Η πτώση τουρκικού F-16 στη Γιάλοβα της Τουρκίας προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των τουρκικών αρχών, με τον χειριστή να σώζεται χάρη στο σύστημα εκτίναξης.

Η πτώση σημειώθηκε το μεσημέρι κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στη βορειοδυτική Τουρκία, κινητοποιώντας τις υγειονομικές αρχές και τις δυνάμεις ασφαλείας της περιοχής.

Ο χειριστής του μαχητικού αεροσκάφους χρησιμοποίησε το αλεξίπτωτό του, καταφέρνοντας να εγκαταλείψει το σκάφος εγκαίρως και να επιζήσει της πρόσκρουσης.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το αεροσκάφος εκτελούσε προγραμματισμένη εκπαιδευτική αποστολή της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας όταν παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα, το οποίο οδήγησε στην απώλεια ελέγχου.

Στο σημείο της πρόσκρουσης έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ασθενοφόρα και εξειδικευμένες ιατρικές ομάδες για την παροχή πρώτων βοηθειών και τον αποκλεισμό της ζώνης του ατυχήματος.