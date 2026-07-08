Μια κίνηση με έντονο ιστορικό και στρατιωτικό συμβολισμό εκτυλίχθηκε κατά την υποδοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Προεδρικό Συγκρότημα της Άγκυρας. Την ώρα που ο Έλληνας πρωθυπουργός και η σύζυγός του έφθαναν στο Μπεστέπε, η οθωμανική στρατιωτική μπάντα Mehter απέδιδε το εμβατήριο «Ceddin Deden».

Μέσα στον καταιγισμό των εξελίξεων γύρω από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, μία ιδιαίτερα συμβολική στιγμή πέρασε σχεδόν απαρατήρητη στην Ελλάδα.

Το βράδυ της 7ης Ιουλίου 2026, κατά την άφιξη του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Μαρέβας Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη στο Προεδρικό Συγκρότημα για την επίσημη δεξίωση των ηγετών, η μπάντα Mehter έπαιξε το «Ceddin Deden», ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα οθωμανικά στρατιωτικά εμβατήρια. Το περιστατικό καταγράφηκε από τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία το ανέδειξαν ως ξεχωριστή στιγμή της τελετής.

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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldiği sırada mehter takımı 'Ceddin Deden, Neslin Baban' marşını çaldı. pic.twitter.com/S8xamrd83i — Conflict (@ConflictTR) July 7, 2026

Η Σύνοδος πραγματοποιείται στις 7 και 8 Ιουλίου 2026 στο Μπεστέπε, με τη συμμετοχή των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Συμμαχίας.

Το εμβατήριο που επέλεξαν για την ελληνική άφιξη

Στα βίντεο από την τελετή φαίνεται ο Έλληνας πρωθυπουργός να κατευθύνεται προς το σημείο όπου τον περίμεναν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η σύζυγός του, ενώ στο βάθος ακούγεται η Mehter να παίζει το «Ceddin Deden».

Το τουρκικό μέσο Sözcü χαρακτήρισε το περιστατικό μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν στη δεξίωση, σημειώνοντας ότι το συγκεκριμένο εμβατήριο ακούστηκε ακριβώς κατά την είσοδο του Έλληνα πρωθυπουργού. Άλλα μέσα χρησιμοποίησαν ακόμη πιο φορτισμένους τίτλους, παρουσιάζοντας την επιλογή ως ιδιαίτερο μήνυμα προς την ελληνική πλευρά.

Δεν επρόκειτο για ένα ουδέτερο μουσικό κομμάτι υποδοχής.

Το «Ceddin Deden» είναι στενά συνδεδεμένο με την οθωμανική στρατιωτική παράδοση. Εξυμνεί τους προγόνους, τον ηρωισμό του τουρκικού έθνους και τη δύναμη των στρατευμάτων, ενώ οι στίχοι του περιλαμβάνουν αναφορές στην υπεράσπιση της πατρίδας και στη συντριβή του εχθρού.

Τι συμβολίζει η Mehter

Η Mehter δεν είναι απλώς μια παραδοσιακή μουσική ορχήστρα. Πρόκειται για την αναβίωση της στρατιωτικής μπάντας που συνόδευε τα οθωμανικά στρατεύματα στις εκστρατείες τους.

Ιστορικά, η μουσική της είχε διπλό σκοπό: να ενισχύει το ηθικό των Οθωμανών στρατιωτών και να προκαλεί φόβο στον αντίπαλο. Στη σύγχρονη Τουρκία χρησιμοποιείται σε κρατικές τελετές, επετείους, εορτασμούς στρατιωτικών επιτυχιών και εκδηλώσεις που προβάλλουν την οθωμανική κληρονομιά.

Η ίδια η τουρκική Διεύθυνση Επικοινωνίας έχει περιγράψει τη Mehter ως τη φωνή του «ηρωικού τουρκικού στρατού» που αντηχεί από το παρελθόν έως σήμερα.

Επομένως, η παρουσία της στο επίσημο δείπνο του ΝΑΤΟ αποτελούσε από μόνη της μια επίδειξη της ιστορικής και στρατιωτικής ταυτότητας που επιθυμεί να προβάλλει η Άγκυρα.

Η επιλογή, όμως, του «Ceddin Deden» ακριβώς τη στιγμή της άφιξης του Έλληνα πρωθυπουργού έδωσε στην τελετή μια πολύ πιο φορτισμένη διάσταση.

Το εμβατήριο δεν αναφέρεται ονομαστικά στην Ελλάδα και δεν περιλαμβάνει άμεση αντιελληνική αναφορά. Ο συμβολισμός του, ωστόσο, είναι δύσκολο να αποσυνδεθεί από την οθωμανική στρατιωτική ισχύ, τις κατακτήσεις και την αυτοκρατορική παρουσία στα Βαλκάνια.

Για την ελληνική ιστορική μνήμη, η οθωμανική περίοδος συνδέεται με αιώνες κυριαρχίας, πολέμους και εθνική καταπίεση. Η χρήση ενός θριαμβευτικού οθωμανικού στρατιωτικού εμβατηρίου κατά την επίσημη υποδοχή του Έλληνα πρωθυπουργού δεν θα μπορούσε, συνεπώς, να αντιμετωπιστεί ως μια εντελώς αθώα μουσική επιλογή.

Το μήνυμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα επειδή εκπέμφθηκε:

στο Προεδρικό Μέγαρο της Τουρκίας, παρουσία των ηγετών του ΝΑΤΟ και σε μια περίοδο κατά την οποία παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Δεν χρειάστηκε να διατυπωθεί καμία επίσημη δήλωση. Η μουσική, η τελετουργία και η ιστορική αναφορά ήταν αρκετές για να μεταφέρουν το μήνυμα.