε ένα απέραντο πάρτι, προσκαλώντας τους επισκέπτες να απολαύσουν τροπικά κοκτέιλ σε beach bars δίπλα… στο ποτάμι, ένα ποτάμι όμως με χρυσαφένια άμμο.

Ενδεχομένως να σου ακούγεται κάπως οξύμωρο, αλλά η αλήθεια είναι πως τα καλοκαίρια η «Βενετία της Πολωνίας», όπως αποκαλούν το Βρότσλαβ, αποδεικνύει με τον πιο ευφυή τρόπο πως δεν χρειάζεται να είναι μια πόλη παραθαλάσσια για να ζήσει το απόλυτο summer vibe. Έτσι, ανάμεσα στα ιστορικά γοτθικά κτίρια και τις γέφυρες, θα δεις να ξεφυτρώνουν ξαπλώστρες, αιώρες, DJs και beach bars, σε ένα σκηνικό που θα σου μείνει αξέχαστο και σίγουρα αξίζει να δεις από κοντά.

Οι δύο λόγοι για να πας καλοκαίρι στο Βρότσλαβ

Αν αναρωτιέσαι γιατί αυτό το καλοκαίρι να αφήσεις τα ελληνικά νησιά και τις παραλίες και να ταξιδέψεις μέχρι την Πολωνία και το Βρότσλαβ, έναν προορισμό που από πολλούς θεωρείται χειμωνιάτικος, οι δύο παρακάτω λόγοι είναι αρκετοί.

1. Για τα beach bars δίπλα στο ποτάμι

Πώς θα σου φαινόταν μια παραλία μέσα στην πόλη; Το Βρότσλαβ μπορεί να μην έχει θάλασσα, όμως τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε έναν εναλλακτικό καλοκαιρινό προορισμό. Στις όχθες του ποταμού Όντερ ανοίγουν δεκάδες αστικά beach bars, όπως το διάσημο ZaZoo Beach Bar πίσω από τον ζωολογικό κήπο. Τόνοι πραγματικής άμμου, ξαπλώστρες, φοίνικες, κοκτέιλ και DJ sets συνθέτουν το απίστευτο καλοκαιρινό σκηνικό που στήνεται. Εδώ, μπορείς να χαλαρώσεις την ημέρα και να χορέψεις μέχρι το πρωί το βράδυ, σε μια γοτθική πόλη που δεν κοιμάται ποτέ!

Στο Βρότσλαβ υπάρχει κι ένα νησάκι, το Słodowa, που είναι γνωστό και ως το «νησί των φοιτητών». Αποτελεί το απόλυτο καλοκαιρινό hotspot της νεολαίας και το μέρος όπου χτυπά ο πιο ζωντανός παλμός της πόλης. Πρόκειται για μια καταπράσινη όαση πάνω στον ποταμό Όντερ, ακριβώς απέναντι από το επιβλητικό πανεπιστήμιο. Το Słodowa είναι μία από τις ελάχιστες εξαιρέσεις στην Πολωνία που επιτρέπεται νόμιμα η κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιο χώρο. Το καλοκαίρι, το νησί μεταμορφώνεται σε ένα ασταμάτητο open-air πάρτι, με εκατοντάδες νέους να καταφτάνουν σε αυτό για διασκέδαση κάτω από τα αστέρια.

2. Για τα φεστιβάλ

Αν είσαι τύπος που ψάχνει εναλλακτικά, κυρίως, φεστιβάλ, τότε πρέπει να κάνεις απαραίτητα μια στάση στο Βρότσλαβ. Το καλοκαίρι, η τέχνη και η διασκέδαση βγαίνουν στους δρόμους, με κορυφαίο το Vertigo Summer Jazz Festival που πραγματοποιείται όλο τον Ιούλιο. Οι ταράτσες ξενοδοχείων, τα κινούμενα τραμ, τα πάρκα, ακόμη και τα καράβια που κάνουν κρουαζιέρα στο ποτάμι, φιλοξενούν συναυλίες μετατρέποντας όλη την πόλη σε μία ανοιχτή πολιτιστική σκηνή.

Επίσης, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο στήνονται μεγάλα street food φεστιβάλ, που αποτελούν τον ορισμό της καλοκαιρινής γαστρονομικής γιορτής. Το πιο γνωστό είναι το Gastro Miasto που διοργανώνεται για πέντε συγκεκριμένα τριήμερα από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο και θα σε φέρει σε επαφή με αυθεντικές γεύσεις της πολωνικής κουζίνας.

Το Βρότσλαβ δεν είναι μόνο πάρτι – Τα πιο σημαντικά αξιοθέατα

Ωραία η διασκέδαση -δεν το συζητάμε- αλλά δεν γίνεται να βρεθείς στο Βρότσλαβ και να μην επισκεφτείς κάποια από τα πιο σημαντικά αξιοθέατά του. Εξάλλου, η πολωνική πόλη που θυμίζει παραμύθι της Disney, έχει «βαριά» ιστορική κληρονομιά και πολλά από τα αξιοθέατά της είναι μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Από τα πολύχρωμα σπιτάκια της κεντρικής πλατείας Rynek και το εμβληματικό γοτθικό Δημαρχείο, μέχρι τα εκατοντάδες κρυμμένα χάλκινα νανάκια που σε προσκαλούν σε ένα ατελείωτο κυνήγι θησαυρού στους δρόμους του, κάθε γωνιά αυτής της πόλης κρύβει τη δική της ιστορία και αξίζει να την ανακαλύψεις.

Κεντρική Πλατεία (Rynek): Η καρδιά της πόλης με τα παστέλ, πολύχρωμα σπιτάκια και το εμβληματικό γοτθικό Δημαρχείο που μοιάζει βγαλμένο από παραμύθι.

Ostrów Tumski (Νησί του Καθεδρικού): Πρόκειται για το αρχαιότερο και πιο ατμοσφαιρικό γοτθικό σημείο της πόλης, όπου κάθε σούρουπο ένας παραδοσιακός φανοκόρος ανάβει ακόμα τις λάμπες γκαζιού με το χέρι.

Centennial Hall: Πρόκειται για το πιο σπουδαίο και διάσημο αρχιτεκτονικό μνημείο του Βρότσλαβ. Είναι ένα τεράστιο κτίριο-στάδιο που κατασκευάστηκε το 1913 και έχει ανακηρυχθεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Όταν χτίστηκε, ήταν ο μεγαλύτερος θόλος από οπλισμένο σκυρόδεμα στον κόσμο και για την εποχή του θεωρήθηκε τόσο πρωτοποριακό που πολλοί πίστευαν ότι θα κατέρρεε μόλις έβγαζαν τα καλούπια. Σήμερα φιλοξενούνται σε αυτό πολλές εκδηλώσεις.

Μουσικό Σιντριβάνι του Βρότσλαβ: Βρίσκεται έξω από το Centennial Hall και είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης που το καλοκαίρι προσφέρει εντυπωσιακά σόου με μουσική και φώτα.

Οι Νάνοι του Βρότσλαβ

Αποτελούν την κορυφαία τουριστική ατραξιόν της πόλης, ωστόσο η ιστορία πίσω από τα διάσημα χάλκινα νανάκια του Βρότσλαβ είναι εντελώς διαφορετική, αφού ξεκίνησαν ως μια ειρηνική πράξη πολιτικής αντίστασης. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’80, κάτω από το καταπιεστικό κομμουνιστικό καθεστώς της Πολωνίας, μια ομάδα ακτιβιστών και καλλιτεχνών με το όνομα «Πορτοκαλί Εναλλακτική» άρχισε να σατιρίζει το σύστημα χρησιμοποιώντας τον παραλογισμό και το χιούμορ. Κάθε φορά που οι αρχές έσβηναν τα αντικαθεστωτικά συνθήματα από τους τοίχους, οι ακτιβιστές ζωγράφιζαν στη θέση τους γκράφιτι με ανθρωπάκια που φορούσαν πορτοκαλί σκούφους.

Την 1η Ιουνίου 1988, χιλιάδες διαδηλωτές παρήλασαν στο κέντρο της πόλης ντυμένοι νάνοι, με τις εικόνες που κυκλοφόρησαν να δείχνουν αστυνομικούς να συλλαμβάνουν… χαρακτήρες παραμυθιών. Σε ανάμνηση αυτής της ανατρεπτικής αντίστασης, το 2001 τοποθετήθηκε το πρώτο επίσημο χάλκινο αγαλματίδιο, ο Μπαμπάς Νάνος (Papa Krasnal), ενώ από το 2005 η πόλη άρχισε να γεμίζει με εκατοντάδες νέους νάνους. Σήμερα, ξεπερνούν τους χίλιους και ο καθένας έχει το δικό του όνομα, επάγγελμα και μοναδική προσωπικότητα, ανάλογα με το σημείο που βρίσκεται.

Επίσης, μπορείς να πάρεις μέρος σε ένα απίθανο παιχνίδι. Μπορείς να προμηθευτείς ειδικούς χάρτες από τα τουριστικά γραφεία ή να κατεβάσεις την επίσημη εφαρμογή Krasnal Wrocław, η οποία μετατρέπει την περιήγηση σε κυνήγι θησαυρού. Για κάθε νάνο που ανακαλύπτεις, κερδίζεις πόντους και ανεβαίνεις στην παγκόσμια κατάταξη των εξερευνητών.

5 πράγματα που δεν γνωρίζεις για το Βρότσλαβ

Τι θα έλεγες να γνωρίσεις ακόμη καλύτερα την πόλη; Έχουμε και λέμε λοιπόν:

Διαθέτει το αρχαιότερο εστιατόριο της Ευρώπης: Πρόκειται για το Piwnica Świdnicka, ένα υπόγειο εστιατόριο που σερβίρει μπίρα και φαγητό από το 1273. Βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της πόλης κι εδώ έχουν δειπνήσει προσωπικότητες όπως ο Σοπέν και ο Γκαίτε

Το αποκαλούν και η «Βενετία του Βορρά»: Η πόλη διαθέτει πάνω από 100 γέφυρες (κάποιοι ντόπιοι λένε πάνω από 300). Σε ολόκληρη την Ευρώπη, μόνο η Βενετία και το Άμστερνταμ έχουν περισσότερες.

Κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ κιθάρας: Κάθε Μάιο, χιλιάδες κιθαρίστες από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται στην πλατεία για να σπάσουν το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες, παίζοντας όλοι μαζί ταυτόχρονα το κομμάτι «Hey Joe» του Τζίμι Χέντριξ. Το ρεκόρ έχει ξεπεράσει τους 7.400 κιθαρίστες ταυτόχρονα!

Τα σπίτια «Χάνσελ και Γκρέτελ»: Στη γωνία της κεντρικής πλατείας υπάρχουν δύο πανέμορφα μεσαιωνικά σπίτια που συνδέονται μεταξύ τους με μια αψίδα. Οι ντόπιοι τα ονομάζουν «Χάνσελ και Γκρέτελ» επειδή μοιάζουν σαν να κρατιούνται από το χέρι.

Το καταφύγιο του Καζανόβα: Πρόκειται για το σπίτι όπου φιλοξενήθηκε ο Τζάκομο Καζανόβα το 1766, όταν αναγκάστηκε να εγκαταλείψει άρον-άρον τη Βαρσοβία, μετά την εμπλοκή του σε μια σφοδρή μονομαχία με έναν Πολωνό ευγενή για τα μάτια μιας Ιταλίδας ηθοποιού. Βρίσκεται στο Ostrów Tumski (το Νησί του Καθεδρικού), που είναι και το αρχαιότερο και πιο υποβλητικό κομμάτι του Βρότσλαβ.

Ήξερες ότι…

Μπορείς να πετάς απευθείας στο Βρότσλαβ από το αεροδρόμιο της Αθήνας με την Ryanair. Η πτήση διαρκεί 2 ώρες και 45 λεπτά.

Περιμένεις την πτήση σου; Κάνε την αναμονή σου ευχάριστη

Για να περάσει η ώρα χωρίς να το καταλάβεις όσο βρίσκεσαι στο αεροδρόμιο, μπορείς να απολαύσεις τον καφέ σου ή το φαγητό σου και να κάνεις μία βόλτα στα καταστήματα. Οι επιλογές είναι πολλές!

Πριν από την πτήση σου μην παραλείψεις να επισκεφτείς το WHSmith , για να προμηθευτείς όλα τα απαραίτητα για το ταξίδι σου: από μικρά snack μέχρι εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία.

, για να προμηθευτείς όλα τα απαραίτητα για το ταξίδι σου: από μικρά snack μέχρι εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία. Το Βρότσλαβ αποτελεί τον απόλυτο εναλλακτικό καλοκαιρινό προορισμό και το The Greek Designers Store τον απόλυτο προορισμό μόδας, με γνωστούς και ανερχόμενους Έλληνες σχεδιαστές, όπου θα βρεις μια εκλεκτή συλλογή με προϊόντα ένδυσης, παπούτσια, αλλά και αξεσουάρ.

τον απόλυτο προορισμό μόδας, με γνωστούς και ανερχόμενους Έλληνες σχεδιαστές, όπου θα βρεις μια εκλεκτή συλλογή με προϊόντα ένδυσης, παπούτσια, αλλά και αξεσουάρ. Αν ανήκεις σ’ αυτούς που δεν μπορούν χωρίς καφέ, κάνοντας μια στάση στο Βενέτη 1948 θα βρεις τον κλασικό ή οργανικό καφέ Βενέτη, αλλά και φρεσκοψημένα τσουρέκια, κρουασάν, cookies και muffins για να τον συνοδεύσεις.

Ανακάλυψε περισσότερα καταστήματα, εστιατόρια και καφέ στο Airport Agora του αεροδρομίου της Αθήνας.