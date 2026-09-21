Λιγότερο προβεβλημένη από τους γείτονές της, το Ρότερνταμ και την Ουτρέχτη, η Γκούντα (ή Χάουντα) αποτελεί μια από τις πιο ενδιαφέρουσες εκπλήξεις της Ολλανδίας. Διάσημη παγκοσμίως, κυρίως, για το ομώνυμο τυρί της, η γραφική αυτή πόλη κρύβει πίσω από τα κανάλια της μια πλούσια ιστορία που κρατά από τον Μεσαίωνα.

Η Γκούντα μοιάζει με έναν μικρό θησαυρό, φωλιασμένο στην καταπράσινη περιοχή που οι ντόπιοι αποκαλούν «Πράσινη Καρδιά» της χώρας, μαγνητίζοντας τους επισκέπτες με τον αυθεντικό της χαρακτήρα. Εξάλλου, είναι μία από τις λίγες ολλανδικές πόλεις που διατηρεί την ιστορική αγορά τυριού, η οποία λειτουργεί πλέον με τον παλαιό παραδοσιακό τρόπο ως μια μοναδική τουριστική ατραξιόν. Η παράδοση αυτή αναβιώνει εδώ και αιώνες στην Κεντρική Πλατεία, ακριβώς δίπλα στο ιστορικό Κτίριο της Ζυγαριάς.

Οι τυροπαραγωγοί καταφθάνουν με άμαξες που τις σέρνουν άλογα, ενώ οι διαπραγματεύσεις σφραγίζονται με το χαρακτηριστικό χτύπημα των χεριών. Στην αγορά υπάρχουν και άλλοι πωλητές που εμπορεύονται τοπικά προϊόντα, όπως τα διάσημα ξύλινα τσόκαρα (klompen), χειροποίητα κεριά και φρέσκο γάλα.

Στα υπόλοιπα αξιοθέατα της πόλης, αξίζει να επισκεφθεί κανείς το εμβληματικό γοτθικό Δημαρχείο που δεσπόζει στην πλατεία, τους πέτρινους ανεμόμυλους, το Μουσείο του Λιμανιού (Museumhaven) με τα ιστορικά πλοιάρια, καθώς και το Μουσείο της Γκούντα (Museum Gouda). Το τελευταίο, στεγασμένο στο παλιό άσυλο Catharina Gasthuis, ιδρύθηκε το 1874 και φιλοξενεί πολύτιμα εκκλησιαστικά αντικείμενα του 16ου αιώνα, καθώς και μια εντυπωσιακή συλλογή τοπικής κεραμικής.

Η Γκούντα διαθέτει περισσότερα από 330 προστατευόμενα ιστορικά κτίρια και μνημεία παραδοσιακής ολλανδικής κληρονομιάς, με κορυφαίο όλων τον εντυπωσιακό ναό του Αγίου Ιωάννη (Sint-Janskerk), ο οποίος συγκαταλέγεται στα κορυφαία εθνικά μνημεία της χώρας. Ο Άγιος Ιωάννης -η μεγαλύτερη σε μήκος εκκλησία της Ολλανδίας- είναι διεθνώς ξακουστός για τα 72 μεγαλόπρεπα βιτρό του, πολλά από τα οποία φιλοτεχνήθηκαν τον 16ο αιώνα από τους περίφημους αδελφούς Κράμπεθ.

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