Σοκ έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες η υπόθεση μιας 54χρονης γυναίκας, από το Λονγκ Άιλαντ της Νέα Υόρκη, στο σπίτι της οποίας οι Αρχές εντόπισαν δεκάδες παραμελημένα ζώα να ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες.

Μέχρι σήμερα έχουν διασωθεί συνολικά 155 ζώα, ανάμεσά τους περισσότερες από 150 γάτες και δύο σκύλοι, ενώ οι Αρχές εκτιμούν ότι ορισμένες γάτες εξακολουθούν να κυκλοφορούν ελεύθερες στην περιοχή.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η 18χρονη κόρη της γυναίκας επικοινώνησε με τις Αρχές, εκφράζοντας φόβους για την ασφάλεια της ανήλικης αδελφής της, η οποία ζούσε μέσα στο σπίτι.

Οι αστυνομικοί που μπήκαν στην κατοικία χρειάστηκε να φορέσουν ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό, καθώς οι συγκεντρώσεις αμμωνίας στον χώρο ήταν ιδιαίτερα υψηλές, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για την υγεία. Όπως περιέγραψαν, το σπίτι ήταν γεμάτο γάτες, ενώ η έντονη δυσοσμία και η κατάσταση του χώρου ήταν αποπνικτικές.

Δεκάδες ζώα σε κρίσιμη κατάσταση

Από τα ζώα που εντοπίστηκαν, 43 γάτες βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ μία βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι και ακόμη μία κατέληξε κατά τη μεταφορά της σε κτηνιατρική μονάδα. Σύμφωνα με τις Αρχές, η τροφή που υπήρχε ήταν ανεπαρκής και μολυσμένη με ακαθαρσίες, ενώ το διαθέσιμο νερό κρίθηκε ακατάλληλο για κατανάλωση.

Οι δύο σκύλοι εντοπίστηκαν χωρίς πρόσβαση σε τροφή και καθαρό νερό, έχοντας ως μοναδική πηγή νερού μια παιδική πισίνα γεμάτη βρόμικο, πράσινο νερό. Οι φιλοζωικές οργανώσεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στην περιοχή, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι αρκετές γάτες που είχαν πρόσβαση στον εξωτερικό χώρο παραμένουν ασύλληπτες.

Παράλληλα, καταστήματα κατοικίδιων και φιλοζωικοί φορείς έχουν αναλάβει τη φροντίδα των διασωθέντων ζώων, ενώ πολλοί κάτοικοι και εργαζόμενοι του δήμου έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον να τα υιοθετήσουν.

Η 54χρονη συνελήφθη στις αρχές Ιουνίου και αντιμετωπίζει συνολικά 67 κατηγορίες για κακοποίηση ζώων, καθώς και κατηγορίες για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και πρόκληση κινδύνου μέσω επικίνδυνης συμπεριφοράς.

Σύμφωνα με τις δικαστικές Αρχές, της έχει απαγορευτεί να αποκτήσει ξανά ζώα, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να της απαγγελθούν και επιπλέον κατηγορίες. Η επόμενη εμφάνισή της στο δικαστήριο έχει προγραμματιστεί για τις 10 Αυγούστου.