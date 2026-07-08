Η Εμινέ Ερντογάν δεν διαθέτει εκλεγμένο αξίωμα, υπουργικό χαρτοφυλάκιο ή θεσμική εξουσία που να απορρέει από την κάλπη. Διαθέτει, όμως, κάτι που στην Τουρκία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μπορεί να αποδειχθεί ισχυρότερο: άμεση πρόσβαση στον πρόεδρο, στο κρατικό τελετουργικό, στη διεθνή διπλωματία και στους μηχανισμούς που μετατρέπουν μία προσωπική πρωτοβουλία σε εθνική πολιτική.

Στα επίσημα βιογραφικά παρουσιάζεται ως ακτιβίστρια για το περιβάλλον, τις γυναίκες, τα παιδιά, την οικογένεια και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Στις διεθνείς εμφανίσεις της μιλά για την πείνα, τα απορρίμματα, την κλιματική κρίση και τις γυναίκες της Αφρικής. Στο εσωτερικό, όμως, η εικόνα της έχει συνδεθεί και με αξεσουάρ δεκάδων χιλιάδων δολαρίων, με την αυτοκρατορική σκηνοθεσία του προεδρικού μεγάρου και με μια οικογένεια που βρίσκεται στο κέντρο της πολιτικής, της οικονομίας και της αμυντικής βιομηχανίας.

Αυτές οι δύο εικόνες δεν είναι παράλληλες. Συγκρούονται διαρκώς.

Από τις γειτονιές στο Σκούταρι μέχρι το προεδρικό παλάτι της Άγκυρας

Η Εμινέ Γκιουλμπαράν γεννήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 1955 στο Σκούταρι της Κωνσταντινούπολης, ως το πέμπτο παιδί και η μοναδική κόρη της οικογένειάς της. Η οικογενειακή της καταγωγή συνδέεται με τη Σιίρτ της νοτιοανατολικής Τουρκίας. Παντρεύτηκε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις 4 Ιουλίου 1978 και απέκτησαν τέσσερα παιδιά: τον Αχμέτ Μπουράκ, τον Νετζμετίν Μπιλάλ, την Εσρά και τη Σουμεγιέ.

Πριν γίνει η σύζυγος του ισχυρότερου άνδρα της σύγχρονης Τουρκίας, συμμετείχε σε ισλαμικά και συντηρητικά γυναικεία δίκτυα. Τα επίσημα βιογραφικά της αναφέρουν ότι υπήρξε συνιδρύτρια της Ένωσης Ιδεαλιστριών Γυναικών και αργότερα δραστηριοποιήθηκε στη γυναικεία οργάνωση του Κόμματος Ευημερίας, στο οποίο εξελισσόταν πολιτικά ο σύζυγός της.

Από το 2003 έως το 2014 βρισκόταν δίπλα στον Ερντογάν ως σύζυγος του πρωθυπουργού. Από τον Αύγουστο του 2014 είναι η πρώτη κυρία της Τουρκίας. Αυτό σημαίνει περισσότερες από δύο δεκαετίες αδιάλειπτης παρουσίας στην κορυφή της κρατικής πυραμίδας.

Η δημόσια δράση της έχει πλέον τα χαρακτηριστικά ενός άτυπου υπερυπουργείου δημοσίων σχέσεων. Κρατικές υπηρεσίες, υπουργεία, οργανισμοί του ΟΗΕ, ιδρύματα, πρεσβείες και πολιτιστικοί φορείς κινητοποιούνται γύρω από προγράμματα που τελούν υπό την αιγίδα της. Δεν υπογράφει νόμους, αλλά μπορεί να προσδώσει κυβερνητική βαρύτητα σε μία εκστρατεία απλώς εμφανιζόμενη ως προστάτιδά της.

Η τσάντα που έγινε πολιτικό σύμβολο

Το αντικείμενο που συμπύκνωσε καλύτερα την αντίφαση της δημόσιας εικόνας της ήταν μία μαύρη τσάντα Hermès.

Το καλοκαίρι του 2019, κατά την παρουσία της στην Ιαπωνία για τη Σύνοδο της G20, φωτογραφήθηκε με τσάντα που αναγνωρίστηκε σε δημοσιεύματα ως προϊόν του γαλλικού οίκου Hermès και αποτιμήθηκε περίπου στις 50.000 δολάρια. Τουρκικά μέσα υπολόγισαν ότι το ποσό αντιστοιχούσε τότε σε περίπου 144 κατώτατους μηνιαίους μισθούς.

Η υπόθεση απέκτησε μεγαλύτερη πολιτική ένταση το 2020, όταν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε τους Τούρκους πολίτες να μποϊκοτάρουν τα γαλλικά προϊόντα. Η αντιπολίτευση υπενθύμισε ότι η σύζυγός του είχε φωτογραφηθεί με προϊόν ενός από τους διασημότερους γαλλικούς οίκους πολυτελείας. Ο τότε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου την κάλεσε ειρωνικά να κάψει την τσάντα της, εφόσον η κυβέρνηση απαιτούσε από τους πολίτες να συμμετάσχουν στο μποϊκοτάζ.

Υπήρξε, πάντως, και διαφορετικός ισχυρισμός. Φιλοκυβερνητική αρθρογράφος υποστήριξε ότι η τσάντα δεν ήταν αυθεντική αλλά απομίμηση. Η πραγματική προέλευση και η τιμή του συγκεκριμένου αντικειμένου δεν επιβεβαιώθηκαν ανεξάρτητα. Η πολιτική ζημιά, όμως, είχε ήδη γίνει: η τσάντα των 50.000 δολαρίων είχε μετατραπεί σε σύμβολο της απόστασης μεταξύ της προεδρικής οικογένειας και του μέσου Τούρκου πολίτη.

Στο δικαστήριο για μία τσάντα

Η υπόθεση δεν περιορίστηκε σε σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα. Ο δημοσιογράφος Εντέρ Ιμρέκ της εφημερίδας Evrensel διώχθηκε για προσβολή, μετά τη δημοσίευση άρθρου με τίτλο «Η τσάντα Hermès έλαμπε», στο οποίο συνέκρινε την πολυτέλεια της πρώτης κυρίας με την ανεργία και τις οικονομικές δυσκολίες των πολιτών.

Το κατηγορητήριο φέρεται να του απέδιδε ότι προσέβαλε την Εμινέ Ερντογάν επειδή δεν της απέδωσε «θετικές ιδιότητες». Ο Ιμρέκ αθωώθηκε τον Δεκέμβριο του 2020, αλλά η πλευρά της Εμινέ Ερντογάν άσκησε έφεση κατά της απαλλαγής του.

Το συγκεκριμένο επεισόδιο έχει μεγαλύτερη σημασία από την αξία μιας τσάντας. Ένας δημοσιογράφος βρέθηκε σε δικαστική αίθουσα επειδή σχολίασε το ακριβό αξεσουάρ της συζύγου του προέδρου. Η υπόθεση έγινε έτσι τμήμα μιας ευρύτερης συζήτησης για τα όρια της δημόσιας κριτικής στην Τουρκία.

Το ρολόι των 35.000 δολαρίων

Δύο χρόνια αργότερα ξέσπασε νέα συζήτηση, αυτή τη φορά για το ρολόι της.

Σε φωτογραφία που κυκλοφόρησε το 2021, κατά την περίοδο παρουσίασης του βιβλίου της για την Αφρική, ο αντιπρόεδρος του αντιπολιτευόμενου İYİ Parti, Αχμέτ Εροζάν, υποστήριξε ότι η Εμινέ Ερντογάν φορούσε ρολόι Chopard, η τιμή του οποίου ξεκινούσε από τις 35.000 δολάρια ή περίπου τις 30.000 ευρώ. Η μάρκα και η αυθεντικότητα του ρολογιού δεν επιβεβαιώθηκαν ανεξάρτητα, επομένως το ποσό πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ισχυρισμός της αντιπολίτευσης και όχι ως αποδεδειγμένη αγορά.

Η χρονική συγκυρία ήταν πολιτικά εκρηκτική. Η φωτογραφία συνδεόταν με την προώθηση ενός βιβλίου για τις επισκέψεις της στις φτωχότερες χώρες της Αφρικής. Η εικόνα ενός ρολογιού δεκάδων χιλιάδων ευρώ δίπλα σε αφηγήσεις για τη φτώχεια και την ανθρωπιστική βοήθεια επέτρεψε στους επικριτές της να μιλήσουν για ανθρωπισμό μέσα από πολυτέλεια.

Η «σουλτάνα» μιας προβληματικής Δημοκρατίας

Η Τουρκία πραγματοποιεί εκλογές και εξακολουθεί να αυτοπαρουσιάζεται διεθνώς ως δημοκρατικό κράτος. Ωστόσο, το Freedom House την κατέταξε το 2025 στην κατηγορία «Μη Ελεύθερη», με βαθμολογία 33 στα 100, ενώ η νεότερη καταχώρισή του εμφανίζει ακόμη χαμηλότερη συνολική βαθμολογία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης καταγράψει σοβαρές ανησυχίες για τη συνεχιζόμενη δημοκρατική οπισθοδρόμηση, την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Μέσα σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον, οι πολυτελείς δημόσιες εμφανίσεις της πρώτης κυρίας δεν κρίνονται μόνο αισθητικά. Αποκτούν χαρακτήρα εξουσίας. Το ζήτημα δεν είναι αν μια πλούσια γυναίκα επιτρέπεται να αγοράσει ένα ακριβό αντικείμενο. Το ζήτημα είναι η αδιαφάνεια γύρω από τον τρόπο ζωής μιας οικογένειας που κυβερνά επί δεκαετίες, ενώ η δημόσια κριτική μπορεί να καταλήξει σε δίωξη.

Η πράσινη διεθνής βιτρίνα

Το σημαντικότερο προσωπικό πρόγραμμα της Εμινέ Ερντογάν είναι το «Sıfır Atık» — «Μηδενικά Απόβλητα» ή «Zero Waste».

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2017 υπό την αιγίδα της και εξελίχθηκε από πρόγραμμα διαλογής απορριμμάτων στα δημόσια κτίρια σε επίσημη περιβαλλοντική πολιτική της Τουρκίας. Το 2023 ιδρύθηκε και το Ίδρυμα Zero Waste, επίσης υπό την αιγίδα της.

Η Εμινέ Ερντογάν απέκτησε παράλληλα διεθνή ρόλο. Ο ΟΗΕ την τοποθέτησε επικεφαλής του Συμβουλευτικού Συμβουλίου Προσωπικοτήτων για τα Μηδενικά Απόβλητα. Ο Αντόνιο Γκουτέρες έχει αναφερθεί δημόσια στην τουρκική πρωτοβουλία και στη δική της συμβολή, ενώ η 30ή Μαρτίου καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ ως Διεθνής Ημέρα Μηδενικών Αποβλήτων.

Τα επίσημα τουρκικά στοιχεία εμφανίζουν εντυπωσιακές επιδόσεις. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ο βαθμός ανάκτησης αποβλήτων αυξήθηκε από 13% το 2017 σε περίπου 35% το 2023 και πάνω από 37% το 2025. Τον Μάρτιο του 2026, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι είχαν ανακτηθεί συνολικά 90 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων, με οικονομικό όφελος 365 δισ. τουρκικές λίρες. Ο επίσημος στόχος είναι ποσοστό ανακύκλωσης 60% το 2035 και 70% το 2053.

Άλλοι κυβερνητικοί υπολογισμοί αποδίδουν στο πρόγραμμα εξοικονόμηση 270 δισ. κιλοβατωρών ηλεκτρικής ενέργειας, δύο τρισ. λίτρων νερού και 60 δισ. λίτρων πετρελαίου. Πρόκειται για κρατικά δημοσιευμένα μεγέθη, των οποίων η μεθοδολογία δεν είναι πάντα διαθέσιμη για πλήρη ανεξάρτητο έλεγχο.

Η άλλη πλευρά του Zero Waste

Το οικολογικό αφήγημα ωστόσο δεν έρχεται χωρίς σοβαρές αντιφάσεις.

Έρευνα του Guardian το 2025 κατέγραψε ότι, την ίδια περίοδο κατά την οποία η Τουρκία προωθούσε διεθνώς την πολιτική Zero Waste, εξελισσόταν σε έναν από τους μεγαλύτερους προορισμούς πλαστικών αποβλήτων από την Ευρώπη. Η έρευνα περιέγραψε παράνομες απορρίψεις, καύση πλαστικών κοντά σε αγροτικές εκτάσεις και περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις στην περιοχή των Αδάνων.

Αυτό δεν ακυρώνει αυτόματα κάθε αποτέλεσμα του προγράμματος. Αναδεικνύει, όμως, τη μεγάλη οικολογική αντίφαση: η Εμινέ Ερντογάν εξάγει την εικόνα μιας πρωτοπόρου της κυκλικής οικονομίας, ενώ η χώρα της εξακολουθεί να δέχεται και να διαχειρίζεται προβληματικά μεγάλες ποσότητες ξένων πλαστικών αποβλήτων.

Υπάρχει και η προσωπική αντίφαση. Η φιλοσοφία Zero Waste βασίζεται στον περιορισμό της κατανάλωσης, στην επαναχρησιμοποίηση και στην αποφυγή της σπατάλης. Η δημόσια εικόνα της πρώτης κυρίας, αντίθετα, έχει επανειλημμένα συνδεθεί με προϊόντα υπερπολυτελούς διεθνούς κατανάλωσης.

Η μητριάρχης μιας ισχυρής οικογένειας

Η οικογένεια αποτελεί ταυτόχρονα προσωπική προτεραιότητα, πολιτικό αφήγημα και δίκτυο ισχύος.

Η Εμινέ και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχουν δύο γιους και δύο κόρες. Η Εσρά Ερντογάν παντρεύτηκε τον Μπεράτ Αλμπαϊράκ, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Ενέργειας από το 2015 έως το 2018 και υπουργός Οικονομικών και Θησαυροφυλακίου από το 2018 έως την παραίτησή του το 2020.

Η Σουμεγιέ Ερντογάν παντρεύτηκε τον Σελτσούκ Μπαϊρακτάρ. Ο Μπαϊρακτάρ είναι πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και επικεφαλής τεχνολογίας της Baykar, της εταιρείας που κατασκευάζει τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Bayraktar TB2, Akıncı, TB3 και το μη επανδρωμένο μαχητικό Kızılelma.

Χωρίς να συνεπάγεται αυτό από μόνο του παρανομία, η οικογενειακή δομή τοποθετεί τον στενό πυρήνα των Ερντογάν στη διασταύρωση πολιτικής εξουσίας, κρατικής οικονομικής πολιτικής και αμυντικής τεχνολογίας. Η Εμινέ Ερντογάν δεν είναι απλώς σύζυγος του προέδρου. Είναι η μητριάρχης μιας οικογένειας με παρουσία σε πολλαπλά κέντρα ισχύος.

Η οικογένεια ως κρατική πολιτική

Η ίδια έχει επενδύσει συστηματικά στην έννοια της παραδοσιακής οικογένειας.

Υπό την αιγίδα της λειτουργεί το πρόγραμμα «Gönül Elçileri», το οποίο προωθεί, μεταξύ άλλων, την αναδοχή παιδιών. Το τουρκικό υπουργείο Οικογένειας ανέφερε ότι ο αριθμός των παιδιών σε ανάδοχες οικογένειες είχε φτάσει τα 9.535 το 2023, αποδίδοντας μέρος της πολιτικής κινητοποίησης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Η ατζέντα αυτή συνδέεται με την ευρύτερη πολιτική του καθεστώτος Ερντογάν. Το 2025 ανακηρύχθηκε επισήμως «Έτος της Οικογένειας», με κεντρικό σύνθημα «Ισχυρή γυναίκα, ισχυρή οικογένεια, ισχυρή Τουρκία» και με κυβερνητικές παρεμβάσεις για τον γάμο, τη γονιμότητα και την προστασία του παραδοσιακού οικογενειακού μοντέλου.

Η Εμινέ Ερντογάν παρουσιάζει αυτή την πολιτική ως κοινωνική προστασία. Οι επικριτές της κυβέρνησης τη βλέπουν ως μέρος μιας συντηρητικής ατζέντας που αντιλαμβάνεται τη γυναίκα πρωτίστως μέσα από τον ρόλο της μητέρας, της συζύγου και της θεματοφύλακα των οικογενειακών αξιών.

Η Αφρική ως προσωπικό χαρτοφυλάκιο

Η Αφρική αποτελεί έναν από τους πιο οργανωμένους άξονες της προσωπικής διπλωματίας της Εμινέ Ερντογάν.

Το 2021 παρουσίασε το βιβλίο «Afrika Seyahatlerim» — «Τα ταξίδια μου στην Αφρική». Το βιβλίο καλύπτει επισκέψεις της σε 23 αφρικανικές χώρες μεταξύ 2014 και 2020, μεταξύ των οποίων η Αλγερία, η Αιθιοπία, η Σομαλία, η Τανζανία, η Μοζαμβίκη, η Κένυα, η Νιγηρία, το Σουδάν, το Μάλι, η Νότια Αφρική και η Σενεγάλη.

Το βιβλίο αφιερώθηκε στη μητέρα της, καλύπτει περίοδο έξι ετών και προγραμματίστηκε να εκδοθεί στα αγγλικά, γαλλικά, αραβικά και σουαχίλι. Ανακοινώθηκε επίσης ότι τα δικαιώματα θα χρησιμοποιούνταν για την υποστήριξη γυναικών και παιδιών στην Αφρική.

Το 2016 εγκαινιάστηκε υπό την αιγίδα της το African Handicrafts Market and Culture House. Η ιδέα ήταν να πωλούνται χωρίς κερδοσκοπικό περιθώριο στην Τουρκία χειροτεχνήματα γυναικών από την Αφρική και τα έσοδα να επιστρέφουν στις δημιουργούς τους. Νεότερες αναφορές σημειώνουν ότι ο οργανισμός παρουσιάζει προϊόντα γυναικών από 41 αφρικανικές χώρες.

Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί συστηματική διπλωματία ήπιας ισχύος. Η Εμινέ επισκέπτεται γυναικείους συνεταιρισμούς, σχολεία, ορφανοτροφεία και πολιτιστικά κέντρα, ενώ η τουρκική πλευρά παρουσιάζει αυτές τις δράσεις ως απόδειξη μιας σχέσης διαφορετικής από την αποικιοκρατική κληρονομιά της Ευρώπης.

Η κριτική επικεντρώνεται στο γεγονός ότι η ανθρωπιστική εικόνα της Αφρικής λειτουργεί ταυτόχρονα ως υποστήριξη της ευρύτερης τουρκικής διείσδυσης στην ήπειρο — μιας πολιτικής που περιλαμβάνει πρεσβείες, αεροπορικές συνδέσεις, κατασκευαστικά έργα, στρατιωτικές συμφωνίες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και εξαγωγές αμυντικού εξοπλισμού.

Η μαγειρική ως εθνική διπλωματία

Η Εμινέ Ερντογάν έχει μετατρέψει και τη μαγειρική σε πολιτικό εργαλείο.

Υπό την ηγεσία της εκδόθηκε το βιβλίο «Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı», στα αγγλικά «Turkish Cuisine with Timeless Recipes». Η έκδοση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Προεδρίας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Τουρκίας και με την υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

Το βιβλίο περιλαμβάνει 218 παραδοσιακές και βιώσιμες συνταγές, με κατηγορίες για τοπικά, ζυμωμένα, χορτοφαγικά, χωρίς γλουτένη και «χωρίς απόβλητα» πιάτα. Στόχος του είναι να συνδέσει την οθωμανική και ανατολιακή γαστρονομική κληρονομιά με τις σύγχρονες τάσεις της βιωσιμότητας και της υγιεινής διατροφής.

Στην παρουσίαση του βιβλίου στο Μουσείο Γυαλιού και Κρυστάλλου του Μπέικοζ, ένα από τα πιάτα που προβλήθηκαν περισσότερο ήταν ο χαλβάς από ρεβίθια, παρασκευή του προεδρικού μενού. Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν βίντεο με τη συνταγή της ίδιας της Εμινέ Ερντογάν.

Η γαστρονομία της δεν είναι η οικιακή μαγειρική μιας γυναίκας που απλώς δημοσιεύει συνταγές. Είναι κρατικά οργανωμένη γαστρονομική διπλωματία. Τα βιβλία διανέμονται διεθνώς, οι συνταγές εμφανίζονται σε εβδομάδες τουρκικής κουζίνας, οι πρεσβείες οργανώνουν εκδηλώσεις και τα προεδρικά δείπνα μετατρέπονται σε σκηνή προβολής τοπικών προϊόντων.

Η γυναίκα πίσω από τη βιτρίνα

Η Εμινέ Ερντογάν έχει δημιουργήσει ένα ασυνήθιστα ευρύ δημόσιο χαρτοφυλάκιο. Προβάλλει την ανακύκλωση στον ΟΗΕ, παρουσιάζει αφρικανικές χειροτεχνίες, γράφει για 23 χώρες, επιμελείται βιβλίο 218 συνταγών, στηρίζει την αναδοχή παιδιών και εμφανίζεται ως οικοδέσποινα στα μεγαλύτερα διεθνή γεγονότα της Τουρκίας.

Οι δράσεις αυτές είναι πραγματικές και πολλές έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα. Δεν είναι επινοημένες επικοινωνιακές εκστρατείες χωρίς κανένα περιεχόμενο.

Το ερώτημα είναι διαφορετικό: κατά πόσο μπορούν να αποσυνδεθούν από τη μεγαλοπρέπεια της προεδρικής εξουσίας, από τα πανάκριβα αξεσουάρ, από τη δίωξη της κριτικής και από το οικογενειακό σύστημα που έχει αναπτυχθεί γύρω από τον Ερντογάν.

Η Εμινέ μιλά για λιτή κατανάλωση, αλλά συνδέθηκε με μία τσάντα 50.000 δολαρίων. Μιλά για την Αφρική, αλλά προκάλεσε αντιδράσεις για ρολόι που φέρεται να κόστιζε περισσότερο από το ετήσιο εισόδημα πολλών αφρικανικών οικογενειών. Μιλά για μηδενικά απόβλητα, αλλά η Τουρκία καταγγέλλεται ως προορισμός ευρωπαϊκών πλαστικών σκουπιδιών. Μιλά για τη δύναμη της οικογένειας, ενώ η δική της οικογένεια βρίσκεται στην καρδιά της κρατικής, οικονομικής και αμυντικής ισχύος.

Αυτό είναι τελικά το παράδοξο της Εμινέ Ερντογάν.

Δεν είναι μια διακοσμητική πρώτη κυρία. Είναι οργανικό τμήμα ενός συστήματος που συνδυάζει τον συντηρητισμό, την οικογενειακή εξουσία, την πολυτέλεια, τη φιλανθρωπία και την αυτοκρατορική σκηνοθεσία.

Και μέσα σε αυτό το σύστημα, ζει και δρα σαν σύγχρονη σουλτάνα — σε μια χώρα που εξακολουθεί να απαιτεί από τον υπόλοιπο κόσμο να την αντιμετωπίζει ως Δημοκρατία.