Μηνύματα εξέπεμψε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τις χθεσινές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ταγίπ Ερντογάν, φέρνοντας πάλι στο προσκήνιο το casus belli.

«Δεν θα σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις του προέδρου Τραμπ και του προέδρου Ερντογάν. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι μία συμμαχία πρέπει να εδράζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας. Τη στιγμή που η χώρα μου αντιμετωπίζει casus belli από την Τουρκία σε περίπτωση που ασκήσουμε το έννομο δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, πιστεύω ότι πρέπει να είναι σαφές ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ευαισθησίες όλων των μελών του NATO. Είμαστε, εξάλλου, μια αμυντική συμμαχία και είμαι βέβαιος ότι αυτές οι εκκρεμότητες μπορούν να επιλυθούν στο πνεύμα της σχέσης καλής γειτονίας και της συνεργασίας», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Αναφερόμενος σε όσα θα συζητηθούν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ τόνισε: «Συναντιόμαστε εδώ στην Άγκυρα σε περίοδο μεγάλων αβεβαιοτήτων. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην πρώτη του θητεία έθεσε στους Ευρωπαίους συμμάχους την ανάληψη μεγαλύτερου μέρους των δαπανών από την Ευρώπη. Είμαστε υπέρ της ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας όχι ανταγωνιστικά στο ΝΑΤΟ. Στη Χάγη λάβαμε σημαντικές αποφάσεις. Η Ελλάδα, η χώρα μου, ήδη δαπανά το 3,5% σε αμυντικές δαπάνες και υλοποιούμε ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων. Έχουμε τηρήσει τη δέσμευσή μας προς το ΝΑΤΟ για τις αμυντικές δαπάνες. Σε ό,τι αφορά την υφιστάμενη κατάσταση στην περιοχή θα ήθελα να εκφράσω την ελπίδα να διατηρηθεί η εκεχειρία και χρειάζεται χρόνος για να επιλυθεί αυτό το ακανθώδες ζήτημα. Ευελπιστούμε ότι δεν θα έχουμε μια νέα ένταση στην περιοχή».

Σημειώνεται πως το χθεσινό τετ-α-τετ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ταγίπ Ερντογάν και η «χημεία» των δύο ηγετών κυριάρχησε στις συζητήσεις, καθώς ένα ανατολίτικο παζάρι βρίσκεται σε εξέλιξη για τα F-35, με τον Αμερικανό πρόεδρο να αναφέρει πως εξετάζει τρόπους επαναπροσέγγισης με την Τουρκία στο ζήτημα αυτό, εφόσον βρεθεί πολιτική και νομική φόρμουλα που να επιτρέπει την άρση των εμποδίων. Πάντως, πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποσύρουν τις κυρώσεις CAATSA για την Τουρκία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35.

Όλες οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την άφιξή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα

Συναντιόμαστε σήμερα εδώ στην Άγκυρα σε μια περίοδο βαθιάς γεωπολιτικής αβεβαιότητας και η σημερινή συζήτηση θα διεξαχθεί με φόντο τον διάλογο για τον επιμερισμό των βαρών στο ΝΑΤΟ, ο οποίος έχει πολυετή ιστορία. Ήταν ο Πρόεδρος Trump, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ο οποίος, με τον δικό του τρόπο, έθεσε στους Ευρωπαίους συμμάχους το ζήτημα για την αναγκαιότητα επαναπροσδιορισμού της ισορροπίας εντός του ΝΑΤΟ, υπέρ μιας πιο ευρωπαϊκής προσέγγισης στην κατανομή των βαρών. Και αυτό πράγματι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια.

Πάντα ήμουν ένθερμος υποστηρικτής της έννοιας της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, όχι ανταγωνιστικά προς το ΝΑΤΟ, αλλά ως ισχυρού ευρωπαϊκού πυλώνα που θα μπορούσε να ενισχύσει τη συμμαχία σε όλα τα επίπεδα.

Πέρυσι, στη Χάγη, λάβαμε σημαντικές αποφάσεις σχετικά με τα ορόσημα όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες. Είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι η χώρα μου, η Ελλάδα, ήδη πληροί τον στόχο του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες, από το τρέχον έτος, πολύ νωρίτερα από ό,τι προβλέπει το χρονοδιάγραμμα. Αυτή τη στιγμή υλοποιούμε ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεών μας, ύψους 25 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η χώρα μου βρίσκεται σε μια πολύ ευαίσθητη γειτονιά, που αντιμετωπίζει γεωπολιτικές προκλήσεις. Πάντα τηρούσαμε τη δέσμευσή μας ως προς τις δαπάνες που προβλέπει το ΝΑΤΟ, ακόμη και σε περιόδους αυστηρής λιτότητας, και σήμερα είμαστε μία από τις πέντε χώρες που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις στο ΝΑΤΟ όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες.

Τέλος, όσον αφορά την περιφερειακή κατάσταση, θα ήθελα να εκφράσω την ελπίδα και την αισιοδοξία μου ότι η εκεχειρία μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών θα διατηρηθεί. Είναι ζωτικής σημασίας να δοθεί χρόνος στη διπλωματία για να επιλύσει αυτό το ακανθώδες ζήτημα. Και σε μια εποχή που το κόστος ζωής αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, όλοι φυσικά ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρξει νέα έξαρση των εντάσεων που θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση της τιμής του πετρελαίου.

Δημοσιογράφος: Όσον αφορά την επιρροή της Τουρκίας εντός του ΝΑΤΟ και το γεγονός ότι, όπως φαίνεται, ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα επιτρέψει στην Τουρκία να αγοράσει αεροσκάφη F-35, αυτό διαταράσσει την ισορροπία στην Ανατολική Μεσόγειο;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν θα σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις του προέδρου Trump και του προέδρου Erdoğan. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι μία συμμαχία πρέπει να εδράζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας.

Τη στιγμή που η χώρα μου αντιμετωπίζει casus belli από την Τουρκία σε περίπτωση που ασκήσουμε το έννομο δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, πιστεύω ότι πρέπει να είναι σαφές ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ευαισθησίες όλων των μελών του NATO.

Είμαστε, εξάλλου, μια αμυντική συμμαχία και είμαι βέβαιος ότι αυτές οι εκκρεμότητες μπορούν να επιλυθούν στο πνεύμα της σχέσης καλής γειτονίας και της συνεργασίας.

Δημοσιογράφος: (Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν ακούγεστε, λυπάμαι. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι πάντοτε χαρά μου να επισκέπτομαι την Άγκυρα και ότι ήμουν πάντοτε ένθερμος υποστηρικτής της βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μας. Σας ευχαριστώ.

Οι ελληνικές θέσεις

Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο «με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη», επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός, και μετά τις επικρίσεις Τραμπ προς τους Ευρωπαίους ηγέτες και την προτροπή να ξοδέψουν περισσότερα στην άμυνα, αναμένεται σήμερα να υπογραμμίσει ότι η Ελλάδα έχει ήδη υπερβεί τη δέσμευση που συμφωνήθηκε το 2025 στη Χάγη για αμυντικές δαπάνες 3,5% του ΑΕΠ και 1,5% για ευρύτερες επενδύσεις στην ασφάλεια και την άμυνα, όπως υποδομές διττής χρήσης, ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και δράσεις ανθεκτικότητας.

Παραθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία, θα υπενθυμίσει ότι οι αμιγώς αμυντικές δαπάνες της χώρας μας για το 2026 εκτιμώνται σε 3,6% του ΑΕΠ, έναντι 2,75% το 2025 και 2,74% το 2024. Καθίσταται σαφές, άλλωστε, ότι με τον τρόπο αυτό η Ελλάδα διατηρεί και ενισχύει, μέσω του δωδεκαετούς προγράμματος εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, ύψους 25 δισ. ευρώ, τη θέση της στον σκληρό πυρήνα των χωρών της Συμμαχίας που υπερβαίνουν συστηματικά τις ΝΑΤΟϊκές δεσμεύσεις για τις αμυντικές δαπάνες και συγκαταλέγεται στην πρώτη πεντάδα των χωρών του ΝΑΤΟ που έχουν ήδη από το 2026 επιτύχει τον στόχο.