Ενδεχομένως να είσαι κι εσύ ανάμεσα σε εκείνους που έχουν στο μυαλό τους το Ταλίν ως έναν κατεξοχήν χειμερινό προορισμό. Ωστόσο, η πρωτεύουσα της Εσθονίας έχει δύο εντελώς διαφορετικά πρόσωπα, καθένα με τη δική του γοητεία.

Γιατί μπορεί τον χειμώνα η ατμόσφαιρα να είναι παραμυθένια, όμως, το καλοκαίρι ειδικά, το Ταλίν μεταμορφώνεται και το ταξίδι στην πόλη αυτή είναι μια εμπειρία που πρέπει να τη ζήσεις. Όλα ξεκινούν από τον Μάιο, καθώς η πόλη βγαίνει από τον μακρύ, σκοτεινό χειμώνα και η ατμόσφαιρα αλλάζει ριζικά από το φως που… αρνείται να σβήσει. Οι μέρες μεγαλώνουν θεαματικά και ο ήλιος χαϊδεύει απαλά τα μεσαιωνικά κτίρια και τα πλακόστρωτα δρομάκια της Παλιάς Πόλης, λούζοντας την με ένα γλυκό χρυσαφένιο φως και δημιουργώντας μια μοναδική αίσθηση που γίνεται ακόμη πιο μαγευτική τους καλοκαιρινούς μήνες.

Είναι η περίοδος που το Ταλίν «βυθίζεται» στις περίφημες Λευκές Νύχτες, όπου το φως διαρκεί σχεδόν 20 ώρες και το σκοτάδι δεν έρχεται ποτέ πραγματικά. Τα μεσάνυχτα ο ουρανός έχει ένα βαθύ μπλε χρώμα και σχεδόν όλη τη νύχτα ένα ρόδινο λυκόφως καλύπτει την πόλη που μένει ξύπνια, αφού κανείς δεν θέλει να κοιμηθεί. Έτσι, θα δεις κόσμο να περπατά στην παραλία του Pirita ή στα πλακόστρωτα δρομάκια αργά τα μεσάνυχτα, απολαμβάνοντας αυτό το απίστευτο σκηνικό με την απόκοσμη ομορφιά.

Γενικότερα, το Ταλίν θεωρείται από τις ωραιότερες πρωτεύουσες της Ευρώπης, που τα τελευταία ειδικά χρόνια έχει εξελιχθεί σε δημοφιλή προορισμό, καθώς όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο θέλουν να ανακαλύψουν την εσθονική πρωτεύουσα με τα δύο πρόσωπα: το ατμοσφαιρικό και μεσαιωνικό (η Παλιά Πόλη του θεωρείται από τις καλύτερα διατηρημένες μεσαιωνικές πόλεις στην Ευρώπη, γεγονός που της χάρισε μια θέση στον κατάλογο της UNESCO το 1997), αλλά και το σύγχρονο, δυτικό, μιας και θεωρείται η ψηφιακή πρωτεύουσα της Ευρώπης που μάλιστα έχει το προσωνύμιο «Silicon Valley της Ευρώπης».

Η «Χρυσή τριάδα» των αξιοθέατων

Στο Ταλίν έχεις πολλά να δεις και να κάνεις, ανακαλύπτοντας έτσι καλύτερα το μέρος.

Η Παλιά Πόλη

Από τα βασικότερα σημεία είναι η Παλιά Πόλη, η οποία χωρίζεται στην Άνω Πόλη και την Κάτω Πόλη.

Στην Άνω Πόλη , ξεχωρίζουν ο Λόφος Toompea , που προσφέρει μια μοναδική πανοραμική θέα. Ο Καθεδρικός Αλεξάνδρου Νιέφσκι , ένας επιβλητικός ρωσικός ορθόδοξος ναός με τους χαρακτηριστικούς «κρεμμυδοειδείς» τρούλους. Και το Κάστρο Toompea που στεγάζει σήμερα το Εσθονικό Κοινοβούλιο και περιλαμβάνει τον εμβληματικό πύργο Pikk Hermann.

Στην Κάτω Πόλη, όπου ζούσαν οι έμποροι και οι τεχνίτες, δεσπόζει το γοτθικό Δημαρχείο του 1404, ενώ εδώ θα βρεις κι ένα από τα παλαιότερα φαρμακεία στην Ευρώπη, το οποίο λειτουργεί από το 1422. Και, φυσικά, εδώ είναι και το «Πέρασμα Της Αγίας Αικατερίνης», ένα γραφικό μεσαιωνικό δρομάκι, γεμάτο με εργαστήρια χειροτεχνίας. Ο Ναός του Αγίου Όλαφ, πάλι, είναι ένα από τα πιο εμβληματικά ορόσημα του Ταλίν, ενώ λέγεται πως από το 1549 έως το 1625 ήταν το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο, με το καμπαναριό του να φτάνει τα 159 μέτρα. Σήμερα, το ύψος του είναι 123,7 μέτρα, ενώ το καμπαναριό είναι ανοιχτό για το κοινό από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο.

Αξιοθέατα για τους λάτρεις της τέχνης

Αν είσαι λάτρης της τέχνης και σου αρέσουν τα ταξίδια που έχουν πολιτιστικό χαρακτήρα, τότε είσαι στο σωστό μέρος, καθώς στο Ταλίν έχεις ένα μεγάλο φάσμα επιλογών. Ενδεικτικά:

Μουσείο Τέχνης Kumu: Το «κόσμημα» της εσθονικής τέχνης είναι ένα εντυπωσιακό, μοντέρνο κτίριο που στεγάζει έργα από τον 18ο αιώνα μέχρι σήμερα.

Παλάτι Κάντριοργκ: Στεγάζεται σε ένα υπέροχο μπαρόκ κτίριο που έχτισε ο Μέγας Πέτρος. Εδώ, θα θαυμάσεις από κοντά εκθέματα της ευρωπαϊκής και ρωσικής τέχνης (16ος-20ός αιώνας).

Ναός και Μουσείο του Αγίου Νικολάου: Μια μοναδική εμπειρία τέχνης μέσα σε μια πρώην εκκλησία. Το πιο διάσημο έκθεμά του είναι ο πίνακας «Ο Χορός του Θανάτου» του Bernt Notke.

Η «πράσινη» πλευρά του Ταλίν

Θεωρείται μια από τις πιο πράσινες πρωτεύουσες της Ευρώπης. Το 2023 μάλιστα κατείχε τον τίτλο της «Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης» και όχι άδικα, καθώς θα συναντήσεις πολύ πράσινο, ακόμα και μέσα στον αστικό ιστό. Ενδεικτικά:

Πάρκο Kadriorg (Κάντριοργκ): Το πιο διάσημο πάρκο της Εσθονίας, στο οποίο θα δεις, μεταξύ άλλων, λίμνες με κύκνους, τον πανέμορφο Ιαπωνικό Κήπο, το Παλάτι και πολλά μουσεία τέχνης, ενώ θα απολαύσεις τον περίπατό σου ανάμεσα σε δέντρα εκατοντάδων ετών.

Παραλία και Δάσος Pirita (Πίριτα): Μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο, θα βρεις μια τεράστια αμμώδη παραλία που περιβάλλεται από ένα πυκνό πευκοδάσος. Οι ντόπιοι πηγαίνουν εκεί για τρέξιμο, ποδηλασία ή απλά για να αναπνεύσουν τον καθαρό αέρα της Βαλτικής.

Βοτανικός Κήπος και Πύργος Τηλεόρασης: Στην ίδια περιοχή βρίσκεται ο Βοτανικός Κήπος του Ταλίν, ένας παράδεισος με χιλιάδες είδη φυτών. Δίπλα του υψώνεται ο Πύργος Τηλεόρασης, από όπου μπορείς να δεις όλο το «πράσινο χαλί» που καλύπτει την περιοχή από ψηλά.

Τι θα κάνεις στις Λευκές Νύχτες

Δεν ξεχνάμε το ξεχωριστό αυτό φαινόμενο, αφού είναι ένας καλός λόγος για να επισκεφτείς το Ταλίν το καλοκαίρι, όταν η πόλη δεν «κοιμάται» ποτέ. Εξάλλου, οι εκδηλώσεις και τα φεστιβάλ που λαμβάνουν χώρα όσο διαρκούν οι Λευκές Νύχτες θα σε κάνουν να τις ευχαριστηθείς ακόμα περισσότερο. Ενδεικτικά:

Jaanipäev: Στο Υπαίθριο Μουσείο Εσθονίας (Rocca al Mare) διοργανώνεται το διήμερο 23-24 Ιουνίου, η μεγαλύτερη γιορτή στο Ταλίν, με παραδοσιακές φωτιές, τραγούδια και χορούς.

Ναυτικές Ημέρες: Από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου, στα λιμάνια της πόλης διοργανώνονται συναυλίες, αλλά και διάφορες αθλητικές δραστηριότητες.

Fringe Festival: Πραγματοποιείται τον Αύγουστο και περιλαμβάνει παραστάσεις διαφόρων ειδών.

Τι άλλο μπορείς να κάνεις στο Ταλίν

Αν είσαι τύπος της παραλίας, τότε θα επισκεφτείς σίγουρα την Pirita, που είναι και η πιο δημοφιλής.

Στο Noblessner, που κάποτε στέγαζε το σημαντικότερο εργοστάσιο κατασκευής υποβρυχίων της τσαρικής Ρωσίας και σήμερα είναι μια μοντέρνα γειτονιά, θα βρεις κάποια από τα πιο δημοφιλή και καλύτερα εστιατόρια της πόλης -κάποια είναι και βραβευμένα- για μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία.

Η εμπειρία, όμως, που θα σου μείνει αξέχαστη είναι αυτή που θα ζήσεις στο Iglupark, όπου μπορείς να νοικιάσεις μια sauna pod ακριβώς δίπλα στο κύμα και να κάνεις μετά μια βουτιά στη Βαλτική. Και φυσικά, μπορείς να πάρεις ένα καραβάκι για τα κοντινά νησιά Aegna, Naissaar ή Prangli για να απολαύσεις τη φύση και απομονωμένες παραλίες. Αν, πάλι, έχεις μια ελεύθερη μέρα, μπορείς να πάρεις το πλοίο και σε 2 ώρες να βρεθείς στο Ελσίνκι. Τα δρομολόγια είναι πολύ συχνά και πολλοί το κάνουν ακόμα και για μια απλή βόλτα για καφέ ή φαγητό.

Πάντως, το καλοκαίρι θα βρεις πολλές υπέροχες ταράτσες, όπου μπορείς να απολαύσεις το δείπνο σου, απολαμβάνοντας την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι Λευκές Νύχτες.

Πρακτικά tips για το ταξίδι

Η καλύτερη περίοδος για να επισκεφτείς το Ταλίν είναι τον Μάιο (θα δεις από κοντά και τις ανθισμένες κερασιές) και τον Ιούνιο-Ιούλιο για τις Λευκές Νύχτες. Εννοείται πως θα δοκιμάσεις και τις τοπικές γεύσεις. Δεν φεύγεις από εδώ, αν πρώτα δεν δοκιμάσεις το Karask, ένα παραδοσιακό κριθαρένιο ψωμί, κάτι ανάμεσα σε κέικ και ψωμί και το Vana Tallinn, το ντόπιο λικέρ που μπορείς να το πιεις και με καφέ ή να το ρίξεις πάνω σε παγωτό.

Ήξερες ότι…

Mπορείς να πετάς απευθείας στo Ταλίν από το Αεροδρόμιο της Αθήνας με την airBaltic Airlines. Η πτήση διαρκεί 3 ώρες και 45 λεπτά.

