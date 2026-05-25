Νέο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Ζαχάρω Ηλείας, σχεδόν στο ίδιο σημείο όπου λίγες ώρες νωρίτερα είχε χάσει τη ζωή του ένας 29χρονος από τη Μεσσηνία.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τις 6 το πρωί, στο ρεύμα εξόδου από τη Ζαχάρω προς Κυπαρισσία, όταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, βγήκε εκτός πορείας.

Το όχημα κατέληξε πάνω σε σταθμευμένη, έμφορτη πλατφόρμα νταλίκας, η οποία βρισκόταν εκτός του οδοστρώματος. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πρόσκρουση έγινε με χαμηλή ταχύτητα και τόσο η οδηγός όσο και η συνεπιβάτιδα δεν τραυματίστηκαν.

Το νέο συμβάν, ωστόσο, προκαλεί εύλογη ανησυχία, καθώς πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο τροχαίο που καταγράφεται στο ίδιο σημείο μέσα σε διάστημα 24 ωρών.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Ζαχάρως, που έχει αναλάβει την προανάκριση.