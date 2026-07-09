Η αστυνομία του Παναμά συνέλαβε χθες Τετάρτη, 8/7 στο πλαίσιο έρευνας για «αδικαιολόγητο πλουτισμό», τον πρώην διευθυντή της αρχής της διώρυγας του κράτους της Κεντρικής Αμερικής, ο οποίος είχε ιδίως παρατείνει την ισχύ της άδειας που είχε εκχωρηθεί σε όμιλο του Χονγκ Κονγκ για την εκμετάλλευση δύο λιμανιών στην είσοδο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού, που έχει πλέον ανακληθεί.

Ο Νοριέλ Αραούς, επικεφαλής της ναυτιλιακής αρχής του Παναμά (Autoridad Marítima de Panamá, AMP) από το 2019 έως το 2024,;όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP συνελήφθη στο διεθνές αεροδρόμιο Τοκουμέν, στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, μόλις επέστρεψε από την Παραγουάη, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Υπό τη διεύθυνση του κ. Αραούς, η ανεξάρτητη αρχή του Παναμαϊκού κράτους παρέτεινε το 2021 τη σύμβαση, δυνάμει της οποίας όμιλος του Χονγκ Κονγκ, ο CK Hutchison, μέσω της θυγατρικής του στη χώρα, της Panama Ports Company, ή PPC, διαχειριζόταν από το 1997 δύο λιμάνια στα δύο άκρα της διώρυγας του Παναμά.

Η δικαιοσύνη του Παναμά ακύρωσε τον Ιανουάριο την παραχώρηση αυτή επικαλούμενη παραβιάσεις της νομοθεσίας, χαρακτηρίζοντας τη σύμβαση «αντισυνταγματική».

Οι αρχές πάντως δεν αναφέρθηκαν σε κάποια σχέση ανάμεσα στην υπόθεση αυτή, που προκάλεσε μεγάλες εντάσεις στη σχέση Παναμά-Κίνας και τις κατηγορίες σε βάρος του κ. Αραούς — καθώς το Πεκίνο έχει προσφύγει στη διεθνή δικαιοσύνη.

Ο πρώην επικεφαλής της AMP βρίσκεται στο επίκεντρο «έρευνας που διενεργείται από τη διεύθυνση καταπολέμησης της διαφθοράς της εισαγγελίας για το φερόμενο αδίκημα της απιστίας σε βάρος του (Παναμαϊκού) δημοσίου» και για «αδικαιολόγητο πλουτισμό», αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας. «Η ζημία του νομικού προσώπου του (Παναμαϊκού) δημοσίου ανέρχεται σε 1,3 εκατ. δολάρια», πρόσθεσε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Μετά την ακύρωση της σύμβασης με τη CK Hutchison, η κυβέρνηση του Παναμά ανέκτησε τους τερματικούς σταθμούς Μπαλμπόα (στην πλευρά του Ειρηνικού) και Κριστόμπαλ (στην πλευρά του Ατλαντικού) και υπέγραψε νέες συμβάσεις, αναθέτοντας την εκμετάλλευσή τους αντίστοιχα στην APM Terminals, θυγατρική του κολοσσού Maersk της Δανίας, και στην Terminal Investment Limited (TiL), θυγατρική του ιταλοελβετικού κολοσσού MSC.

Σύμφωνα με κατηγορίες που διατύπωσε η κυβέρνηση του προέδρου της δεξιάς Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, η Κίνα έκανε αυστηρότερους τους ελέγχους σε παναμαϊκά πλοία στα δικά της λιμάνια σε αντίποινα.

Η κυβέρνηση του Παναμά καταγγέλλει πως το Πεκίνο της άσκησε πιέσεις ώστε να παρέμβει στο Ανώτατο Δικαστήριο για να εξασφαλίσει θετική απόφαση, αλλά διαβεβαιώνει πως δεν επενέβη και δεν επηρέασε την απόφαση.

Από την άλλη, το Πεκίνο κατηγορεί την κυβέρνηση Μουλίνο πως υπέκυψε στις πιέσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που ισχυριζόταν πως η Κίνα «έλεγχε» ή ήθελε να ελέγξει τη διώρυγα που συνδέει τον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό, καίριας σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο, και ότι αθετούσε συμφωνίες για το εμπόριο, απειλώντας να «πάρει πίσω» τον έλεγχο της υποδομής αυτής.