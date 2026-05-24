Σαν τα ελληνικά νησιά το καλοκαίρι δεν έχει· ωστόσο, αν θέλετε να ζήσετε μια διαφορετική εμπειρία στο εξωτερικό, μακριά από την πολυκοσμία, τότε θα πρέπει να στρέψετε το βλέμμα σας προς τον ευρωπαϊκό Βορρά και πιο συγκεκριμένα προς την Εσθονία.

Γιατί εκεί βρίσκεται το Μούχου, το τρίτο μεγαλύτερο νησί της χώρας, που αποτελεί έναν ξεχωριστό προορισμό, ενώ είναι ο ορισμός του ησυχαστηρίου. Ήσυχα και μικρά ψαροχώρια με εστιατόρια δίπλα στο κύμα μυούν τον επισκέπτη στα μυστικά του σωστά ψημένου σολομού. Το Μούχου λέγεται ότι είναι και το «σπίτι» του θεού Πάνα, με τη φήμη της χαρακτηριστικής εκκλησίας του 13ου αιώνα να κάνει τον γύρο της χώρας για τα παγανιστικά μοτίβα που παρατηρούνται στην Αγία Τράπεζα.

Το νησί, βέβαια, αποτελεί και ιστορικό σημείο, καθώς εδώ κατά το 1917 πραγματοποιήθηκε η ναυμαχία μεταξύ Ρωσίας-Γερμανίας, γνωστής και ως Ναυμαχία Ήχου της Σελήνης. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε το Μουσείο Muhu για να πάρετε μια γεύση για τον αγροτικό πολιτισμό της Εσθονίας. Πρόκειται για ένα υπαίθριο μουσείο που παρουσιάζει παλιά ξύλινα κτίρια με παραδοσιακή εσθονική αρχιτεκτονική. Στο εσωτερικό του, οι επισκέπτες μπορούν να δουν το σπίτι του διάσημου Εσθονού συγγραφέα Juhan Smuul. Τέλος, ο ανεμόμυλος Eemu είναι ένα από τα πιο δημοφιλή πράγματα που μπορείτε να δείτε στο νησί και σήμα κατατεθέν.

