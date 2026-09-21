Αν ψάχνεις ο επόμενος προορισμός σου στην Ευρώπη να είναι μια πόλη με τον δικό της χαρακτήρα, τότε αυτός είναι το Σαράγεβο, το μέρος όπου η Ανατολή και η Δύση δεν συνυπάρχουν απλά, αλλά έχουν γίνει ένα.

Το καταλαβαίνεις, εξάλλου, από την περιπλάνησή σου στην πόλη, όπου εκεί που χαζεύεις τα μεγάλα, επιβλητικά κτίρια της αυστροουγγρικής εποχής, ξαφνικά στρίβεις μια γωνιά και βρίσκεσαι στα πλακόστρωτα της Μπαστσάρσια, με τα μαγαζάκια των χαλκωματάδων και τη μυρωδιά από τον βοσνιακό καφέ να ψήνεται στο μπρίκι.

Το Σαράγεβο είναι μία από τις πιο πολύπαθες πόλεις της Ευρώπης. Και οι άνθρωποί του έχουν περάσει πολλά, όμως, σε υποδέχονται με ένα χαμόγελο αληθινό. Ολόκληρη η πόλη έχει μια γλυκιά μελαγχολία, αλλά κυρίως έχει μια απίστευτη ενέργεια και μια αυθεντικότητα που δύσκολα βρίσκεις και γιατί όχι, θα αλλάξει ακόμη και τον τρόπο που βλέπεις τα ταξίδια. Έχοντας αφήσει πίσω τη φρίκη του πολέμου, το Σαράγεβο ατενίζει το ευρωπαϊκό του μέλλον, χωρίς όμως να χάνει την ταυτότητά του και το παρελθόν του που το κάνει μοναδικό.

Η πρωτεύουσα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, άλλωστε, αποτελεί ένα σταυροδρόμι εμπειριών και πολιτισμών. Δεν είναι τυχαίο ότι το αποκαλούν και η «Ιερουσαλήμ της Ευρώπης», λόγω της θρησκευτικής και πολιτιστικής ποικιλομορφίας του. Μάλιστα, είναι η μοναδική πόλη στην Ευρώπη, η οποία διαθέτει τζαμί, καθολική εκκλησία, ορθόδοξη εκκλησία και συναγωγή όλα στην ίδια γειτονιά!

Στο Σαράγεβο υπάρχει και το μουσείο War Childhood Museum, που δείχνει τον πόλεμο μέσα από τα μάτια των παιδιών. Το δημαρχείο αποτελεί ένα εμβληματικό κτίσμα της αυστρο-ουγγρικής περιόδου και άνοιξε τις πόρτες του το 1896. Επίσης, το Ιστορικό Μουσείο της πόλης, μέσα από τα περισσότερα από 400 χιλιάδες εκθέματα, ξεδιπλώνει την πολυσύνθετη ιστορία της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης.

Στη γειτονιά Bascarsija, το σκηνικό θα σε κάνει να πιστέψεις ότι βρίσκεσαι στην Τουρκία. Στα καφενεδάκια μπορείτε να πιείτε τον βοσνιακό καφέ που στην ουσία είναι σαν τον δικό μας τον ελληνικό. Η αυστροουγγρική συνοικία με τα ιδιαίτερα κτίρια και τα καταπράσινα πάρκα, «κλέβει» τις εντυπώσεις.

Στο Σαράγεβο βρίσκεται το Παλαιό Εβραϊκό Νεκροταφείο σχεδόν 500 ετών. Διαθέτει, επίσης, 10 γέφυρες πάνω από τον ποταμό Miljacka, ενώ η πιο σημαντική είναι η Latin Bridge καθώς ακριβώς δίπλα της δολοφονήθηκε ο Αρχιδούκας Φραγκίσκος Φερδινάνδος και έγινε η αφορμή για να ξεσπάσει ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος.