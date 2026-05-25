Σε ξέφρενους πανηγυρισμούς ξέσπασαν οι φίλοι του Ολυμπιακού σε ολόκληρη τη χώρα μετά την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος της ιστορίας του. Η επικράτηση απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης σε έναν συναρπαστικό τελικό στο Telekom Center Athens προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού όχι μόνο στον Πειραιά, αλλά και σε πολλές πόλεις της περιφέρειας.

Σε Χανιά, Πάτρα, Ναύπλιο και Άργος, φίλοι του Ολυμπιακού βγήκαν στους δρόμους και γιόρτασαν την ευρωπαϊκή επιτυχία της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα, δημιουργώντας πανηγυρικό κλίμα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Με νίκη, 92-85, επί της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό, στο Telekom Center Athens και στην ερυθρόλευκη φανέλα… ράβεται ήδη το 4ο αστέρι. Ο Ολυμπιακός «έσπασε» και την κατάρα που ήθελε να μην κατακτά ποτέ τον τίτλο, η πρώτη ομάδα στη regular season. Με σύνολο 31 νίκες – 12 ήττες, η ομάδα του Πειραιά επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί ξανά, μετά από 13 χρόνια. Ρώμη 1997, Κωνσταντινούπολη 2012, Λονδίνο 2013 και Αθήνα 2026… η Ιστορία γράφτηκε. Όπως και το ότι ο Ολυμπιακός μείωσε σε 3-2 σε τελικούς με τη Ρεάλ Μαδρίτης των 11 τίτλων!

Μπαρτζώκας: «Το αξίζαμε με τον τρόπο που παίξαμε όλη τη χρονιά»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έγραψε ιστορία με τον Ολυμπιακό οδηγώντας τον στο 4ο τρόπαιο, έγινε ο δεύτερος προπονητής με δύο τίτλους Euroleague (2013, 2026) με τους «ερυθρόλευκους» μετά τον Ντούσαν Ίβκοβιτς (1997, 2012), αλλά και δεύτερος Έλληνας προπονητής με δύο τίτλους, όπως δηλαδή και ο Δημήτρης Ιτούδης (2016, 2019 με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας).

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού σήκωσαν στα χέρια τον Γιώργο Μπαρτζώκα, φωνάζοντας ρυθμικά: «Μπαρτζώκα, ψυχάρα, Ολυμπιακάρα!» λίγο μετά τη στέψη, στο Telekom Center Athens.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε μετά την κατάκτηση της κορυφής: «Εννοείται ότι το αξίζαμε. Ήταν ένα σκληρό παιχνίδι απέναντι σε ένα τεράστιο κλαμπ. Νομίζω ότι το αξίζαμε με τον τρόπο που παίξαμε όλη τη χρονιά. Συγχαρητήρια στους ιδιοκτήτες, τον κόσμο, τους παίκτες, σε όλους.

Στο ημίχρονο είπαμε ότι έπρεπε να σταματήσουμε τον Λάιλς. Μπήκαν πολύ δύσκολα σουτ, αλλά στο τέλος καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Αξίζουν όλα τα συγχαρητήρια οι παίκτες της Ρεάλ και μόνο που έπαιξαν σε μία τέτοια ατμόσφαιρα με τέτοιο τρόπο και ήταν τόσο ανταγωνιστικοί».

Αγγελόπουλοι: «Στη μνήμη του πατέρα μας αφιερωμένο το 4ο ευρωπαϊκό»

Η προσμονή των δεκατριών χρόνων έφτασε στο τέλος της, για τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο. Ικανοποιώντας όλες τις… επιθυμίες του προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργου Μπαρτζώκα, έφεραν μεγάλους παίκτες στον Πειραιά, και στο 5ο διαδοχικό φάιναλ φορ και 11ο τα τελευταία 17 χρόνια (από το 2009 στο Βερολίνο) η ομάδα του Πειραιά ανέβηκε ξανά, για 4η φορά στην Ιστορία της στην κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας τη Euroleague, μέσα στο T-Center.

Mιλώντας στην κάμερα της NOVA είπαν για την προσμονή που επιτέλους έφτασε στο τέλος: «Δύσκολο να το εκλογικεύσουμε: υπήρξε προσμονή 5 χρόνια. Είμαστε συγκινημένοι, ο κόσμος ήταν μοναδικός, είχε την ιδιαιτερότητα που το σηκώσαμε εδώ μέσα, άξιζε ο κόπος, ο κόσμος και η ομάδα, που έχει δουλέψει τόσα χρόνια. Δεν είναι εύκολο να μην επιτυγχάνεις, έχουμε φτάσει στην Ελλάδα το να φτάνεις F4 και να μην πετυχαίνεις στις λεπτομέρειες να είναι αποτυχία, αλλά ας γιορτάσουμε το σήμερα».

Για τα συναισθήματά τους εξήγησαν: «Είμαστε πραγματικά ευτυχισμένοι, ζούμε απίστευτες στιγμές, δεν φανταζόμασταν ότι θα ζούσαμε, είναι η μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του Ολυμπιακού, ό, τι και να πούμε είναι λίγο. Είναι καραμέλα η δικαίωση, όταν είμαστε συνέχεια φάιναλ φορ, ήταν θαύμα τα πρώτα χρόνια με το μπάτζετ που είχαμε, είμαστε, νικητές, το έχετε δει, για να πας F4 με νίκες τρομακτικές, σε Μαδρίτη, Βαρκελώνη. Είχα πει το 2017 που χάσαμε στην Πόλη, να γίνει μία φορά στην Ελλάδα και ας είναι και στο ΟΑΚΑ, έγινε και είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Συγχαρητήρια, συγκλονιστικές στιγμές, κάτι μοναδικό με τον κόσμο, κάτι απίστευτο. Δεν μου αρέσει να μιλάω για παίκτες, η ομάδα είναι πάνω απ’ όλα, αλλά η περίπτωση Φουρνιέ είναι η απάντηση. Είναι μία διαδρομή ο αθλητισμός, μία μεγάλη πορεία, ο Φουρνιέ ήταν το 2010 στο Παρίσι, στο Βελιγράδι που χάσαμε και ήμασταν απογοητευμένοι, του μπήκε ότι κάποια στιγμή έπρεπε να παίξει στον Ολυμπιακό και σήμερα έφτασε εδώ. Δε είναι ότι χάνεις και πρέπει να τα παρατήσεις, αυτός είναι ο δρόμος μας, δεν δικαιωθήκαμε εμείς, η ομάδα και ο κόσμος και ο οργανισμός».

Στο τέλος το αφιέρωσαν στη μνήμη του πατέρα τους: «Σήμερα είναι 5 χρόνια που χάσαμε τον πατέρα μας, το αφιερώνουμε στη μνήμη του, τον υπεραγαπούσαμε και είχαμε καταπληκτική σχέση. Σημαδιακή ημέρα, 5 χρόνια που έφυγε, θα μείνει στην Ιστορία αυτή η ημέρα για πολλούς λόγους».