Ξέχασε τα γραφικά κτίρια και τα κανάλια του Άμστερνταμ. Το Ρότερνταμ, γνωστό και ως το «Μανχάταν του Μάας», σε υποδέχεται με έναν επιβλητικό ορίζοντα από φουτουριστικούς ουρανοξύστες που καθρεφτίζονται στα νερά του ποταμού.

Εδώ, η παραδοσιακή Ολλανδία δίνει τη θέση της στο μέλλον. Το Ρότερνταμ, εξάλλου, δεν μένει προσκολλημένο στο παρελθόν, αλλά σχεδιάζει το αύριο. Έχει έντονη ενέργεια, εναλλακτική ζωή και μια κοσμοπολίτικη αύρα που θα σε παρασύρει αμέσως.

Τα αρχιτεκτονικά θαύματα που πρέπει να δεις από κοντά

Το Ρότερνταμ δεν μοιάζει με καμία άλλη πόλη της Ολλανδίας και θα το διαπιστώσεις με το που θα πατήσεις το πόδι σου σε αυτό και βλέποντας τα κτίρια και μνημεία. Παρακάτω σου έχουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα που πρέπει να επισκεφτείς και σίγουρα θα σε εντυπωσιάσουν.

Η Γέφυρα του Εράσμου (Erasmusbrug): Είναι η γέφυρα-σύμβολο που ενώνει το βόρειο με το νότιο τμήμα της πόλης πάνω από τον ποταμό Μάας. Λόγω του ασύμμετρου, λευκού πυλώνα της, οι ντόπιοι την αποκαλούν χαϊδευτικά «Ο Κύκνος». Με μήκος που αγγίζει περίπου τα 800 μέτρα, είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή το βράδυ, όταν φωτίζεται και καθρεφτίζεται στο νερό, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για φωτογραφίες.

Η Κλειστή Αγορά (Markthal): Ένα από τα πιο εντυπωσιακά κτίρια της Ευρώπης, που συνδυάζει τη γαστρονομία με την κατοικία. Πρόκειται για μια τεράστια στεγασμένη αγορά σε σχήμα πετάλου, με τα εξωτερικά της τοιχώματα να φιλοξενούν διαμερίσματα. Ωστόσο, το αληθινό θαύμα κρύβεται στο εσωτερικό της: η οροφή της είναι καλυμμένη με ένα γιγαντιαίο, πολύχρωμο έργο τέχνης που ονομάζεται «Το Κέρας της Αμάλθειας» και απεικονίζει φρούτα, λαχανικά και λουλούδια. Στο ισόγειο, δεκάδες πάγκοι προσφέρουν γεύσεις από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Το Κτίριο «De Rotterdam»: Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα τριών διασυνδεδεμένων πύργων, σχεδιασμένο από τον διάσημο Ολλανδό αρχιτέκτονα Ρεμ Κούλχαας. Μοιάζει με μια μικρή, κάθετη πόλη και φιλοξενεί ξενοδοχεία, γραφεία, διαμερίσματα και εστιατόρια. Ο τρόπος που έχουν τοποθετηθεί τα κτίρια, δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι μετακινούνται καθώς τα κοιτάζεις από διαφορετικές γωνίες μέσα στην πόλη.

Δέλφσχαβεν (Delfshaven): Το ιστορικό λιμάνι που επέζησε από τους βομβαρδισμούς του 1940, με τον χρόνο εδώ να μοιάζει πως έχει σταματήσει. Θα περπατήσεις δίπλα σε παραδοσιακά κανάλια, ιστορικά κτίρια, κλασικούς ολλανδικούς ανεμόμυλους και μικρά ζυθοποιεία -εδώ, βρίσκεται και η διάσημη παραδοσιακή ζυθοποιία Stadsbrouwerij De Pelgrim. Η περιοχή είναι επίσης διάσημη παγκοσμίως γιατί από τον ναό Pelgrimskerk, ξεκίνησαν το 1620 οι «Pilgrims» (Προσκυνητές) το ταξίδι τους για την Αμερική.

Τα Κυβικά Σπίτια (Kubuswoningen): Πρόκειται για μία ολόκληρη γειτονιά που ανατρέπει τους νόμους της βαρύτητας και της γεωμετρίας. Σχεδιασμένα από τον αρχιτέκτονα Πιτ Μπλομ, αυτά τα κίτρινα σπίτια είναι κύβοι γυρισμένοι κατά 45 μοίρες, τοποθετημένοι πάνω σε εξάγωνα βάθρα. Ένα από αυτά είναι ανοιχτό για το κοινό ως μουσείο, επιτρέποντάς σου να δεις πώς είναι να ζεις σε ένα σπίτι χωρίς καθόλου ίσιους τοίχους.

Καλοκαίρι στο Ρότερνταμ: Πώς να το ζήσεις σαν ντόπιος

Ενδεχομένως, να μην έχεις σκεφτεί το Ρότερνταμ ως έναν προορισμό που αξίζει να τον επισκεφτείς το καλοκαίρι. Ωστόσο, αυτή η εποχή είναι ιδανική για ένα ταξίδι στην ολλανδική πόλη και μάλιστα θα ζήσεις μια ξεχωριστή εμπειρία. Εξάλλου, το Ρότερνταμ μεταμορφώνεται το καλοκαίρι, δίνοντας το σύνθημα για το πώς να ξεφύγεις από τα κλασικά τουριστικά μονοπάτια και να νιώσεις τον αληθινό παλμό της πόλης.

Για να το πετύχεις, λοιπόν, ακολούθησε τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1ο: Πικνίκ, χαλάρωση και όρθια κωπηλασία στη λίμνη του πάρκου Κράλινγσε Μπος. Οι ντόπιοι μαζεύονται εδώ τα Σαββατοκύριακα για πικνίκ, ενώ οι πιο δραστήριοι κάνουν SUP (όρθια κωπηλασία), κανό, καγιάκ και ιστιοπλοΐα στη λίμνη.

Βήμα 2ο: Πώς θα σου φαινόταν να κάνεις αστικό σέρφινγκ; Αν σου αρέσει η ιδέα, τότε θα πας στο τεχνητό κανάλι RiF010, ακριβώς στην καρδιά του κέντρου. Πρόκειται για ένα μοναδικό παγκοσμίως έργο, που απευθύνεται σε προχωρημένους αλλά και αρχάριους σέρφερ -όλων των ηλικιών-, ενώ με τη βοήθεια της τεχνολογίας, παράγονται τεχνητά κύματα ύψους έως 1.5 μέτρου κάθε 7 δευτερόλεπτα, περίπου. Αν δεν μπεις στο νερό, αξίζει να πιείς μια μπίρα στο παραθαλάσσιο ξύλινο μπαρ χαζεύοντας το θέαμα.

Βήμα 3ο: Μια σύντομη βόλτα με το μετρό μέχρι την απέραντη αμμουδιά Χουκ φαν Χόλαντ στη Βόρεια Θάλασσα. Σε λιγότερο από 40 λεπτά αφήνεις πίσω σου τους ουρανοξύστες και βρίσκεσαι σε μια χρυσή ακτή γεμάτη μοντέρνα παραθαλάσσια μαγαζιά, προσφέρουν εξαιρετικό φαγητό και θαλασσινά. Το ηλιοβασίλεμα, δε, είναι σκέτη μαγεία.

Βήμα 4ο: Ο χαλαρός παραποτάμιος περίπατος στη λεωφόρο Μάασμπουλεβαρντ (Maasboulevard), θα σε ενθουσιάσει. Άλλωστε, οι ντόπιοι λατρεύουν να περπατούν δίπλα στο νερό και να καταλήγουν για ποτό σε κάποια από τις καλοκαιρινές πλωτές εξέδρες ή στα pop-up μπαρ της πόλης, όπως το De Maaskantine. Εκεί, κάθεσαι σε πολύχρωμες ξαπλώστρες πάνω σε μια μικρή τεχνητή αμμουδιά δίπλα στο ποτάμι, απολαμβάνοντας δροσερά κοκτέιλ και αστικό φαγητό δρόμου ((όπως Bánh mì, Okonomiyaki και Karaage chicken) με φόντο το ηλιοβασίλεμα.

Φθινόπωρο στο Ρότερνταμ: Ανακάλυψε τη «gezelligheid» πλευρά της πόλης

Όταν τα φύλλα των δέντρων αρχίζουν να κιτρινίζουν και οι πρώτες ψιχάλες κάνουν την εμφάνισή τους, το Ρότερνταμ αφήνει πίσω του τον εξωστρεφή καλοκαιρινό του χαρακτήρα. Είναι η στιγμή που οι ντόπιοι επιστρατεύουν την πιο αγαπημένη τους ολλανδική λέξη: τη «Gezelligheid» (Χεζέλιχεϊντ). Η λέξη αυτή σημαίνει θαλπωρή, ζεστασιά, καλή παρέα και μια χαλαρή ατμόσφαιρα. Εξάλλου, φθινόπωρο στο Ρότερνταμ σημαίνει να ανακαλύπτεις τις πιο χουχουλιάρικες γωνιές της πόλης για ζεστό καφέ, καλό φαγητό και τοπικές μπίρες.

Αν θέλεις να ζήσεις αυτή την πλευρά της πόλης, ακολούθησε τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1ο: Ο πιο ζωντανός καλλιτεχνικός δρόμος της πόλης, η οδός Βίτε ντε Βιτστράατ ή απλά Βίτε ντε Βιτ (Witte de Withstraat), το φθινόπωρο μεταμορφώνεται σε ένα καταφύγιο θαλπωρής. Εδώ, οι ντόπιοι μαζεύονται στα εναλλακτικά καφέ, όπως το διάσημο Café de Witte Aap, που έχει ψηφιστεί στο παρελθόν ως ένα από τα καλύτερα μπαρ του κόσμου. Συνήθως, συνοδεύουν το ρόφημά τους με μια παραδοσιακή ολλανδική μηλόπιτα με πλούσια σαντιγί. Κάνε κι εσύ το ίδιο.

Βήμα 2ο: Όταν ο καιρός απαιτεί ζεστό φαγητό, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη γειτονιά Κατεντρέχτ. Εκεί βρίσκεται η Fenix Food Factory, μια παλιά ιστορική λιμενική αποθήκη που έχει μετατραπεί σε μια εναλλακτική στεγασμένη αγορά με τοπικά προϊόντα. Εδώ θα καθίσεις σε ξύλινα, vintage τραπεζάκια μέσα σε ένα industrial περιβάλλον για να δοκιμάσεις ζεστά ολλανδικά τυριά που λιώνουν, φρεσκοψημένο προζυμένιο ψωμί και παραδοσιακές κροκέτες κρέατος (bitterballen) που σερβίρονται καυτές με μουστάρδα.

Βήμα 3ο: Το φθινόπωρο είναι η ιδανική εποχή για να κλειστείς σε μια κλασική ολλανδική παμπ. Στην ιστορική γειτονιά του Δέλφσχαβεν, που έχει μείνει ανέπαφη από τον χρόνο, θα βρεις το ζυθοποιείο Πίλγκριμ (Stadsbrouwerij De Pelgrim), όπου μπορείς να δοκιμάσεις βαριές, σκουρόχρωμες φθινοπωρινές μπίρες που παράγονται εκεί ακριβώς.

Βήμα 4ο: Το φθινόπωρο δε σημαίνει μόνο επίσκεψη σε κλειστούς χώρους. Σημαίνει και περπάτημα, απολαμβάνοντας τις φθινοπωρινές ολλανδικές μέρες. Στο ιστορικό πάρκο Het Park που βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον πύργο Euromast και είναι γεμάτο με αιωνόβια δέντρα, μικρές λίμνες και ξύλινα γεφυράκια, θα απολαύσεις μια υπέροχη βόλτα, που θα σου μείνει αξέχαστη.

Τα μυστικά των ντόπιων για να γλιτώσεις χρόνο και χρήμα στο Ρότερνταμ

Αν βρεθείς στο Ρότερνταμ, σου έχουμε παρακάτω κάποια μικρά tips ντόπιων που θα κάνουν ευκολότερο και καλύτερο το ταξίδι σου, ενώ θα γλιτώσεις χρόνο και χρήμα, που είναι και το ζητούμενο.

Οικονομική μετακίνηση: Νοίκιασε ποδήλατο μέσω της εφαρμογής Donkey Republic με λίγα ευρώ την ημέρα. Επίσης, αντί για ακριβές τουριστικές κρουαζιέρες, προτίμησε το Waterbus (δημόσιο ποτάμιο λεωφορείο) για μια οικονομική βόλτα στο ποτάμι, ενώ σας πηγαίνει μέχρι και στους ιστορικούς ανεμόμυλους του χωριού Kinderdijk.

Νοίκιασε ποδήλατο μέσω της εφαρμογής Donkey Republic με λίγα ευρώ την ημέρα. Επίσης, αντί για ακριβές τουριστικές κρουαζιέρες, προτίμησε το Waterbus (δημόσιο ποτάμιο λεωφορείο) για μια οικονομική βόλτα στο ποτάμι, ενώ σας πηγαίνει μέχρι και στους ιστορικούς ανεμόμυλους του χωριού Kinderdijk. Έξυπνη διαμονή: Απόφυγε το ακριβό κέντρο και προτίμησε τις γειτονιές Crooswijk ή Kralingen. Είναι ασφαλείς, γραφικές, πιο οικονομικές, ενώ συνδέονται άμεσα με το μετρό και το τραμ.

Απόφυγε το ακριβό κέντρο και προτίμησε τις γειτονιές Crooswijk ή Kralingen. Είναι ασφαλείς, γραφικές, πιο οικονομικές, ενώ συνδέονται άμεσα με το μετρό και το τραμ. Κάρτα εκπτώσεων: Αγόρασε τη Rotterdam Welcome Card για δωρεάν απεριόριστες αστικές συγκοινωνίες και εκπτώσεις 25% σε πολλά αξιοθέατα, μουσεία, ακόμη κι εστιατόρια.

Αγόρασε τη Rotterdam Welcome Card για δωρεάν απεριόριστες αστικές συγκοινωνίες και εκπτώσεις 25% σε πολλά αξιοθέατα, μουσεία, ακόμη κι εστιατόρια. Πληρωμές μόνο με κάρτα: Σχεδόν πουθενά στο Ρότερνταμ δεν δέχονται μετρητά. Ακόμα και σε πολλά μέσα μεταφοράς, καταστήματα, καντίνες και σούπερ μάρκετ, οι πληρωμές γίνονται αποκλειστικά με κάρτα ή ψηφιακό πορτοφόλι.

Σχεδόν πουθενά στο Ρότερνταμ δεν δέχονται μετρητά. Ακόμα και σε πολλά μέσα μεταφοράς, καταστήματα, καντίνες και σούπερ μάρκετ, οι πληρωμές γίνονται αποκλειστικά με κάρτα ή ψηφιακό πορτοφόλι. Ωράριο σούπερ μάρκετ: Τα περισσότερα κλείνουν αυστηρά στις 20:00 ή 22:00 το βράδυ. Αν χρειαστείς κάτι αργά, αναζήτησε τα μικρά συνοικιακά νυχτερινά καταστήματα, μόνο που είναι ελαφρώς πιο ακριβά.

Τα περισσότερα κλείνουν αυστηρά στις 20:00 ή 22:00 το βράδυ. Αν χρειαστείς κάτι αργά, αναζήτησε τα μικρά συνοικιακά νυχτερινά καταστήματα, μόνο που είναι ελαφρώς πιο ακριβά. Πόσιμο νερό παντού: Μην αγοράζεις εμφιαλωμένο, το νερό της βρύσης είναι εξαιρετικής ποιότητας και θεωρείται ένα από τα καθαρότερα και πιο ποιοτικά στην Ευρώπη. Έχε μαζί σου ένα παγουρίνο για να το γεμίζεις δωρεάν, όπως κάνουν και οι ντόπιοι.

Ήξερες ότι…

Μπορείς να πετάς απευθείας στo Ρότερνταμ από το αεροδρόμιο της Αθήνας με την Aegean. Η πτήση διαρκεί 3 ώρες και 10 λεπτά.

Περιμένεις την πτήση σου; Κάνε την αναμονή σου ευχάριστη

Για να περάσει η ώρα χωρίς να το καταλάβεις όσο βρίσκεσαι στο αεροδρόμιο, μπορείς να απολαύσεις τον καφέ σου ή το φαγητό σου και να κάνεις μία βόλτα στα καταστήματα. Οι επιλογές είναι πολλές!

Πριν την πτήση, κάνε μία στάση στο Burger King για να δοκιμάσεις το θρυλικό Whopper® και… απογειώσου για το Ρότερνταμ με την πιο νόστιμη διάθεση!

Τι θα έλεγες, πριν το ταξίδι σου στο Ρότερνταμ, να κάνεις μία συναρπαστική πτήση στην ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό; Φόρεσε ένα από τα μοναδικά και υπέροχα μαντήλια που θα βρεις στο Greek Angels και… πέταξε ψηλά!

Μπορείς, όμως, να ταξιδέψεις και στον κόσμο των Antetokounbros, με μια απλή στάση στο ομώνυμο κατάστημα στο αεροδρόμιο, όπου μπορείς να βρεις ολόκληρη τη συλλογή του Γιάννη, του Θανάση, του Κώστα, του Άλεξ και του Φράνσις Αντετοκούνμπο.

Ανακάλυψε περισσότερα καταστήματα, εστιατόρια και καφέ στο Airport Agora του αεροδρομίου της Αθήνας.