Μπορεί μια πόλη να στεγάζει την κεντρική αγορά της σε γκαράζ πολεμικών Ζέπελιν και την ίδια στιγμή να απλώνει γύρω της μερικά από τα πιο κομψά και ρομαντικά σοκάκια της Ευρώπης; Η Ρίγα μπορεί. Γι’ αυτό και η πρωτεύουσα της Λετονίας θεωρείται η πόλη των αντιθέσεων που δεν μοιάζει με καμία άλλη ευρωπαϊκή.

Είναι ένα ζωντανό, υπαίθριο μουσείο όπου η μεσαιωνική ησυχία διακόπτεται από την πιο παράξενη και τολμηρή αρχιτεκτονική του κόσμου, ενώ κάθε γωνιά της έχει κάτι παράξενο να σου διηγηθεί. Γι’ αυτό και τη Ρίγα αξίζει να την ανακαλύψεις ως ντόπιος, πέρα από τα τουριστικά κλισέ, που εννοείται πως και αυτά έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς διαθέτει αξιοθέατα που δεν γίνεται να τα προσπεράσεις όταν την επισκεφτείς.

Τα 7 αξιοθέατα που κλέβουν την παράσταση

Η Ρίγα εξερευνάται εύκολα με τα πόδια και κάθε γωνιά της κρύβει και μια ιστορία. Από τα αξιοθέατα και μνημεία που διαθέτει, αξίζει οπωσδήποτε να δεις τα εξής:

Η Παλιά Πόλη: Είναι ένας λαβύρινθος από λιθόστρωτα σοκάκια, αναγνωρισμένη από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς και γεμάτη πολύχρωμα σπίτια, κρυφές αυλές και καφέ.

Η Κεντρική Αγορά: Εδώ η στάση είναι απαραίτητη. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες κλειστές αγορές της Ευρώπης που στεγάζεται σε πέντε γιγάντια υπόστεγα, τα οποία κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο χρησίμευαν ως γκαράζ για τα γερμανικά αερόπλοια Ζέπελιν! Η Κεντρική Αγορά φτιάχτηκε τη δεκαετία του 1920, με τους Λετονούς να παραδίδουν μαθήματα ευρηματικότητας, καθώς μετέτρεψαν τα γκαράζ σε πέντε μεγάλες αίθουσες αγοράς που σήμερα σφύζουν από ζωή και μυρίζουν φρέσκο ψωμί, καπνιστά ψάρια και τοπικά τυριά.

Το Σπίτι των Μαυροκεφάλων: Πρόκειται για το πιο εντυπωσιακό κτίριο της πόλης, το οποίο χτίστηκε τον 14ο αιώνα για μια αδελφότητα ανύπαντρων εμπόρων. Η κόκκινη, γεμάτη λεπτομέρειες πρόσοψή του είναι το σήμα κατατεθέν της Ρίγας.

Η Συνοικία Αρ Νουβό: Η Ρίγα έχει τα περισσότερα κτίρια αυτής της τεχνοτροπίας στον κόσμο. Καθώς περπατάς στους δρόμους Alberta και Elizabetes, θα δεις προσόψεις στολισμένες με ανθρώπινα πρόσωπα, τέρατα και περίτεχνα σχέδια.

Ο Καθεδρικός Ναός: Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεσαιωνική εκκλησία της Βαλτικής, η οποία φημίζεται για το τεράστιο εκκλησιαστικό όργανό της με τους 6.718 αυλούς.

Τα «Τρία Αδέλφια»: Όχι, μην σε μπερδεύει το όνομα, δεν πρόκειται για… ελληνική ταβέρνα, αλλά για ένα ιδιαίτερο αξιοθέατο που θα σε εντυπωσιάσει. Πρόκειται για τρία κολλητά σπίτια, το ένα δίπλα στο άλλο, και μάλιστα είναι από τις παλαιότερες πέτρινες κατοικίες στην πόλη που δείχνουν τη σταδιακή αλλαγή της αρχιτεκτονικής από τον 15ο έως τον 17ο αιώνα.

Το Μνημείο της Ελευθερίας: Είναι ένας ψηλός οβελίσκος με το άγαλμα μιας γυναίκας που κρατά τρία αστέρια. Συμβολίζει την ανεξαρτησία και την ενότητα της Λετονίας.

5 εμπειρίες για να ανακαλύψεις τη Ρίγα σαν ντόπιος, πέρα από τα τουριστικά κλισέ

Αν θέλεις όμως να ξεφύγεις από τα τουριστικά μονοπάτια, σου έχουμε παρακάτω τις καθημερινές συνήθειες των ντόπιων, αλλά και ιδιαίτερα μυστικά της πόλης, για να ζήσεις μια διαφορετική και αξέχαστη εμπειρία.

Νυχτερινό καγιάκ στα κανάλια: Αυτή η δραστηριότητα γίνεται σχεδόν αποκλειστικά το καλοκαίρι. Εξάλλου, οι νύχτες του Ιουνίου και του Ιουλίου στον Βορρά είναι πολύ μεγάλες και γλυκές. Για να ζήσεις αυτή την ξεχωριστή εμπειρία, θα πας στο κεντρικό πάρκο της πόλης (Bastejkalns), όπου μπορείς εύκολα να νοικιάσεις ένα καγιάκ. Θα κάνεις κουπί μέσα στα ήρεμα, καταπράσινα κανάλια και θα βγεις στον μεγάλο ποταμό Νταουγκάβα την ώρα που δύει ο ήλιος. Είναι ο πιο μαγικός τρόπος για να δεις τα φώτα της Παλιάς Πόλης να καθρεφτίζονται στο νερό.

Το τελετουργικό της Pirts (Σάουνα): Αν και οι Λετονοί κάνουν σάουνα όλο τον χρόνο, το καλοκαίρι έχει άλλη χάρη. Μετά την καυτή σάουνα, η βουτιά στην παγωμένη λίμνη ή το ποτάμι είναι πολύ πιο απολαυστική. Για να ζήσεις αυτή την εμπειρία, δεν χρειάζεται να πας μακριά. Πολλά παραδοσιακά ξύλινα σπιτάκια με σάουνα βρίσκονται στις όχθες του ποταμού Νταουγκάβα, μόλις λίγα λεπτά έξω από το κέντρο της πόλης. Μπορείς να κλείσεις μια ιδιωτική συνεδρία με έναν ντόπιο «Pirts master», ο οποίος θα σε καθοδηγήσει στο παραδοσιακό τελετουργικό, με τα κλαδιά σημύδας και τα αιθέρια έλαια.

Ηλιοβασίλεμα στο Andrejsala: Αυτό το παλιό βιομηχανικό λιμάνι είναι ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός των ντόπιων. Θα το βρεις περπατώντας περίπου 20 λεπτά βόρεια από την Παλιά Πόλη, δίπλα στο ποτάμι. Ανάμεσα σε παλιές αποθήκες και σκουριασμένα βαγόνια, έχουν στηθεί open-air μπαρ, street food καντίνες και ξύλινες εξέδρες. Πάρε ένα ποτήρι κρασί ή μια μπίρα στο χέρι, κάθισε στην άκρη της προβλήτας και απόλαυσε ένα από τα ωραιότερα ηλιοβασιλέματα που θα έχεις δει.

Το «Γωνιακό Σπίτι» της KGB: Αν αντέχεις την αδρεναλίνη, αυτή η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Δεν πρόκειται για ένα απλό μουσείο, αλλά για το πραγματικό, πρώην αρχηγείο της σοβιετικής μυστικής αστυνομίας. Ένα γκρίζο κτίριο στη διασταύρωση των οδών Brīvības και Stabu, που για δεκαετίες οι ντόπιοι αρνούνταν ακόμα και να το κοιτάξουν, καθώς τους προκαλούσε φόβο. Ενώ η είσοδος στο ισόγειο είναι ελεύθερη, η πραγματική εμπειρία κρύβεται στα άδυτά του. Πρέπει οπωσδήποτε να κλείσεις online μια ξενάγηση με οδηγό για να κατεβείτε στα σκοτεινά υπόγεια κελιά, όπου θα περπατήσεις στα δωμάτια ανάκρισης και θα νιώσεις στους τοίχους το βάρος του Ψυχρού Πολέμου.

Μουσείο Ανατομίας RSU: Πρόκειται για ένα μέρος που ελάχιστοι τουρίστες γνωρίζουν, καθώς άνοιξε πρόσφατα για το κοινό. Βρίσκεται στην οδό Kronvalda bulvāris 9, μέσα σε ένα όμορφο πάρκο κοντά στο κέντρο και στον υπερσύγχρονο χώρο του κρύβει μια ιστορική συλλογή από αληθινά ανθρώπινα όργανα, σκελετούς και κρανία από τη δεκαετία του 1920. Εδώ θα ζήσεις μια καθηλωτική, ελαφρώς ανατριχιαστική, αλλά απόλυτα επιστημονική εμπειρία.

5 παράξενα trivia για την πρωτεύουσα της Λετονίας

Η γέννηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου: Η Ρίγα διεκδικεί τον τίτλο της πόλης όπου στολίστηκε το πρώτο δημόσιο χριστουγεννιάτικο δέντρο στον κόσμο, το μακρινό 1510!

Η Ρίγα διεκδικεί τον τίτλο της πόλης όπου στολίστηκε το πρώτο δημόσιο χριστουγεννιάτικο δέντρο στον κόσμο, το μακρινό 1510! Η πόλη του Wi-Fi: Έχει ένα από τα πιο γρήγορα και πυκνά δίκτυα δωρεάν Wi-Fi στην Ευρώπη. Μπορείς να συνδεθείς σχεδόν παντού στον δρόμο.

Έχει ένα από τα πιο γρήγορα και πυκνά δίκτυα δωρεάν Wi-Fi στην Ευρώπη. Μπορείς να συνδεθείς σχεδόν παντού στον δρόμο. Το μυστικό του Μαύρου Βαλσάμου: Το διάσημο τοπικό ποτό (Black Balsam) φτιάχνεται από 24 φυσικά συστατικά και η συνταγή του παραμένει κρυφή για πάνω από 260 χρόνια.

Το διάσημο τοπικό ποτό (Black Balsam) φτιάχνεται από 24 φυσικά συστατικά και η συνταγή του παραμένει κρυφή για πάνω από 260 χρόνια. Η πρωτεύουσα των Γυναικών: Σύμφωνα με στατιστικές, η Λετονία έχει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά γυναικείου πληθυσμού στην Ευρώπη, κάτι που αποτυπώνεται έντονα και στην καθημερινότητα της Ρίγας.

Σύμφωνα με στατιστικές, η Λετονία έχει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά γυναικείου πληθυσμού στην Ευρώπη, κάτι που αποτυπώνεται έντονα και στην καθημερινότητα της Ρίγας. Οι Στέγες με τις Γάτες: Ένα από τα πιο διάσημα κτίρια έχει δύο μαύρες γάτες στη στέγη του. Ο ιδιοκτήτης τις έβαλε να κοιτούν με την… πλάτη τους το κτίριο του Εμπορικού Επιμελητηρίου, επειδή δεν τον δέχονταν ως μέλος!

Ήξερες ότι…

Μπορείς να πετάς απευθείας στη Ρίγα από το αεροδρόμιο της Αθήνας με την airBaltic και την Aegean. Η πτήση διαρκεί 3 ώρες και 15 λεπτά.

Περιμένεις την πτήση σου; Κάνε την αναμονή σου ευχάριστη

Για να περάσει η ώρα χωρίς να το καταλάβεις όσο βρίσκεσαι στο αεροδρόμιο, μπορείς να απολαύσεις τον καφέ σου ή το φαγητό σου και να κάνεις μία βόλτα στα καταστήματα. Οι επιλογές είναι πολλές!

Αν θέλεις να ξεκινήσεις το ταξίδι σου στη Ρίγα με τον πιο γλυκό τρόπο, δεν έχεις παρά να επισκεφτείς τη Ladurée , τον εμβληματικό, γαλλικό οίκο υψηλής ζαχαροπλαστικής που ιδρύθηκε στο Παρίσι το 1862. Είναι παγκοσμίως γνωστή για τα εκλεπτυσμένα μακαρόν της με την γκάμα να περιλαμβάνει διαχρονικές, αγαπημένες γεύσεις όπως φιστίκι, σοκολάτα, βανίλια και άνθος πορτοκαλιάς, καθώς και limited-edition εποχιακές δημιουργίες που ανανεώνονται τακτικά.

, τον εμβληματικό, γαλλικό οίκο υψηλής ζαχαροπλαστικής που ιδρύθηκε στο Παρίσι το 1862. Είναι παγκοσμίως γνωστή για τα εκλεπτυσμένα μακαρόν της με την γκάμα να περιλαμβάνει διαχρονικές, αγαπημένες γεύσεις όπως φιστίκι, σοκολάτα, βανίλια και άνθος πορτοκαλιάς, καθώς και limited-edition εποχιακές δημιουργίες που ανανεώνονται τακτικά. Πάντα η επίσκεψη σε ένα από τα καταστήματα της Victoria’s Secret , είναι ένα ταξίδι από μόνη της. Στο κατάστημα του αεροδρομίου της Αθήνας, θα έχεις την ευκαιρία να «ταξιδέψεις» και να ανακαλύψεις την πλούσια συλλογή από τα Victoria’s Secret best selling προϊόντα ομορφιάς, αξεσουάρ και εσώρουχα.

, είναι ένα ταξίδι από μόνη της. Στο κατάστημα του αεροδρομίου της Αθήνας, θα έχεις την ευκαιρία να «ταξιδέψεις» και να ανακαλύψεις την πλούσια συλλογή από τα Victoria’s Secret best selling προϊόντα ομορφιάς, αξεσουάρ και εσώρουχα. Σου έχουμε ακόμα ένα «ταξίδι» πριν από την πτήση σου για τη Ρίγα και δεν είναι άλλο από το «ταξίδι» στην πολυτέλεια στα κοσμηματοπωλεία GOFAS , που προάγουν την υψηλή αισθητική και κομψότητα εκθέτοντας επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα.

, που προάγουν την υψηλή αισθητική και κομψότητα εκθέτοντας επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα. Στο κατάστημα Everest Exclusive θα ανακαλύψεις μία νέα διάσταση στο κλασικό street food, μέσα από χειροποίητες δημιουργίες ζύμης για αλμυρές και γλυκές απολαύσεις. Στο μενού μπορείς ακόμη να βρεις πρωτότυπους συνδυασμούς σάντουιτς, καθώς επίσης και μία σειρά υγιεινών προτάσεων.

Ανακάλυψε περισσότερα καταστήματα, εστιατόρια και καφέ στο Airport Agora του αεροδρομίου της Αθήνας.