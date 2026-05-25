Η είδηση του θανάτου της Γωγώς Μαστροκώστα σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό και κοσμικό κόσμο. Η ίδια έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο, αφήνοντας πίσω της ανθρώπους που την αγάπησαν και τη θυμούνται με συγκίνηση.

Ανάμεσά τους και ο Βασίλειος Κωστέτσος, ο οποίος αποχαιρέτησε τη Γωγώ Μαστροκώστα με μια ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση στο Instagram, ανασύροντας μνήμες από τα «χρυσά χρόνια» που έζησαν μαζί, αλλά και από προσωπικές στιγμές που τον σημάδεψαν.

Η ανάρτηση του Βασίλειου Κωστέτσου

Τι Τι….να γράψω και τι να πω……

Κάποιοι άνθρωποι είναι λίγο μακριά…κάποια στιγμή αλλά ταυτόχρονα και πολύ κοντά μας!

Η Γωγω είναι μια από τους ανθρώπους αυτούς! Aπο αυτούς που ζήσαμε πολλά!….μα πολλά ζησαμε τα χρυσά…τα καλύτερα χρόνια μας και τις χρυσές γεμάτη λάμψη εποχές της Ελλάδας!

Τα ζήσαμε όλοι μαζί…όλοι μια παρέα! Σε κάθε μας έξοδο εκπομπές πάρτυ σε κάθε μας βήμα…όλοι εμείς που φώναζε ένας τον άλλο με το μικρό του όνομα! Ήμασταν σαν μια μεγάλη οικογένεια!

Φόρεσε πολλές δημιουργίες μου, μα πολλές….

Δεν θα ξεχάσω όμως αυτό το εξώφυλλο στην ωραιότερη στιγμή της ζωής της με τους δύο μεγάλους έρωτες της ζωής της, τον άνδρα της και την κορούλα της, εγκυμονούσα που φόρεσε μια από τις ωραιότερες δημιουργίες μου που σχεδίασα ποτέ!

Δεν θα την ξεχάσω, όταν χέρι χέρι κρατώντας ο ένας τον άλλο (Τραϊανός) κατέβαιναν την Κανάρη στο Κολωνάκι να έρθουν για πρόβα του pre wedding φορέματος. Αέρινη αγέρωχη με την ανεπανάληπτη κορμοστασιά της!

Εχω τόσα μα τόσα να πω…..μα…..τι να πρωτοπώ..

Τελευταία φορά που την είδα ήταν λίγο πιο κάτω από το μαγαζί μου, όταν σταμάτησαν για καφέ με τον Τραϊανό, στο Carpo, και μου λέει στο αμάξι είναι η Γωγω πήγαινε….να την δεις….

Είμαι πολύ συγκινημένος και δεν θέλω να το πιστέψω…

Θέλω να πω ένα Μπράβο σε αυτό τον ήρωα, τον Τραϊανό, που ήταν δίπλα της σε κάθε στιγμή, κάθε λεπτό!!!!!Και στο κοριτσάκι της που λάτρευε την πριγκηπέσσα της, κουράγιο…….

Και σε όλη την οικογένεια τα θερμά μου συλλυπητήρια

Γωγω……..