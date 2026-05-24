Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία του μετά τη νίκη με 92-85 επί της Ρεάλ Μαδρίτης και οι οπαδοί του σε όλη την Ελλάδα έχουν βγει στους δρόμους και πανηγυρίζουν τον θρίαμβο.

Οι «ερυθρόλευκοι» περίμεναν 13 χρόνια να έρθει αυτή η στιγμή, έχοντας πλησιάσει πολλές φορές σε αυτό το διάστημα στο 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Πάντα όμως, είτε για τον ένα είτε για τον άλλο τρόπο, δεν τα κατάφερναν. Φέτος, όμως, ήταν πιο αποφασισμένοι από ποτέ και… λυτρώθηκαν!

Με το Final Four να γίνεται στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Telecom Center Athens, ο Ολυμπιακός ήταν πανέτοιμος, κατασπάραξε τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό και έδειξε χαρακτήρα στον τελικό, όταν η Ρεάλ Μαδρίτης τού έβαλε δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Είχε όμως τις απαντήσεις, είχε τις λύσεις.

Ο Ολυμπιακός νίκησε, είναι ξανά, για 4η φορά, πρωταθλητής Ευρώπης και οι οπαδοί του ξεχύθηκαν στους δρόμους σε όλη την Ελλάδα, πανηγυρίζοντας έξαλλα αυτή την ιστορική επιτυχία!